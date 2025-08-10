Alina Dundev: „Cum m-a inspirat RAM Impact Cahul să devin un creator de conținut mai bun”
Alina Dundev, o tânără din Cahul de 25 de ani, poartă cu ea energia unui om care s-a întors acasă cu un plan. După ce și-a finalizat studiile la București, în 2022 a ales să revină în raionul Cahul, hotărâtă să contribuie la schimbarea comunității din care provine. În rolul său de asistent social și parajurist, este vocea celor vulnerabili și liantul care îi conectează la drepturi și servicii importante. Pasiunea ei pentru scrierea și implementarea de proiecte se împletește cu dorința de a aduce dezvoltare economică și infrastructură modernă în oraș. Participarea la RAM Impact Cahul i-a deschis noi orizonturi: a descoperit instrumente de comunicare care îi vor ajuta proiectele și inițiativele sociale să ajungă mai ușor la oameni și să atragă atenția investitorilor. -Cum ai aflat de eveniment și ce te-a determinat să participi la cele 2 zile de RAM Impact? „Am aflat de acest eveniment printr-o recomandare pe Facebook, distribuită de pagina ziuadeazi.md. M-a atras din start formatul interactiv și faptul că era dedicat creatorilor de conținut din sudul țării. Mi s-a părut o oportunitate valoroasă de a învăța direct de la profesioniști și de a mă conecta cu alți tineri interesați de media digitală.” -Cu ce așteptări ai venit și dacă acestea s-au confirmat? „Am venit cu așteptarea de a învăța tehnici noi de creare și editare video, dar și de a înțelege cum pot construi o prezență online sustenabilă. Nu doar că s-au confirmat, dar au fost depășite – am avut parte de sesiuni extrem de utile, discuții profunde și inspirație reală.” -Care au fost domeniile sau subiectele care te-au interesat cel mai mult și de ce? „Cel mai mult m-au interesat: Impactul TikTok asupra publicului tânăr, pentru că e o platformă pe care o folosesc zilnic și voiam să aflu cum o pot folosi responsabil; Workshop-ul despre crearea conținutului video de la A la Z, unde am învățat pas cu pas procesul creativ, de la idee până la postare; Panelul despre dezinformare, care m-a făcut să reflectez la rolul nostru, al creatorilor, în combaterea știrilor false.” -Ai avut careva curiozități și întrebări și dacă ți s-au răspuns la ele? „Da, am avut întrebări despre cum pot atrage sponsori pentru proiecte de conținut și cum se monetizează eficient o pagină mică, aflată la început. Răspunsurile au fost oferite în sesiunea despre storytelling cu impact, dar și în discuțiile directe cu trainerii.” -Ce ai învățat pentru tine din aceste 2 zile? „Am învățat cât de important este să ai o voce autentică și bine argumentată în mediul online, dar și câtă muncă și strategie stau în spatele conținutului de calitate. Am descoperit și instrumente concrete pentru editare, analiză și promovare.” -Cum vezi rolul creatorilor de conținut sau cum vezi mai exact dezvoltarea acestui domeniu în Cahul? Care sunt provocările? „Văd un potențial enorm – în Cahul sunt mulți tineri talentați, dar domeniul rămâne încă la început. Provocările țin de lipsa accesului la echipamente, de cunoștințe tehnice și de susținerea constantă. Totuși, evenimente ca RAM Impact dau un impuls real și construiesc o comunitate activă, care poate schimba lucrurile.” -Alina, ce vei face tu mai departe? „Voi aplica ce am învățat pentru a crea conținut video relevant, care nu doar informează, ci și inspiră. Voi continua să colaborez cu alți creatori locali și voi împărtăși cunoștințele cu cei care vor să învețe, așa cum am făcut-o și eu. Cred că este important să creștem împreună.”
