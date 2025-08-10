Zelenski apreciază sprijinul liderilor pentru Ucraina: „Sfârșitul războiului trebuie să fie corect”

08:30

A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții care nu vor să stea sau nu au loc în cămine își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Agentul imobiliar Victor Cernomorcenco susține că, în această perioadă, prețurile pentru chirii cresc în medie cu 10 - 20% din cauza cererii sporite.