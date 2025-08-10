Livădari, medaliat cu aur la Jocurile Mondiale

18:40

Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămân cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, printre cele mai solicitate specialități sunt agrobusiness-ul și dezvoltarea rurală, iar la polul opus este zootehnia, unde sunt mai puțini studenți.