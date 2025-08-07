Era considerat dispărut fără urmă…
Libertatea Cuvântului, 7 august 2025 18:40
În războiul cu agresorul rus, a căzut la datorie locuitorul satului Broscăuții Vechi, Serhii Moskalyuk, considerat dispărut fără urmă, comunică CT Kamianka. „Amintirile
• • •
Punctul de trecere „Chelmenți – Larga” va fi modernizat pentru îmbunătățirea logisticii cu Moldova # Libertatea Cuvântului
Infrastructura acestui Punct de Trecere a Frontierei (PTF) a fost mult timp într-o stare nesatisfăcătoare – vameșii și grănicerii lucrau în vagoane temporare,
Acum 30 minute
18:30
SUA au numit condiția principală pentru o întâlnire între Trump și Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Trump ar putea organiza o întâlnire trilaterală privind războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, va putea organiza o întâlnire cu omologul său
Acum 24 ore
22:40
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele SUA, Donald Trump, în seara zilei de 6 august. La negocieri au
Ieri
18:50
„Ne bucurăm că o grupă de elevi de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian a avut posibilitatea de a se odihni la
18:40
„Cu profundă tristețe am primit vestea morții consăteanului nostru, Dumitru Cuzic, din satul Petricianca, născut în 1992, sergent-superior al plutonului 3 de infanterie,
18:40
Reprezentanți ai Administrației Militare Regionale Cernăuți au participat la o întâlnire interdepartamentală comună a Ucrainei și României, axată pe dezvoltarea infrastructurii de transport
18:40
„Cu profundă tristețe, anunțăm o altă veste cumplită. Duminică, 3 august, în spital, după multiple răni și boli, s-a stins din viață consăteanul
18:40
Papa Leon al XIII-lea critică descurajarea nucleară la 80 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima # Libertatea Cuvântului
Papa Francisc, predecesorul Papei Leon al XIII-lea, a sprijinit cu fermitate tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare. Astăzi, 6 august, Papa Leon al
11:40
„Dacă nu apărăm acum principiul că nimeni nu e mai presus de lege – mâine nu vom avea cum să ne apărăm pe noi” # Libertatea Cuvântului
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Nu pentru că este, bașcan al Găgăuziei, mamă a doi copii sau manichiuristă
11:30
Sărbători creştine. Schimbarea la Față a Domnului – obiceiuri, tradiţii și superstiții # Libertatea Cuvântului
Această sărbătoare este prăznuită la 6 (19) august și este privită și ca începutul toamnei, această zi fiind socotită zi de hotar pentru
11:20
NYP a aflat despre o posibilă decizie a SUA privind sancțiunile, după ultimatumul pentru Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, se pregătește pentru o etapă diplomatică decisivă în încercarea de a forța Kremlinul să își retragă invazia la
5 august 2025
19:40
Președintele Volodymyr Zelenski a discutat în timpul unei convorbiri telefonice cu Președintele SUA, Donald Trump, despre încetarea războiului # Libertatea Cuvântului
După cum a transmis Ukrinform, Zelenski a scris despre acest lucru pe Telegram. „O conversație productivă cu Președintele Trump. Cheia este, desigur, încetarea
19:20
Expertul explică ce să ne așteptăm de la vizitele lui Witkoff la Moscova și a lui Kellogg la Kiev # Libertatea Cuvântului
Echipa lui Trump este lipsită de o strategie geopolitică clară și se ghidează, în primul rând, după interese de afaceri. Reprezentanții speciali ai
19:10
Femeie polițistă, acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului în Noua Suliță # Libertatea Cuvântului
O polițistă care a provocat un accident mortal în orașul Noua Suliță a fost acuzată oficial. Faptele sale sunt calificate conform articolului 286-1,
19:10
Cernăuți a obținut din nou un rezultat excelent. Orașul nostru a fost inclus printre cele mai deschise din Ucraina – se numără printre
19:10
La întoarcere acasă, în satul Kadubivți, după mai bine de trei ani petrecuți în captivitate, apărătorul Ucrainei, Mykola Pancenko, a fost întâmpinat cu
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Iată o nouă și importantă carte a văzut lumina tiparului. O țin în mâini și o admir. Ca de fiecare dată când fac
09:30
Spirit cavaleresc în inima Cernăuțiului: în fiecare vineri, în Grădina publică „Șevcenko” se desfășoară lupte medievale # Libertatea Cuvântului
Armuri medievale, săbii și topoare de luptă amintesc nu doar de istorie, ci de un stil de viață. În fiecare vineri, în Grădina
09:20
Din Italia – pe front: istoria asistentei medicale „Signora” care salvează vieți în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Marina – indicativul «Signora» – este o asistentă medicală de operație care a părăsit Italia pentru a lucra pe linia frontului în Ucraina.
09:10
S-a întors la bunici după trei ani: o fetiță de 13 ani a fost salvată din ocupație # Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi din ocupație o fată de 13 ani. Ea dorea să plece de acolo la bunicii ei, comunică
09:10
În timpul unei noi etape de schimb de trupuri, un militar din regiunea Cernăuți s-a întors „pe scut” # Libertatea Cuvântului
Este vorba de Iurii Bondar, născut la 22 noiembrie 1975. Până în 2020, a locuit cu părinții săi în orașul Novodnistrovsk. Din motive
09:00
Dictatorul rus amână răspunsul la ultimatumul lui Donald Trump din 8 august privind încetarea focului. Kremlinul continuă să tergiverseze orice potențiale negocieri de
4 august 2025
18:10
Un mic erou al unei lupte mari. Un elev din Bucovina a donat o motocicletă Gărzii Naționale. Elevul de clasa a noua, Oleksandr
18:10
Câți angajați ai primăriilor orășenești din regiunea Cernăuți au fost mobilizați de la începutul invaziei la scară largă? # Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, din cele unsprezece primării din regiunea Cernăuți au fost mobilizați 62 de angajați, dintre care 26
18:10
În scuarul Zilei Iei din Cernăuți sunt tăiate ramurile periculoase ale copacilor # Libertatea Cuvântului
Pe 4 august, la Cernăuți, au început lucrările de îndepărtare a copacilor uscați din scuarul Zilei Iei. Lucrările sunt efectuate de către angajații
18:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit baza aeriană Saki: un avion Su-30SM a fost distrus, alte patru avioane – avariate # Libertatea Cuvântului
Drone ucrainene au atins ținta pe aerodromul militar Saki, în ciuda apărării dense a inamicului. Dronele Centrului pentru Operațiuni Speciale „A” al Serviciului
18:00
El nu a fost doar un războinic curajos, ci și un fiu loial al pământului său. În satul Samakova, din comunitatea Koniatyn, a
10:20
Ultimatumul lui Trump: va opri Putin ostilitățile în Ucraina? Răspunsul unui general american # Libertatea Cuvântului
La ultimatumul de 10 zile al Președintelui american, Rusia a răspuns cu disponibilitatea de a se confrunta cu SUA, deși acest lucru a
10:00
Școlile și grădinițele din regiunea Cernăuţi duc lipsă de personal: ce posturi sunt disponibile # Libertatea Cuvântului
Baza de date a Oficiului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cernăuți a înregistrat 114 posturi vacante în domeniul educației. La începutul
09:50
Ivan Zozulia, militar în vârstă de 23 de ani din Bucovina, a murit în război. Anunțul a fost făcut de Consiliul sătesc Baniliv.
09:40
Administrația Trump sprijină Ucraina: ce a spus Departamentul de Stat al SUA # Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, sprijină Ucraina în lupta pentru pace, a afirmat Mignon Houston, adjuncta purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat
3 august 2025
21:40
Moment astrologic. Luna august 2025. Zodia Fecioară își schimbă prioritățile, iar Leul domină scena # Libertatea Cuvântului
Luna august 2025 aduce schimbări semnificative pe toate planurile. Sub influența puternică a Soarelui aflat în Leu până pe 22 august și a
21:30
La 3 august s-au împlinit 160 de ani de la nașterea lui Iancu Flondor, marele bărbat al Bucovinei, Cavalerul Unirii Bucovinei în 1918.
19:40
Anna Korduban din Harkiv, medic de profesie, își dezvoltă astăzi cu succes propria afacere în Cernăuți, grație unui grant obținut prin programul „Grant
17:50
În regiunea Cernăuți se deschid mai multe întreprinderi agricole decât se închid. Astfel, în perioada începând cu anul 2021, în regiune au apărut
17:20
Ucraina ar putea primi arme de 10 miliarde de dolari de la SUA: cum va funcționa schema? # Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou mecanism, sunt în desfășurare negocieri pentru cel puțin o tranșă de echipament militar pentru Ucraina. Statele Unite și NATO
16:40
Iancu Flondor se înscrie printre marile personalități ale neamului românesc a cărui amintire avem datoria s-o păstrăm în inimile și în cugetele noastre
09:30
Oleksandr Gordiienko, dintr-o zonă eliberată a regiunii Herson, nu doar că-și cultivă pământul în condițiile dificile ale războiului, dar și doboară drone rusești
09:20
În scuarul Ziua Iei, situat pe strada Catedralei din Cernăuţi, la 4 august sunt planificate lucrări de tăiere a copacilor periculoși. Informația a
09:20
Liubomir Makoviiciuk, directorul general al Centrului medical „Avicenna”, a fost numit consul onorific al Ungariei la Cernăuți și în regiunea Cernăuți. Anunțul a
09:10
SUA vor să forțeze Rusia să facă pace cu Ucraina: ambasadorul la NATO explică modul # Libertatea Cuvântului
Statele Unite intenționează să exercite presiune asupra Rusiei pentru a obține o încetare a focului în Ucraina. Acest lucru se va face prin
2 august 2025
21:40
Sancțiunile nu funcționează: fiul Valentinei Matvienko locuiește în Italia într-o vilă de 10 milioane de dolari # Libertatea Cuvântului
Serghei Matvienko a transferat „o parte semnificativă din activele familiei” în Italia, unde locuiește permanent de doi ani. Chiar în inima regiunii Marche,
21:20
A fost confirmată moartea pe front a apărătorului din Bucovina, Stanislav Kravcenko. Acest lucru a fost anunțat de primarul Comunității Teritoriale Seliatyn, Valerii
20:50
SUV-ul a lovit un copil: Poliția a oferit detalii despre accidentul înfiorător din Bucovina # Libertatea Cuvântului
Polițiștii investighează circumstanțele accidentului care a avut loc astăzi, 2 august, în satul Glibociok. Despre acest lucru a informat molbuk.ua. Departamentul de Comunicare
20:40
Atac rusesc asupra Kievului: un cuplu cu fiul de doi ani a murit, femeia era însărcinată # Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc din noaptea de 31 iulie asupra Kievului, au murit Mykyta și Sofia Lamehov, în vârstă de 23 de ani,
20:20
Anul acesta, la Universitatea din Cernăuți a fost înregistrat un număr record de cereri de admitere # Libertatea Cuvântului
Anul acesta, aproape 22 de mii de candidați au depus cereri la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți pentru a obține diploma de
12:10
Recent,la Editura „Accent Print” din Suceava a apărut cartea „Profesorul Ioan Ițco – un om cu suflet cât o țară”, o lucrare de
11:40
La 2 august pe stil vechi (la 20 iulie – pe stil nou), creștinii ortodocși sărbătoresc ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc
09:10
Ucraina, România și Republica Moldova vor crea o alianță cibernetică regională # Libertatea Cuvântului
Ucraina își consolidează poziția de lider în domeniul securității cibernetice. Mai exact, va fi creată o alianță cibernetică regională cu participarea României și
