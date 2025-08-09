„Pintilie Călătorul” sărbătorit de credincioșii ortodocși de stil vechi

19:20

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev se vor întâlni vineri, 8 august, la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, unde sunt așteptați să semneze un acord de pace care ar putea pune capăt unor decenii de conflict, a declarat Donald Trump, citat de Associated Press. Este așteptată și semnarea unor acorduri de colaborare economică între cele două state din Caucazul de Sud și Statele Unite ale Americii, care, potrivit aceleiași surse, ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor 1990.