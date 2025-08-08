Justiție cu lacrimi sau cu lege? Juriștii demontează narațiunea lui Stoianoglo privind lipsa de empatie pentru Guțul

12:30

Un incident care se putea sfârși tragic s-a produs pe bulevardul Alba Iulia din Chișinău, acolo unde o minoră a fost la un pas de a fi lovită de un automobil, în timp ce traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Momentul a fost surprins de camera de bord … The post video | Chișinău: o minoră, la un pas de a fi lovită pe trecerea de pietoni first appeared on ZUGO. Articolul video | Chișinău: o minoră, la un pas de a fi lovită pe trecerea de pietoni apare prima dată în ZUGO.