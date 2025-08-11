Crimă în raionul Cahul: un adolescent, plasat în arest preventiv pentru uciderea cu cruzime a unui copil
Radio Moldova, 11 august 2025 13:20
Un adolescent de 17 ani, bănuit de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, informează Procuratura Cahul.
Consiliul Atlantic va monitoriza alegerile din R. Moldova: Acțiuni coordonate împotriva surselor de dezinformare digitală # Radio Moldova
Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi atent monitorizată printr-un efort comun al organizațiilor coordonate de Laboratorul de Criminalistică Digitală al Consiliului Atlantic, a declarat, într-un interviu pentru Moldova 1, Saman Nazari, cercetător principal în domeniul combaterii dezinformării în cadrul organizației non-guvernamentale „Alliance 4 Europe” (Alianța pentru Europa). Potrivit expertului, Republica Moldova este și va continua să reprezinte ținta atacurilor hibride din partea Federației Ruse, după modelul tehnicilor de dezinformare identificate în alegerile recente din mai multe țări europene.
„O pace justă pentru Ucraina este o garanție de securitate pentru Republica Moldova” – avertismentele analiștilor înaintea reuniunii Trump–Putin # Radio Moldova
Summitul programat pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, prima întrevedere la acest nivel de la începutul invaziei ruse în Ucraina, stârnește îngrijorări majore în rândul experților din regiunea Mării Negre. Ei avertizează că orice concesie teritorială ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO.
R. Moldova condamnă dezinformările Rusiei privind o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile din toamnă # Radio Moldova
Autoritățile R. Moldova resping acuzațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, vizavi de o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), declarațiile respective reprezintă „manevre ale războiului informațional” dus de Federația Rusă împotriva R. Moldova.
Sprijinul financiar de câte 1.000 de lei, destinat elevilor din clasele primare și gimnaziale, direct pe card: pașii care trebuie întreprinși # Radio Moldova
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I - IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
Ministerul Educației anunță pașii pentru obținerea sprijinului financiar destinat elevilor din clasele primare și gimnaziale # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării vine cu precizări privind acordarea sprijinului financiar de 1000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I–IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar. Pentru ca banii să fie transferați direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
Tânără șoferiță de 19 ani, implicată într-un accident mortal pe șoseaua Bălți–Glodeni # Radio Moldova
O femeie de 71 de ani a decedat în rezultatul unui accident rutier produs pe șoseaua Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Victima traversa drumul în apropierea unei treceri pentru pietoni, în momentul în care a fost lovită de un automobil de model Peugeot.
A lăsat „BMW”-ul la spălătorie și s-a trezit cu mașina „curățată” de bunuri: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală unde lucra și a furat bunuri din interiorul mașinii.
Subvențiile pentru sectorul ovin și caprin: AIPA a virat primele 10 milioane de lei pe conturile crescătorilor de animale # Radio Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început plata subvențiilor pentru crescătorii de ovine și caprine, la doar trei zile după încheierea apelului de depunere a cererilor. Până acum, 10 milioane de lei au ajuns pe conturile beneficiarilor, a anunțat directorul adjunct al instituției, Diana Coșalîc.
Tineri din R. Moldova, discuții la o școală de vară despre provocările din domeniul securității cibernetice # Radio Moldova
Securitatea cibernetică și combaterea dezinformării devin tot mai relevante în actualul context global. În acest sens, 20 de elevi și studenți au participat la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Alături de experți, au discutat, la Școala de Vară „Securitate și Reziliență în Era Digitală”, despre provocările în materie de securitate: de la atacuri cibernetice și răspândirea informațiilor false, până la securitatea energetică și cooperarea internațională.
Revista presei internaționale // La întâlnirea cu Trump, Putin nu va face concesii pentru încheierea păcii; Rusia încalcă angajamentele față de Iran # Radio Moldova
Presa internațională urmărește cu atenție evoluțiile legate de negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean înaintea unei întâlniri directe între președinții Statelor Unite și Rusiei, programată la sfârșitul acestei săptămâni în Alaska. Mai multe publicații scriu despre valurile de căldură care intensifică incendiile de vegetație din Europa. Totodată, agențiile internaționale de presă relatează că Japonia este zguduită de moartea a doi boxeri tineri, răniți în lupte din cadrul aceleiași gale, ceea ce a determinat autoritățile să reducă durata meciurilor oficiale.
Revista presei // Nicușor Dan, în vizită privată în R.Moldova; Protest cu plată în fața Penitenciarului nr. 13 # Radio Moldova
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm detalii despre vizita privată, efectuată în Republica Moldova de președintele României, Nicușor Dan. Presa are în vizor și un nou protest cu participanți plătiți, desfășurat în preajma Penitenciarului nr. 13, în sprijinul bașcanei găgăuze, Evghenia Guțul.
Impozite cu aproape 50% mai mari, calculate la zeci de clinici stomatologice supuse controalelor fiscale # Radio Moldova
Cifră de afaceri mai mică, dar impozite mai mari achitate la stat. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a verificat sistematic, pe parcursul ultimului an, 31 de clinici stomatologice din R. Moldova și a reușit să preîntâmpine cazuri de fraudare a bugetului de stat.
O familie revenită din străinătate cultivă mure, zmeură și alun în nordul R. Moldova # Radio Moldova
În satul Pârlița din raionul Fălești, lipsa sistemelor de irigare și seceta afectează producătorii agricoli. Unele inițiative ale localnicilor arată însă că investițiile bine planificate pot aduce rezultate chiar și în condiții dificile. Este și cazul unei familii, care a decis să revină în țară după mai mulți ani petrecuți peste hotare și să investească în agricultură. Au dezvoltat plantații de mure, zmeură și alun - o alegere mai puțin obișnuită pentru nordul țării.
Pictorița Cezara Kolesnik prezintă la Chișinău noul său proiect artistic „Obscura Lux” # Radio Moldova
Pictorița Cezara Kolesnik, originară din Republica Moldova și stabilită la Bruxelles, aduce la Chișinău rezultatele căutărilor sale artistice recente. Expoziția intitulată „Obscura Lux" este găzduită de Galeria de Artă Cartego și poate fi admirată de publicul larg.
Atacuri cu drone ucrainene asupra regiunilor Moscova, Tula și Nijni Novgorod: victime și pagube raportate în Rusia # Radio Moldova
Ucraina a lansat în noaptea de 11 august un nou val de atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv Moscova, Tula și regiunea Nijni Novgorod, potrivit autorităților ruse, transmite The Moscow Times.
Tradiție de vacanță pentru copiii din Zăbriceni: Festivalul Poveștilor a ajuns la cea de-a treia ediție # Radio Moldova
În fiecare vară, copiii din satul Zăbriceni, raionul Edineț, au parte de un festival organizat special pentru ei. Ideea îi aparține Danielei Mastacan, originară din Zăbriceni, dar stabilită de peste 15 ani în Franța. Festivalul a ajuns deja la a treia ediție. În acest an, copiii au urmărit un spectacol pus în scenă de Teatrul „Veniamin Apostol" din Soroca.
Corespondență Dan Alexe // Întâlnirea Trump-Putin: UE cu totul ignorată, deși e vorba de securitatea sa # Radio Moldova
Cu câteva zile înainte de summitul din august dintre Trump și Putin, din Alaska, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat: „Acordul nu va face în cele din urmă fericite nici Rusia, nici Ucraina”. Pentru secretarul general al NATO, Mark Rutte, „summitul va clarifica dacă Putin vrea cu adevărat să pună capăt războiului”.
Președintele României, tur al tradițiilor moldovenești: Nicușor Dan, surprins la Festivalul Zemei # Radio Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita privată în Republica Moldova. În acest weekend, șeful statului român a participat împreună cu președinta Maia Sandu la două festivaluri tradiționale — Festivalul Zemei din Sipoteni, raionul Călărași, și Festivalul Lupilor din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
Performanță de excepție: dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au obținut aurul la Jocurile Mondiale 2025 # Radio Moldova
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au adus Republicii Moldova o nouă performanță remarcabilă, câștigând medalia de aur la competițiile de dans sportiv desfășurate în cadrul Jocurilor Mondiale 2025.
Modernizare și reabilitare energetică: grădinița „Albinuța” din Hâncești, renovată cu sprijinul UE # Radio Moldova
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat. Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.
Regiunea Dnipropetrovsk, atacată cu drone rusești: a fost distrugeri de infrastructură # Radio Moldova
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie din regiunea Saratov, sursă de combustibil pentru armata rusă # Radio Moldova
În noaptea de 10 august, Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei (SBS), împreună cu alte structuri ale Forțelor de Apărare a țării, au lovit rafinăria de petrol din regiunea rusă Saratov, au anunțat reprezentanții Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.
Zelenski apreciază sprijinul liderilor pentru Ucraina: „Sfârșitul războiului trebuie să fie corect” # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, 10 august, că Kievul „apreciază și susține pe deplin” o declarație comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina, protejând în același timp interesele ucrainene și europene.
Poliția documentează mituirea participanților la protestele de lângă Penitenciarul 13 # Radio Moldova
Zeci de persoane au fost sancționate astăzi, 10 august, cu procese-verbale pentru că au primit sau oferit bani în schimbul participării la proteste în apropierea Penitenciarului nr. 13.
ELECTORALA 2025// CEC a înregistrat lista de candidați ALDE pentru alegerile parlamentare # Radio Moldova
CEC a înregistrat duminică, 10 august, lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unei persoane în calitate de candidat la funcția de deputat.
Explozibil aruncat în preajma locuinței primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS, Igor Grosu, și precizările IGP # Radio Moldova
Un incident grav a avut loc noaptea trecută la Stăuceni, unde un explozibil a fost aruncat în grădina locuinței primarului localității, Alexandru Vornicu, membru PAS.Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.
