(video) A fost identificat șoferul care a pus în pericol o copilă la Buiucani. Se declară fost angajat MAI

18:00

După anunțul făcut aproximativ un an în urmă, iată primele imagini și detalii despre modelul de ediție limitată Porsche 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan”. Acestea au fost făcute publice cu ocazia livrării primului exemplar. O Colaborare Inspirată de Transfăgărășan Ideea acestei serii a luat naștere anul trecut, după un eveniment de succes organizat […] Articolul (foto) Primul Porsche 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” a fost livrat unui client din România apare prima dată în Autoblog.md.