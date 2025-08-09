Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”

20:10

Nativii sunt pregătiți să-și spună punctul de vedere. Citește horoscopul zilei de 8 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii ar trebui să considere anumite invitații ca personale. Pacea interioară este cea de care au nevoie. E important ca Taurii să învețe că frumusețea vine și din interior, nu este doar ce se