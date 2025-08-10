foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul

09:00

O nouă convorbire telefonică a avut loc între Donald Trump și Volodimir Zelenski, iar momentul vine cu doar trei zile înaintea expirării ultimatumului pe care Trump i l-a dat lui Vladimir Putin. Informația a fost dezvăluită de agenția de presă Axios, citată de euronews.ro.