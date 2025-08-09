La Călărași a avut loc prima cinstire liturgică a Sf. Alexandru din Basarabia, după canonizarea mucenicului de către Patriarhia Română

13:40

Comerțul online a înregistrat, în 2024, un volum de 32,8 miliarde de lei, de peste trei ori mai mult decât în anul 2020. Achitările cu cardul contribuie cel mai mult la această creștere, fiind vorba de o cotă de 80 la sută. În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în […] Articolul În ultimii patru ani, comerțul online a crescut de 3,5 ori și a ajuns la un volum de 33 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.