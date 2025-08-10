O femeie, ucisă cu un topor la Telenești. Suspectul a aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână
O femeie, în vârstă de 50 de ani, a fost ucisă cu toporul de către un bărbat la Telenești, în urma unor neînțelegeri. Poliția anunță că suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
/FOTO/Zeci de persoane, documentate de poliție în urma protestului din adiacentul Penitenciarului 13 # TVR Moldova
Poliția anunță că a documentat o serie de încălcări în timpul protestului organizat duminică, 10 august, în adiacentul Penitenciarului nr. 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste.
Ucraina şi Europa resping ideea unui armistiţiu în schimbul cedării de teritorii de către Kiev # TVR Moldova
Oficialii ucraineni și europeni au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a se stabili un armistițiu în schimbul cedării teritoriilor sale estice de către Kiev către Rusia, relatează Wall Street Journal, potrivit tvrinfo.ro.
/VIDEO/ „Tentativă de intimidare”. Un exploziv, aruncat lângă casa primarului de la Stăuceni # TVR Moldova
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv lângă casa primarului de la Stăuceni, Alexandru Vornicu, și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului de Stăuceni, cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexandru Vornicu a spus că poliția investighează cazul.
Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Din aprilie, de când fortăreața și-a redeschis porțile pentru acest sezon, peste 20 de mii de turiști i-au pășit pragul. Administratorul obiectivului turistic spune că în acest an a crescut și ponderea străinilor care vin să vadă cetatea. Cei mai mulți turiști sunt din România.
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat pentru AFP mai multe surse diplomatice, potrivit tvrinfo.ro.
Nicușor Dan și Maia Sandu au fost surprinși la un eveniment organizat în Republica Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins sâmbătă seară împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
Incendii de vegetaţie violente s-au înregistrat în mai multe ţări europene. În Spania, peste 100 de pompieri şi membri ai Unităţii Militare de Urgență au fost mobilizaţi pentru a stinge focul izbucnit la aproximativ 80 de km de Madrid. Iar în Italia, imagini surprinse de turişti, arată un incendiu de proporții pe versanții Muntelui Somma, în Parcul Național Vezuviu. Autorităţile au descris situația drept critică și au cerut ajutor aerian pentru stingerea flăcărilor.
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
Interviurile Telejurnalului: Diaspora moldovenească din Lituania, cu gândul la rădăcini # TVR Moldova
Li se mai spune "emigranţi ai dragostei" pentru că, la finele anilor '90 s-au stabilit cu traiul în această ţară, după ce şi-au găsit aici jumătatea. Basarabenii care au ales, acum patru decenii, să trăiască în Lituania se mândesc cu statul care i-a găzduit odinioară, dar dorul şi gândurile îi duc mereu acasă. Astăzi, diaspora moldovenească din Lituania numără aproximativ 1 000 de membri, o comunitate restrânsă, dar integrată în viața lituaniană. Cu toţii au urmat studii universitare aici, au devenit profesioniști în diverse domenii — de la medicină și inginerie, până la artă și educație. Mai mult, au luptat cot la cot cu lituanienii pentru idealurile naţionale şi independenţă, în anii 90. Chiar dacă trăiesc, de aproape 40 de ani, într-un stat european, totuşi nu se simt suficient împliniţi, pentru că vor să-şi vadă şi ţara unde s-au născut în Uniunea Europeană.
Prin piețele din Chisinau au apărut la vânzare strugurii de masă din recolta acestui an # TVR Moldova
Prin piețele din Chisinau au apărut la vânzare strugurii de masă din recolta acestui an. Potrivit fermierilor, strugurii s-au copt la mai târziu cu o săptămână faţă de anul trecut dar prețurile au rămas la fel. Dacă oferta va crește și prețul va începe să scadă.
Peste 300 de maşini retro şi de ultimă generaţie din Moldova, România şi Ucraina vor putea fi văzute şi admirate în acest weekend la Chişinău Arena, unde se desfăşoară prima ediţie a festivalului "Moldova Auto Weekend". În cadrul evenimentului va fi selectată şi premiată cea mai elegantă maşină a anului 2025.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în rețelele sociale că țara sa 'nu va ceda teritorii ocupantului'.
România ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ei au nevoie urgentă de astfel de aparate de zbor pentru a se apăra şi vin cu expertiză în producţia de drone sau interceptori. Noi am putea oferi locaţii sigure pentru fabrici şi finanţare de la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Kiev de miniştrii de Externe ai României şi Ucrainei.
Grav accident rutier, cu implicarea unei autospeciale a IGSU, la Telenești. Un angajat IGSU a murit # TVR Moldova
Cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuți și mai venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Pomenit pe data 9 august, el este supranumit „doctor fără de arginți”, relevându-se faptul că nu cerea plată pentru tratamentul bolnavilor. Este considerat ocrotitor al medicilor și vindecător al bolnavilor.
Trump a menționat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # TVR Moldova
Președintele SUA Donald Trump a menționat vineri un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
Președinta Maia Sandu salută faptul că liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters.
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună din istorie. Efectele încălzirii climatice, tot mai puternice # TVR Moldova
Luna iulie a acestui an a fost a treia cea mai fierbinte din istorie, de când se fac măsurători, a anunţat serviciul european de monitorizare a climei.
Sute de rapoarte, multe dintre ele ignorate, 13 moţiuni prin care Opoziţia a încercat să se facă auzită, toate respinse, şi zece audieri parlamentare. Așa arată o parte din activitatea Parlamentului Republicii Moldova în ultimii patru ani, potrivit datelor oficiale. Experţii spun că, la capitolul transparenţă, Parlamentul de la Chişinău mai are mult de lucru, pentru că, de multe ori, procedurile au fost încălcate sau aplicate doar formal.
Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm un nou val de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate în aceste zile pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul evident de a dezinforma, manipula și compromite imaginea Bisericii.
Expert: Manualele de istorie din Rusia - instrument de manipulare pentru tânăra generație # TVR Moldova
În manualele de istorie pentru elevii de clasele 9-11 din Federaţia Rusă, Republica Moldova este prezentată ca un teritoriu istoric rusesc. Iar multe evenimente care au marcat profund poporul român de pe aceste meleaguri sunt complet omise sau sunt prezentate distorsionat. După ce au analizat conţinutul acestor manuale, dar şi narativele promovate în ele, experţii Comunităţii Watchdog au ajuns la concluzia că sunt folosite pentru a îndoctrina tânăra generaţie.
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.
Două persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au lipit pe străzile municipiului Chișinău mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați - cu vârste de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă - au intrat vineri dimineață în Republica Moldova, potrivit organelor de forță.
Milsami Orhei și-a adjudecat o victorie dramatică în prima manșă a turului trei preliminar din Liga Conferinței. În doar nouă oameni pe teren, campioana Republicii Moldova a făcut diferența de scor în minutul 89 al meciului disputat la Chișinău cu formația AC Virtus, deținătoarea titlului din San Marino.
În Republica Moldova va fi creată o platformă națională dedicată inovării în sistemul de sănătate. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi între ministerele Dezvoltării Economice, Sănătății şi Educației, Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Fundația pentru Dezvoltare și o asociaţie americană. Acest hub va fi funcțional de anul viitor și va contribui la modernizarea sistemului de sănătate prin promovarea cercetării, tehnologizării și sprijinirea startup-urilor în domeniul sănătății.
Baletul Național „Joc”, moment coregrafic de excepție pe Scara Cascadelor din Chișinău # TVR Moldova
Un moment coregrafic de excepţie, plin de emoţie şi bucurie, cu dansuri autentice, a fost prezentat astăzi de Baletul Naţional "Joc" pe Scara Cascadelor din Chişinău. Membrii ansamblului au pus în scenă o reinterpretare a unei suite de dans, "Sărbătoreasca", prezentată pentru prima dată în anul 1957, în acelaşi loc. Evenimentul face parte dintr-o serie de activităţi care marchează cei 80 de ani de la înfiinţarea ansamblului.
Generalul fals al lui Dodon, Iaroslav Martiv, bun de plată pentru falsificarea actelor # TVR Moldova
Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost găsit vinovat pentru fals în acte publice, mai exact, pentru că falsificat niște hârtii pentru a obține gradul de general-maior. El va trebui să plătească o amendă de 100.000 de lei pentru a vrut să se facă general cu acte false.
Verificări în structurile MAI: 27 de cazuri de corupție și abuz, trimise spre anchetă penală # TVR Moldova
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind posibile abateri în primele șase luni ale anului curent, reflectând o intensificare a eforturilor de combatere a corupției și neglijenței în structurile MAI.
Două persoane au fost reținute de oamenii legii, după ce au lipit, pe străzile orașului Chișinău, mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, spun organele de forță.
Condamnarea bașcanei Guțul, „mamă a doi copii”: Tactici de victimizare și apel la emoțiile oamenilor # TVR Moldova
Condamnarea Evgheniei Guţul la şapte ani de închisoare a stârnit reacţii virulente din partea unor politicieni şi partide din Republica Moldova. Ei au criticat acest act de justiţie şi au făcut apel la emoţii amintind că başcana autonomiei găgăuze este mamă a doi copii. Cel puţin asta spun mai mulţi experţi, care consideră că unii actori politici recurg la această tactică de victimizare pentru a-i deruta pe oameni înaintea alegerilor parlamentare.
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămână în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii, informează Agerpres.
„Fapte de o gravitate deosebită”. R. Moldova cere suplimentar Greciei extrădarea lui Plahotniuc # TVR Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova informează că, pe 8 august 2025, a transmis autorităților elene o altă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Prima solicitare a fost remisă pe 24 iulie. Cea de-a doua cerere este legată de trei cauze penale în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită, precizează Procuratura Generală.
Inteligența artificială nu „fură” locuri de muncă, ci le transformă – arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul A.I. integrat în Bing și Edge, relatează tvrinfo.ro.
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată vineri, 8 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # TVR Moldova
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.
Peste 1.000 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite pentru școală # TVR Moldova
Câteva sute de copii din familii social vulnerabile vor incepe scoala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Două fundaţii neguvernamentale din Republica Moldova îşi doresc să ajute copiii care își încep drumul spre educatie în condiții dificile. Mai mulţi donatori, chiar si din Diaspora, şi agenţi economici au răspuns deja acestui apel.
Declarație comună semnată de miniștrii de Externe ai R. Moldova, României și Ucrainei la Cernăuți # TVR Moldova
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. Cei trei au adoptat o declarație comună, prin care a fost reconfirmată susținerea Chișinăului și Bucureștiului pentru poporul ucrainean, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Poliția de Frontieră: Informațiile despre accesul grănicerilor ucraineni pe teritoriul RM sunt false # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
A fost ales administratorul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Cine este acesta # TVR Moldova
Sergiu Spoială, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).
Pe Aeroportul Chişinău s-a înregistrat o creştere de 60% a numărului de călători comparativ cu perioada similară a anului trecut. Intensificarea traficului aduce însă și o creștere a numărului de incidente. Problemele călătorilor și soluțiile legale pe care le au la dispoziție au fost discutate de reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile și ai Centrului European al Consumatorului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare pentru zilele de 9 și 10 august. Este vorba despre un cod galben de caniculă, ce va fi valabil pentru sudul și câteva raioane din centrul Republicii Moldova.
Pe strada Calea Orheiului traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 - 20 august, anunță autoritățile, care menționează că, în această perioadă, vor avea loc lucrări de amenajare în acest perimetru.
Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # TVR Moldova
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care s-a desfășurat la Beijing, China, între 2 și 9 august 2025.
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova.
Numărul cazurilor de înec în Republica Moldova a scăzut cu 50% comparativ cu anul trecut, datorită activităților constante de conștientizare și instruire desfășurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Angajații instituției, din toate regiunile țării, continuă să informeze populația despre riscurile scăldatului nesupravegheat în perioada estivală.
Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
Oana Țoiu, la Kiev: Mulțumiri pentru inițiativa declarării zilei limbii române pe 31 august # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, aflată la Kiev, a avut o serie de întâlniri cu autorităţile ucrainene. Şefa diplomaţiei române s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea transmite un semnal puternic privind interesul comun pentru pace, dar în egală măsură şi interesul României în procesul de reconstrucţie a ţării cotropite de ruşi.
Începând de vineri, 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) din Bubuieci va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
