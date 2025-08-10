Livădari, medaliat cu aur la Jocurile Mondiale
Luptătorul moldovean de muay-thai Artiom Livădari a stabilit o nouă performanță în cariera sa. Compatriotul nostru a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. În concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme, Livădari L-a învins pe croatul Vito Kosar, apoi pe chinezul Zhang Chengcheng, iar în finală s-a superiorizat americanului Aaron Ortiz.
• • •
Clic Media Chișinău domină autoritar futsalul moldovenesc. Formația din capitala țării a realizat eventul cupă/campionat pentru al doilea an consecutiv. După ce a devenit campioană națională la futsal, Clic Media a cucerit și Cupa Moldovei. În finală, ea a învins-o pe concitadina Steaua Dental cu scorul concludent de 7:1.
Performanță de excepție: dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au obținut aurul la Jocurile Mondiale 2025 # Radio Moldova
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au adus Republicii Moldova o nouă performanță remarcabilă, câștigând medalia de aur la competițiile de dans sportiv desfășurate în cadrul Jocurilor Mondiale 2025.
Modernizare și reabilitare energetică: grădinița „Albinuța” din Hâncești, renovată cu sprijinul UE # Radio Moldova
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat. Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.
În noaptea spre 10 august, ocupanții ruși au lansat un atac masiv asupra raionului Sinelnikovsk din regiunea Dnipropetrovsk. Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Serviciului de Situații de Urgență din Ucraina.
Regiunea Dnipropetrovsk, atacată cu drone rusești: a fost distrugeri de infrastructură # Radio Moldova
În noaptea spre 10 august, ocupanții ruși au lansat un atac masiv asupra raionului Sinelnikovsk din regiunea Dnipropetrovsk. Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Serviciului de Situații de Urgență din Ucraina.
Caz șocant în raionul Telenești, unde o femeie de 50 de ani, din municipiul Chișinău, a fost ucisă cu un topor de un coleg de serviciu, Trupul victimei a fost aruncat într-o fântână.
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie din regiunea Saratov, sursă de combustibil pentru armata rusă # Radio Moldova
În noaptea de 10 august, Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei (SBS), împreună cu alte structuri ale Forțelor de Apărare a țării, au lovit rafinăria de petrol din regiunea rusă Saratov, au anunțat reprezentanții Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.
Zelenski apreciază sprijinul liderilor pentru Ucraina: „Sfârșitul războiului trebuie să fie corect” # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, 10 august, că Kievul „apreciază și susține pe deplin” o declarație comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina, protejând în același timp interesele ucrainene și europene.
Poliția documentează mituirea participanților la protestele de lângă Penitenciarul 13 # Radio Moldova
Zeci de persoane au fost sancționate astăzi, 10 august, cu procese-verbale pentru că au primit sau oferit bani în schimbul participării la proteste în apropierea Penitenciarului nr. 13.
Au îndrăznit să experimenteze și au transformat pasiunea în succes. O familie din Chișinău a deschis o gelaterie. Totul a început simplu: Ivan și Liubov Boaghi preparau înghețată în bucătăria casei, dar visul lor dulce a crescut rapid, transformându-se într-o afacere delicioasă și plină de savoare. Iar cumpărătorii sunt gata să plătească mai mult pentru a încerca un desert special.
Tenismena română Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 al prestigiosului turneu de la Cincinnati. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 7-6, 2-6, 6-4. Cîrstea a câștigat 70 la sută din punctele jucate cu primul serviciu și a făcut 6 ași.
ELECTORALA 2025// CEC a înregistrat lista de candidați ALDE pentru alegerile parlamentare # Radio Moldova
CEC a înregistrat duminică, 10 august, lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unei persoane în calitate de candidat la funcția de deputat.
Fază bizară în campionatul național de fotbal. În meciul dintre Spartanii-Sportul Chișinău și Dacia-Buiucani, jucat la Suruceni, a fost nevoie de prelungitor ca tabela electronică utilizată pentru schimbările de jucători să funcționeze.
Explozibil aruncat în preajma locuinței primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS, Igor Grosu, și precizările IGP # Radio Moldova
Un incident grav a avut loc noaptea trecută la Stăuceni, unde un explozibil a fost aruncat în grădina locuinței primarului localității, Alexandru Vornicu, membru PAS.Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.
În această perioadă, Cetatea Soroca atrage tot mai mulți vizitatori. Mulți sunt moldoveni stabiliți peste hotare, care aduc cu ei prieteni și rude din străinătate pentru a le arăta frumusețea și istoria acestei bijuterii medievale.
Explozibil aruncat în prejma locuinței primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS, Igor Grosu, și precizările IGP # Radio Moldova
Ambii lideri au motive să salute alegerea locului de desfășurare. Când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat Alaska drept locație a summitului cu dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, cel mai încântat de această veste a fost guvernatorul republican al acestui stat vast, Mike Dunleavy, scrie presa ucraineană cu referire la The Times.
În această perioadă, Cetatea Soroca atrage tot mai mulți vizitatori. Mulți sunt moldoveni stabiliți peste hotare, care aduc cu ei prieteni și rude din străinătate pentru a le arăta frumusețea și istoria acestei bijuterii medievale.
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sunt doar câteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămână, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni. Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria și civilizația regiunii.
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lângă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat. Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul.
Istoria unei afaceri de familie: 10 sere modernizate și culturi extinse, datorită sprijinului european și de stat # Radio Moldova
În satul Brăviceni, din raionul Orhei, soții Caraman dezvoltă o afacere cu legume, transmisă din generație în generație. Ei au reușit să atragă fonduri europene și subvenții de la stat, ceea ce le-a permis să modernizeze 10 sere și să extindă suprafețele cultivate.
Președintele României. Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă, 9 august, o vizită privată în R. Moldova. Șeful statului român a fost surprins, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, un eveniment care are loc, în perioada 8 – 10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”.
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii.
Plan european alternativ de oprire a războiului în Ucraina: încetarea focului înaintea negocierilor de pace # Radio Moldova
Țările europene, împreună cu Ucraina, au elaborat și prezentat un plan alternativ de reglementare pașnică, ca răspuns la propunerea lui Vladimir Putin privind încetarea focului, relatează The Moscow Times, cu referire la publicația The Wall Street Journal.
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare, începând cu 26 octombrie 2025, direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
Nebunia transferurilor în fotbalul european continuă! Manchester United a anunțat oficial că Benjamin Šeško este noul jucător al formației engleze # Radio Moldova
Atacantul sloven a fost transferat de la RB Leipzig, iar "Diavolii roșii" au plătit pentru serviciile sale 76 de milioane și 500 de mii de euro. Suma de transfer poate ajunge până la 85 de milioane de euro dacă se vor activa toate bonusurile de performanță. Šeško a semnat un contractul valabil pe durata a 5 ani.
Rugăciuni pentru sănătate la Biserica din Ghidighici de sărbătoarea Sfântului Pantelimon # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, considerat ocrotitorul bolnavilor și supranumit în popor „Pintilie Călătorul”. La Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, zeci de credincioși s-au adunat să se roage pentru sănătatea celor dragi.
Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămân cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, printre cele mai solicitate specialități sunt agrobusiness-ul și dezvoltarea rurală, iar la polul opus este zootehnia, unde sunt mai puțini studenți.
Grav accident în raionul Telenești, cu implicarea unei autospeciale IGSU: doi salvatori au decedat, alte două persoane - rănite # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.
Bild: Witkoff l-a înțeles greșit pe Putin în privința pretențiilor asupra teritoriilor ucrainene # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, care pe 6 august a fost la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin, ar fi putut să-l înțeleagă greșit pe liderul rus, relatează The Moscow Times, cu referire la Bild, care citează oficiali germani și ucraineni.
Beginning October 26, 2025, passengers at Chișinău International Airport "Eugen Doga" will have the opportunity to fly directly from the Republic of Moldova to Bulgaria's capital, Sofia.
CSF Bălți și-a întărit lotul cu unul dintre cei mai experimentați fotbaliști moldoveni # Radio Moldova
Clubul din cel mai nordic oraș al ligii a semnat cu mijlocașul Mihai Plătică. Acesta era liber de contract după plecarea de la Petrocub Hîncești. CSF Bălți a anunțat pe sursele oficiale din mediul online că fotbalistul va juca la echipă până la finalul acestui sezon.
Ministerul Apărării despre imaginele false prezentate drept scene de la exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Radio Moldova
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării.
Două misiuni a contingentului de pompieri moldoveni detașat în Grecia au avut loc sâmbătă și duminică, în sprijinul colegilor lor eleni la stingerea incendiilor. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată la aproximativ 30 km de baza de operații, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Dinamo București a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
După ce au bătut FCSB-ul în derby cu 4:3, "câinii roșii" au învins la limită o altă echipă bucureșteană, nou-promovata Metaloglobus București, cu scorul de 2:1. În partida jucată la Clinceni, Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a încercat să blocheze un șut de la distanță al lui Cîrjan, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, iar balonul a ajuns în poartă.
O fortificație din perioada Antichității târzii, construită în primele secole ale erei creștine, a fost cercetată de arheologi pe teritoriul din R. Moldova. Este vorba despre fortificația liniară Valul lui Traian de Jos, descoperită în preajma satului Găvănoasa din raionul Cahul.
SPIA: 27 de cazuri de corupție și abuz în rândul angajaților MAI, trimise organelor de urmărire penală # Radio Moldova
Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat, în prima jumătate a anului, peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare ale angajaților MAI. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor.
Grav accident în raionul Telenești, cu implicarea unei autospeciale IGSU: un salvator a decedat, alte trei persoane - rănite # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.
Primul și singurul zbor direct din R. Moldova către Bulgaria, lansat din 26 octombrie # Radio Moldova
Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
Proiectul „Ruta Trump” promite schimbări geopolitice majore în Caucazul de Sud. Nu toți armenii sunt mulțumiți # Radio Moldova
Declarația semnată pe 8 august la Washington de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele SUA, Donald Trump, prevede crearea unui coridor de transport prin teritoriul armean, care va conecta Azerbaidjanul cu exclava sa Nahicevan, înconjurată de Armenia, Turcia și Iran. Proiectul TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”), potrivit unor experți, are potențialul de a schimba semnificativ situația geopolitică în Caucazul de Sud, relatează Deutsche Welle.
În perioada 11-20 august, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe strada Calea Orheiului din Chișinău, tronsonul cuprins între str. Petricani și bulevardul Renașterii Naționale.
Maia Sandu, despre acordul de pace semnat de liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă: „Un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități” # Radio Moldova
Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități, a scris președinta Maia Sandu pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, 8 august, la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
Producătorii de mere din R. Moldova vor culege în acest an aproximativ 277 de mii de tone de fructe, cu 31,5 la sută mai puțin decât în 2024, când au fost recoltate 404,6 mii de tone, anunță Asociația „Moldova-Fruct”.
Revista Presei // Un colaps economic pe măsura celui din 1998 este inevitabil în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău după scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Consecințele inevitabile, în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău; reținerea a doi cetățeni străini, în timp ce postau afișe cu mesaje care conțineau îndemnuri la ură interetnică și religioasă; nemulțumirea Gazprom față de retragerea licenței Moldovagaz - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Exportul de semințe de floarea-soarelui pe piața Bulgariei, creștere de 275,6% în anul trecut # Radio Moldova
Schimburile comerciale dintre R. Moldova și Bulgaria sunt în ascensiune. În 2024, valoarea totală a acestora a depășit 267 de milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Ochelari sau lentile: care este alegerea potrivită pentru persoanele cu probleme de vedere # Radio Moldova
Circa 23% din populația R. Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor ultimului recensământ al populației, realizat în 2024. Vizitele regulate la oftalmolog, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor sau purtarea ochelarilor se numără printre sfaturile specialiștilor pentru a menține sănătatea ochilor.
Zelenski, înainte de discuțiile cu partenerii: „Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului” # Radio Moldova
„Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja prevăzut în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va renunța la aceasta și nimeni nu va putea renunța. Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului”, a declarat, în mesajul video de sâmbătă dimineață, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de Deutsche Welle.
Alaska: Discuții Trump - Putin, pe 15 august, despre viitorul războiului din Ucraina # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, anunță AFP. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
