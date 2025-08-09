Polițiști cu probleme de integritate. În prima jumătate a anului, angajații MAI au fost vizați în 230 de sesizări legate de abateri disciplinare

11:20

Un partid, mai ales unul care se află la guvernare, mai ales unul cu pretenții cum e al nostru, poate provoca sau impune respect, sau dragoste, sau empatie, sau compasiune. Poate provoca și impune frică, mai ales când i se termină argumentele. Dar când un partid provoacă amuzamentul public, de aici și până la a […] Articolul EDITORIAL | De ce insistă PAS să fie Voldemortul politicii moldovenești, al cărui nume nu poate fi pronunțat apare prima dată în ZIUA.md.