foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul
Zugo.md, 10 august 2025 17:20
Duminică, 10 august, Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat lângă penitenciarului nr. 13 din Chișinău, acolo unde sunt deținute bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fosta secretară a Partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate recent la închisoare pentru acte de corupție. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și …
Duminică, 10 august, Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat lângă penitenciarului nr. 13 din Chișinău, acolo unde sunt deținute bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fosta secretară a Partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate recent la închisoare pentru acte de corupție. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și …
foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime # Zugo.md
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă seară alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Cei doi președinți au contactat cu mulțimea și au făcut fotografii cu oamenii veniți la eveniment, fiind surprinși și într-un dialog cu …
video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Zugo.md
O persoană neidentificată a aruncat un exploziv în curtea casei primarului orașului Stauceni, Alexandru Vornicu. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul", a scris primarul. Poliția investighează cazul.
Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital # Zugo.md
La ora amiezii, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului general pentru situații de urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. În urma impactului, unul dintre salvatori din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai …
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că „mult așteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP, citată de Agerpres. Kremlinul a confirmat sâmbătă informația, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică".
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citată de Agerpres. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani „și acum …
Procurorii au transmis o nouă cerere de extrădare autorităților din Grecia pe numele lui Plahotniuc # Zugo.md
O nouă cerere de extrădare transmisă vineri, 8 august, autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc, anunță Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova. Această cerere este una suplimentară, după cea expediată anterior la 24 iulie, și vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în …
video | Doi străini, reținuți în Chișinău în timp ce lipeau afișe false cu Maia Sandu, care conțin instigare la ură # Zugo.md
Vineri, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, iar instituțiile de …
video, update | Motociclist decedat într-un grav accident în Chișinău. Momentul impactului cu un microbuz # Zugo.md
update 18:29 | Momentul accidentului a fost surprins de o cameră video din apropiere. Video: vtememd/TG Știrea inițială: Un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist a avut loc în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul …
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Strășeni, au reușit destructurarea unei grupări infracționale care activa pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni. Gruparea era specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile, desfășurate timp de o lună, au dus la …
„O minciună gogonată”: Experții reacționează la declarațiile Gazprom privind Moldovagaz și datoriile # Zugo.md
Reacția Gazprom față de situația companiei Moldovagaz a stârnit critici din partea experților din Republica Moldova, care consideră comunicatul concernului rus drept manipulator, tendențios și plin de amenințări voalate. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație al SA „Energocom", atrage atenția că mesajul Gazprom este „plin de falsuri și conține …
Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” # Zugo.md
Liderul Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție după ce mai mulți juriști din anturajul Evgheniei Guțul au invocat articolul 96 din Codul Penal, care prevede posibilitatea amânării executării pedepsei în cazul femeilor gravide sau care au copii sub 8 ani. Potrivit lui Plîngău, susținătorii lui Guțul …
Un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist a avut loc în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care efectua o manevră de …
„Poziţia de bază rămâne neschimbată”. BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # Zugo.md
Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de …
video | Un bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste 10 milioane de lei # Zugo.md
Oamenii legiii nvestighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând un bărbat din Chișinău. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale fără a le declara organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Potrivit poliției, în încercarea de a disimula proveniența veniturilor, suspectul ar …
În premieră, cinci sportivi din Moldova vor participa la probe noi de la Jocurile mondiale. Aceștia au fost delegați de Federația de Kickboxing WAKO, de Federația de Dans Sportiv și de Federației de Muay Thai. Competiția se va desfășura la Chengdu, China, în perioada 9–15 august, informează Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
video | „S-au urât frate cu frate, mama cu copiii nu se văd în ochi”. Cum Ilan Șor și Victoria Furtună s-au implicat în scandalul de la biserica din Grinăuți # Zugo.md
Pe 15 iulie, la biserica „Nașterea Maicii Domnului" din Grinăuți, Rîșcani, preotul Constantin Turtureanu a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohia în care a slujit timp de 13 ani pentru că a trecut sub aripa Mitropoliei Basarabiei. De un comportament similar au avut parte preoteasa Ana Turtureanu și fiul lor, scrie ZdG.
video | Detalii noi despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală. Două persoane au fost reținute # Zugo.md
Poliția vine cu detalii privind cele 78 de percheziții efectuate joi, 7 august, în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, în contextul alegerilor parlamentare din toamna acestui an. Ancheta …
Oficial rus, după condamnarea lui Guțul: „Cea mai radicală soluție e un avans rapid al armatei ruse spre granița cu R. Moldova” # Zugo.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru încălcări legate de finanțarea partidului „Șor" este calificată de deputatul rus Konstantin Zatulin drept „un act de represiune politică" împotriva întregii comunități găgăuze. Acesta consideră că situația din Republica Moldova ar putea fi „corectată" printr-un „avans rapid al armatei ruse către granița Ucrainei cu …
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume, din bugetul de apărare, la scurt timp după ce un comisar european afirma că drumurile din Europa nu sunt adecvate pentru deplasarea rapidă a tancurilor. După cinci decenii de amânări, Italia face un pas istoric: guvernul a aprobat definitiv construirea celui mai lung pod …
Justiție cu lacrimi sau cu lege? Juriștii demontează narațiunea lui Stoianoglo privind lipsa de empatie pentru Guțul # Zugo.md
Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită această denumire. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în …
Final trist în cazul minorului dat dispărut în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul. Acesta a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, la fața locului au intervenit polițiștii și alte echipe specializate pentru a documenta cazul și a stabili toate circumstanțele tragediei. Băiatul …
Investigație: Imperiul financiar al lui Ilan Șor, reactivat sub umbrela Moscovei. Cum ajută Rusia să ocolească sancțiunile # Zugo.md
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă, scrie IPN. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva …
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 din Republica Moldova anunță că, în ultimele zile, s-a confruntat cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Potrivit autorităților, acest tip de comportament abuziv reprezintă o formă sofisticată de perturbare a serviciilor de urgență, cu potențial …
3,49 miliarde € în afaceri. Cine domină clasamentul celor mai mari 10 companii din Republica Moldova # Zugo.md
Cele mai mari 10 companii din Republica Moldova generează împreună o cifră de afaceri de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din totalul pieței, potrivit datelor actualizate în mai 2025 de platforma HitHorizons. Liderul absolut este Moldovagaz, cu vânzări de 860,7 milioane de euro, reprezentând 1,57% din …
În perioada 7–31 august 2025, alte 9.500 de familii din Republica Moldova beneficiază de sprijin prin programul EcoVoucher, care oferă vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Măsura vizează în special familiile cu copii și gospodăr
Un minor din Cahul a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția cere ajutorul oamenilor # Zugo.md
Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul populației pentru identificarea și localizarea unui minor dispărut. Potrivit autorităților, copilul a plecat de la domiciliu în seara zilei de 5 august 2025, în jurul orei 20:00, și nu a revenit acasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Semnalmentele minorului: Înălțime: aproximativ 1,69 m Ochi: albaștri Păr: șaten închis Îmbrăcăminte … The post Un minor din Cahul a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția cere ajutorul oamenilor first appeared on ZUGO. Articolul Un minor din Cahul a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția cere ajutorul oamenilor apare prima dată în ZUGO.
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență … The post Mai sunt șapte zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență first appeared on ZUGO. Articolul Mai sunt șapte zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență apare prima dată în ZUGO.
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3, scrie adevărul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment … The post video | Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat joi cu onoruri militare first appeared on ZUGO. Articolul video | Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat joi cu onoruri militare apare prima dată în ZUGO.
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, citat de Stirileprotv.ro. The … The post Casa Albă confirmă: Rușii vor o întâlnire cu Trump first appeared on ZUGO. Articolul Casa Albă confirmă: Rușii vor o întâlnire cu Trump apare prima dată în ZUGO.
Salvatorii au avut peste 40 de misiuni după furtuna din 6 august. Zonele cele mai afectate # Zugo.md
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma fenomenelor meteorologice din 6 august 2025, când vântul s-a intensificat și a fost însoțit de ploi în mai multe regiuni ale țării. Cele mai multe intervenții au fost raportate în municipiile Chișinău, Bălți și în raionul Soroca. Urmărește-ne pe … The post Salvatorii au avut peste 40 de misiuni după furtuna din 6 august. Zonele cele mai afectate first appeared on ZUGO. Articolul Salvatorii au avut peste 40 de misiuni după furtuna din 6 august. Zonele cele mai afectate apare prima dată în ZUGO.
ultima oră | 78 de percheziții în țară într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile procesuale au loc într-o cauză penală care vizează coruperea alegătorilor și … The post ultima oră | 78 de percheziții în țară într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | 78 de percheziții în țară într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală apare prima dată în ZUGO.
Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins. Câte persoane au beneficiat până acum # Zugo.md
Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins până în 2029, anunță Ministerul Educației (MEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului, aproximativ 25.000 de persoane au beneficiat până în prezent de acest program, dezvoltându-și competențele lingvistice. „Noul Program Național pentru anii 2026–2029 va pune accent pe metode moderne de predare, … The post Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins. Câte persoane au beneficiat până acum first appeared on ZUGO. Articolul Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins. Câte persoane au beneficiat până acum apare prima dată în ZUGO.
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat, marți, secretarul de stat în ministerul Transporturilor al României, Ionel Scrioșteanu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni bilaterale România–Ucraina desfășurate în orașul Darabani, județul Botoșani, … The post Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat miercuri, 6 august, în calitate de concurent electoral pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Pe lista CUB au fost fixați 53 de candidați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, CEC a înregistrat și candidatul independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile … The post Partidul CUB și Andrei Năstase, înregistrați în alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul Partidul CUB și Andrei Năstase, înregistrați în alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
video | Teroare psihologică împotriva judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Detalii de la șeful IGP # Zugo.md
Judecătoarea din municipiul Chișinău care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a devenit obiectul unei campanii de intimidare bine organizate, ce a inclus mesaje de amenințare, alerte false la 112 și tentative de compromitere publică. Șeful Inspectoratului General al Poliției anunță că se investighează cazul și se analizează ipoteza implicării unei rețele criminale, având în vedere … The post video | Teroare psihologică împotriva judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Detalii de la șeful IGP first appeared on ZUGO. Articolul video | Teroare psihologică împotriva judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Detalii de la șeful IGP apare prima dată în ZUGO.
Aprobat: Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi o indemnizație lunară de 3.000 de lei # Zugo.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, … The post Aprobat: Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi o indemnizație lunară de 3.000 de lei first appeared on ZUGO. Articolul Aprobat: Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi o indemnizație lunară de 3.000 de lei apare prima dată în ZUGO.
video | Dodon vrea să împrumute bani de la moldoveni pentru a salva bugetul moldovenilor. A pregătit strategii după scrutin, în caz de câștig # Zugo.md
Fostul președinte Igor Dodon susține că, imediat după alegeri, Republica Moldova se va confrunta cu o criză bugetară severă, iar pentru a evita colapsul financiar, viitorul guvern va trebui să recurgă la soluții urgente – inclusiv la împrumuturi interne de la populație. Într-o apariție la emisiunea Gonța Media, el a afirmat că în prezent „nu … The post video | Dodon vrea să împrumute bani de la moldoveni pentru a salva bugetul moldovenilor. A pregătit strategii după scrutin, în caz de câștig first appeared on ZUGO. Articolul video | Dodon vrea să împrumute bani de la moldoveni pentru a salva bugetul moldovenilor. A pregătit strategii după scrutin, în caz de câștig apare prima dată în ZUGO.
Președintele american Donald Trump susține că o scădere suplimentară a prețului petrolului ar putea constrânge Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Într-un interviu pentru CNBC, acesta a afirmat că Vladimir Putin nu va avea de ales, deoarece „economia lui este jalnică”, scrie digi24.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi … The post Trump spune că petrolul ieftin îl va forța pe Putin să oprească războiul first appeared on ZUGO. Articolul Trump spune că petrolul ieftin îl va forța pe Putin să oprească războiul apare prima dată în ZUGO.
video | Guvernul anunță fonduri din intervenție pentru localitățile afectate de calamitățile din mai–iunie # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova va direcționa aproape 3 milioane de lei din Fondul de intervenție către mai multe localități afectate de calamitățile naturale din lunile mai și iunie. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de premierul Dorin Recean. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Anumite regiuni au fost afectate … The post video | Guvernul anunță fonduri din intervenție pentru localitățile afectate de calamitățile din mai–iunie first appeared on ZUGO. Articolul video | Guvernul anunță fonduri din intervenție pentru localitățile afectate de calamitățile din mai–iunie apare prima dată în ZUGO.
video | CSM denunță intimidări fără precedent: Judecătoarea din dosarul Guțul, amenințată cu moartea și declarată fals decedată # Zugo.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a denunțat miercuri, 6 august, o campanie de intimidare îndreptată împotriva magistraților care examinează dosare de interes public major. Președintele instituției, Sergiu Caraman, a oferit detalii despre cazul judecătoarei Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău, care a pronunțat recent o hotărâre în dosarul penal intentat împotriva Evgheniei Guțul. Urmărește-ne pe … The post video | CSM denunță intimidări fără precedent: Judecătoarea din dosarul Guțul, amenințată cu moartea și declarată fals decedată first appeared on ZUGO. Articolul video | CSM denunță intimidări fără precedent: Judecătoarea din dosarul Guțul, amenințată cu moartea și declarată fals decedată apare prima dată în ZUGO.
Începând cu data de 26 octombrie 2025, compania aeriană Wizz Air lansează primul și singurul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria. Noua rută va lega Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău de capitala bulgară, Sofia, cu patru frecvențe săptămânale: marți, joi, sâmbătă și duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ne dorim ca tot mai mulți … The post Premieră: Chișinăul va avea din toamnă legătură aeriană directă cu Sofia first appeared on ZUGO. Articolul Premieră: Chișinăul va avea din toamnă legătură aeriană directă cu Sofia apare prima dată în ZUGO.
O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia # Zugo.md
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform publicației Il Resto del … The post O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia first appeared on ZUGO. Articolul O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia apare prima dată în ZUGO.
Zelenski anunţă că a avut o convorbire telefonică „productivă” cu Trump, cu trei zile înaintea ultimatumului dat de SUA # Zugo.md
O nouă convorbire telefonică a avut loc între Donald Trump și Volodimir Zelenski, iar momentul vine cu doar trei zile înaintea expirării ultimatumului pe care Trump i l-a dat lui Vladimir Putin. Informația a fost dezvăluită de agenția de presă Axios, citată de euronews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. 8 august ar fi data limită la care … The post Zelenski anunţă că a avut o convorbire telefonică „productivă” cu Trump, cu trei zile înaintea ultimatumului dat de SUA first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski anunţă că a avut o convorbire telefonică „productivă” cu Trump, cu trei zile înaintea ultimatumului dat de SUA apare prima dată în ZUGO.
În perioada 29 iulie – 5 august 2025 au fost confirmate patru noi focare de Pestă Porcină Africană (PPA) și un focar de rabie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trei dintre focarele de PPA la porci domestici au fost identificate în localitatea Cărpineni, raionul Hâncești. … The post Focare pestă porcină și rabie, înregistrate în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Focare pestă porcină și rabie, înregistrate în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
video | Rușii au lovit stația de distribuție a gazelor naturale „Orlovka” din Ucraina, prin care venea gaz și în R. Moldova # Zugo.md
În cursul nopții de 06.08.2025, Rusia a efectuat un nou atac asupra țintelor de pe teritoriul Ucrainei, folosind, în special, drone kamikaze de tip Shahed (Geran), care au intrat în spațiul aerian ucrainean încă din cursul serii, evoluând din mai multe direcții simultan. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, pentru a doua noapte consecutiv, Forțele … The post video | Rușii au lovit stația de distribuție a gazelor naturale „Orlovka” din Ucraina, prin care venea gaz și în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Rușii au lovit stația de distribuție a gazelor naturale „Orlovka” din Ucraina, prin care venea gaz și în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Mai mulți politicieni cu viziuni pro-ruse au sărit în apărarea Evgheniei Guțul, bașcana Găgăuziei condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor a acuzat că „justiția reformată a Maiei Sandu” a condamnat „la 7 ani cu executare o femeie, o mamă, un lider de administrație … The post Politicieni pro-ruși o apără pe bașcană. Expert: „Apără un sistem. Sunt aliații lui Șor” first appeared on ZUGO. Articolul Politicieni pro-ruși o apără pe bașcană. Expert: „Apără un sistem. Sunt aliații lui Șor” apare prima dată în ZUGO.
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, fiind găsită vinovată de complicitate, în formă prelungită, la finanțarea ilegală a fostului partid Șor de către un grup criminal organizat. Tot atunci, și fosta secretară a formațiunii conduse de fugarul condamnat Ilan Șor, Svetlana … The post Ce înseamnă șederea în penitenciar semi-închis, pedeapsă impusă lui Guțul și Popan first appeared on ZUGO. Articolul Ce înseamnă șederea în penitenciar semi-închis, pedeapsă impusă lui Guțul și Popan apare prima dată în ZUGO.
În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” # Zugo.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru încălcări legate de finanțarea fostului partid „Șor” este o dovadă a represiunilor din Republica Moldova, iar situația poate fi schimbată printr-o avansare a Forțelor Armate Ruse până la granița Ucrainei cu Transnistria și Moldova. Despre acest lucru a declarat deputatul Dumei de Stat Konstantin … The post În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” first appeared on ZUGO. Articolul În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” apare prima dată în ZUGO.
