VIDEO | Două persoane, învinuite deja pentru corupere electorală, au fost reținute pentru coordonarea unei noi scheme de cumpărare a voturilor, finanțată din Rusia

Sudul Franței este devastat de un incendiu de vegetație de proporții istorice, cel mai grav din 1949 încoace, potrivit autorităților franceze. Flăcările au cuprins deja peste 16.000 de hectare de pădure de pini și terenuri împădurite în regiunea Corbieres din departamentul Aude, depășind ca suprafață orașul Paris. Ministrul francez al Mediului, Agnes Pannier-Runacher, a declarat […]