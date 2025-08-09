Un salvator aflat în misiune a murit în urma unui accident rutier produs pe un drum din Telenești
Ziua, 9 august 2025 14:30
Un salvator a murit într-un grav accident rutier care s-a produs, cu puțin timp în urmă, pe o șosea din raionul Telenești. Victima era într-o autospecială a IGSU, aflată în misiune, în momentul în care vehiculul a intrat în coliziune cu un camion. Potrivit Poliției, angajatul IGSU a murit pe loc în urma impactului. Alți […] Articolul Un salvator aflat în misiune a murit în urma unui accident rutier produs pe un drum din Telenești apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:40
În ultimii patru ani, comerțul online a crescut de 3,5 ori și a ajuns la un volum de 33 de miliarde de lei # Ziua
Comerțul online a înregistrat, în 2024, un volum de 32,8 miliarde de lei, de peste trei ori mai mult decât în anul 2020. Achitările cu cardul contribuie cel mai mult la această creștere, fiind vorba de o cotă de 80 la sută. În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în […] Articolul În ultimii patru ani, comerțul online a crescut de 3,5 ori și a ajuns la un volum de 33 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Tragedie aviatică în Arad. Doi bărbați au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici # Ziua
Accident aviatic în municipiul Arad din România. Doi bărbați au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici din oraș. Accidentul a avut loc la ora 11.30, iar aparatul a fost făcut scrum în urma incendiului izbucnit. La fața locului au intervenit imediat forțe de la Detașamentul de Pompieri […] Articolul Tragedie aviatică în Arad. Doi bărbați au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:30
Strada Gheorghe Asachi din Capitală a fost blocată pentru câteva ore, după ce un copac a căzut peste liniile de troleibuz. În urma incidentului a fost sistat parțial traficul, iar circulația mai multor troleibuze a fost sistată. Cazul a avut loc în preajma Academiei de Poliție, iar în urma incidentului a fost afectată circulația troleibuzelor […] Articolul Un copac căzut peste liniile de troleibuz a închis parțial strada Gh. Asachi din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
„Preocupările” Kremlinului pentru Igor Grosu. Liderul PAS spune că nu este arogant și că așa încearcă să-l descrie „propaganda Moscovei” # Ziua
Liderul PAS, Igor Grosu, a publicat un scurt video în care le explică moldovenilor că el nu se consideră arogant și că această imaginea îi este „lipită” de propaganda de la Kremlin și de „grupările criminale” din Republica Moldova. Prin acest mesaj, Grosu susține că vrea să demonteze un fals care ar circula în spațiul […] Articolul „Preocupările” Kremlinului pentru Igor Grosu. Liderul PAS spune că nu este arogant și că așa încearcă să-l descrie „propaganda Moscovei” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Polițiști cu probleme de integritate. În prima jumătate a anului, angajații MAI au fost vizați în 230 de sesizări legate de abateri disciplinare # Ziua
În perioada ianuarie-iunie a acestui an, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 plângeri au fost acceptate spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise structurilor de urmărire […] Articolul Polițiști cu probleme de integritate. În prima jumătate a anului, angajații MAI au fost vizați în 230 de sesizări legate de abateri disciplinare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:30
Înțelegere istorică la Washington. Liderii din Azerbaidjan și Armenia au semnat un acord de pace cu medierea lui Donald Trump # Ziua
Armenia și Azerbaidjan au semnat, după decenii de ostilități, un acord de pace, cu medierea președintelui american Donald Trump. Liderul de la Baku, Ilham Aliev, și premierul Armeniei, Nikol Pașinian, au semnat vineri, la Casa Albă, o declarație comună privind încetarea definitivă a ostilităților. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul „s-au luptat timp de 35 […] Articolul Înțelegere istorică la Washington. Liderii din Azerbaidjan și Armenia au semnat un acord de pace cu medierea lui Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Înghețurile au distrus aproximativ o treime din recolta de mere. Tot cu atât vor scădea și exporturile # Ziua
Lovitură pentru producătorii de mere și fabricile de procesare. Cele două valuri de înghețuri din primăvară au distrus peste 31% din recolta de mere din acest an, se arată în evaluările preliminare ale Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, în acest sezon urmează să fie culese 277 de mii de tone de fructe, față de aproximativ 405 […] Articolul Înghețurile au distrus aproximativ o treime din recolta de mere. Tot cu atât vor scădea și exporturile apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Trump subliniază un posibil „schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți” în acordul de pace pentru Ucraina. Zelenski: Nu vom oferi pământul nostru ocupanților # Ziua
Liderul american Donald Trump vorbește despre un posibil „schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți” în acordul de pace privind încheierea războiului ruso-ucrainean. Președintele SUA susține că liderul ucrainean Volodimir Zelenski „va trebui să se pregătească să semneze ceva”. Pe de altă parte, Zelenski susține că răspunsul la problema teritorială ucraineană este deja în Constituția Ucrainei și […] Articolul Trump subliniază un posibil „schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți” în acordul de pace pentru Ucraina. Zelenski: Nu vom oferi pământul nostru ocupanților apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Pantelimon, ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor # Ziua
Sărbătoarea mare în calendarul ortodox de stil vechi. Astăzi este cinstit unul dintre cei mai venerați mucenici ai Bisericii Răsăritene, Sfântul Pantelimon, supranumit și doctorul fără de arginți, fiind printre primii tămăduitori de la începutul creștinismului. A fost taumaturg, adică un făcător de minuni și tămăduitor, care a folosit cunoașterea medicinii vremii, dar și puterea care […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Pantelimon, ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
08:40
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august în Alaska. Întrevederea, confirmată de ambele părți # Ziua
Întâlnirea între președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, va avea loc în data de 15 august în statul american Alaska. Despre acest lucru a declarat liderul de la Casa Albă, iar ulterior ziua și locul întâlnirii au fost confirmate și de Kremlin. „Alte detalii vor urma”, a scris președintele SUA pe platforma […] Articolul Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august în Alaska. Întrevederea, confirmată de ambele părți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:40
Reparații pe Calea Orheiului din Capitală. De luni, strada va fi închisă parțial pe porțiunea Petricani -Renașterii Naționale # Ziua
Calea Orheiului, una dintre cele mai aglomerate străzi din sectorul Râșcani al Capitalei, va fi supusă unor lucrări de reparații. De luni, 11 august, și până în 20 august, artera va fi închisă parțial pentru lucrări de aplicare a straturilor bituminoase, anunță Primăria Capitalei. Suspendările pe benzi vor avea loc pe porțiunea cuprinsă între strada […] Articolul Reparații pe Calea Orheiului din Capitală. De luni, strada va fi închisă parțial pe porțiunea Petricani -Renașterii Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Formațiunea „Partidul Nostru” și-a pregătit o listă de proiecte cu care va veni în viitorul Parlament. Unul prevede anularea imunității deputaților # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru” și-a pregătit deja o listă de proiecte pe care le va pune pe masa deputaților în viitorul Parlament. Unele documente se referă la modificarea Constituției, inclusiv la anularea imunității pentru legislatori. „Spre deosebire de alți concurenți, noi ne-am pregătit din timp și avem făcută tema de acasă. Din prima zi de mandat […] Articolul Formațiunea „Partidul Nostru” și-a pregătit o listă de proiecte cu care va veni în viitorul Parlament. Unul prevede anularea imunității deputaților apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, a fost inclus oficial în componența Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Vineri, 8 august, Comisia Electorală Centrală a aprobat cererea de aderare, depusă de comuniști. Ca urmare, denumirea blocului a fost extinsă pentru a reflecta noua componență. Tot în cadrul ședinței de azi, CEC a […] Articolul PCRM, inclus oficial de CEC în componența Blocului „Patriotic” apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Procuratura a expediat o cerere suplimentară de extrădare a lui Plahotniuc ce se referă la trei cauze penale în care este vizat fostul lider democrat # Ziua
Procuratura Generală anunță că a expediat azi autorităților din Grecia o cerere suplimentară de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, pe lângă cea transmisă în 24 iulie, ce se referă la trei cauze penale în care este vizat fostul lider PDM. Instituția nu a precizat însă despre ce dosare este vorba. „Transmiterea acestei cereri este necesară […] Articolul Procuratura a expediat o cerere suplimentară de extrădare a lui Plahotniuc ce se referă la trei cauze penale în care este vizat fostul lider democrat apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Axios: Acord istoric la Casa Albă. Coridorul Zangezur va fi gestionat de SUA pentru 100 de ani # Ziua
Administrația Trump a ajuns la un acord major care prevede ca Statele Unite să gestioneze Coridorul Zangezur, o conexiune vitală între Azerbaidjan și exclava sa Nahicevan, prin sudul Armeniei, pentru o perioadă de 100 de ani, potrivit informațiilor publicate de Axios. Coridorul, care va fi redenumit „Calea internațională a lui Trump către pace și prosperitate”, […] Articolul Axios: Acord istoric la Casa Albă. Coridorul Zangezur va fi gestionat de SUA pentru 100 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
România suspectează Rusia că ar fi contaminat intenționat petrol azer livrat pentru rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom # Ziua
Rusia este suspectată că ar fi contaminat petrol azer destinat României într-o acțiune de război hibrid. Țițeiul ar fi urmat să ajungă la rafinăria Petrobrazi. Din fericire, cantitatea de petrol contaminat a fost depistată în timp util, înainte ca acesta să ajungă în Portul Constanța și ulterior, la rafinărie. Potrivit ZF, au fost identificate transporturi […] Articolul România suspectează Rusia că ar fi contaminat intenționat petrol azer livrat pentru rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat Blocul Electoral „Împreună” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Din blocul fac parte Partidul Politic „Partidul Schimbării” și Partidul Verde Ecologist. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Creat în 2024, blocul a reunit inițial cinci formațiuni: Partidul Schimbării, Partidul Verde […] Articolul CEC a înregistrat Blocul „Împreună” în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
FOTO | „Trei trandafiri pentru un viitor acasă”. PSDE anunță că a aprobat lista electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie # Ziua
Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat European (PSDE) s-a reunit astăzi în ședință și a aprobat lista candidaților pentru funcțiile de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunță formațiunea într-o postare publică. Potrivit liderului PSDE, Tudor Ulianovschi, pe listă se regăsesc oameni valoroși, profesioniști integri, dedicați interesului public, care s-au afirmat cu succes […] Articolul FOTO | „Trei trandafiri pentru un viitor acasă”. PSDE anunță că a aprobat lista electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Volodimir Zelenski: „Primul cluster de negocieri pentru Ucraina și Moldova ar trebui deschis simultan” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că primul cluster de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană ar trebui deschis simultan, subliniind că cele două țări au început acest parcurs împreună și trebuie să-l continue în același ritm. Declarația a fost făcută după o convorbire telefonică cu premierul Poloniei, Donald Tusk, în cadrul […] Articolul Volodimir Zelenski: „Primul cluster de negocieri pentru Ucraina și Moldova ar trebui deschis simultan” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Sergiu Spoială, șef cu acte în regulă al Aeroportului Chișinău. Administratorul interimar a câștigat concursul # Ziua
Sergiu Spoială, care de un an și jumătate este director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, a câștigat concursul pentru șefia aerogării. Acesta a acumulat cel mai mare punctaj în cadrul probei finale, cea a interviului, organizată azi în fața Consiliului de administrație a Aeroportului Chișinău. „Decizia Consiliului de administrație privind desemnarea câștigătorului a fost adoptată […] Articolul Sergiu Spoială, șef cu acte în regulă al Aeroportului Chișinău. Administratorul interimar a câștigat concursul apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Ziua „Martirului Unirii”. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga din Basarabia # Ziua
Astăzi, 8 august, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga, un vrednic slujitor al lui Hristos și un simbol al curajului și al devotamentului față de Biserică și neam. Născut din pământul Basarabiei, a fost canonizat recent, alături de alți 15 mari români mărturisitori ai credinței. Născut la 14 aprilie 1861, […] Articolul Ziua „Martirului Unirii”. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga din Basarabia apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Modelul economic promovat de actuala guvernare este unul fragil și riscă să ducă la un colaps financiar, avertizează Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrație al companiei Energocom. Potrivit acestuia, aproximativ 80% din banii alocați pentru compensarea facturilor la energie provin din credite externe, care vor trebui returnate, iar acești bani nu rămân în economia […] Articolul Alexandr Slusari: Modelul economic actual este o piramidă care se va prăbuși apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:30
Reuniune trilaterală la Cernăuți. Ucraina, R. Moldova și România își consolidează cooperarea regională # Ziua
Miniștrii de Externe ai Ucrainei, R. Moldova și României s-au întâlnit astăzi la Cernăuți, în cadrul unei reuniuni trilaterale menite să întărească relațiile politice, economice și de securitate între cele trei state vecine. Vizita a debutat cu un moment solemn la Memorialul „Eroilor Sutei Cerești”, unde oficialii au adus un omagiu apărătorilor ucraineni căzuți în […] Articolul Reuniune trilaterală la Cernăuți. Ucraina, R. Moldova și România își consolidează cooperarea regională apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Investiții în sănătate. În ultimii ani, spitalele din R. Moldova au primit peste 3 miliarde de lei pentru modernizare, anunță PAS # Ziua
Peste trei miliarde de lei au fost investițiile făcute de Guvernul PAS în spitalele din Republica Moldova, bani destinați, în special, proiectelor de infrastructură, de reabilitare a clădirile și de procurare a echipamentelor. „Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova, pentru ca medicii să poată trata […] Articolul VIDEO | Investiții în sănătate. În ultimii ani, spitalele din R. Moldova au primit peste 3 miliarde de lei pentru modernizare, anunță PAS apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a anunțat că autoritățile ucrainene intenționează să declare 31 august Ziua Limbii Române în Ucraina, un gest important de recunoaștere a comunității românești din țara vecină. În cadrul vizitei oficiale la Kiev, Oana Țoiu a avut întâlniri cu lideri importanți ai Ucrainei, printre care Ruslan Stefanciuk, președintele Radei […] Articolul 31 august – Ziua Limbii Române va fi sărbătorită oficial și în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Lista candidaților Blocului „Alternativa” va fi prezentată săptămâna viitoare la CEC, anunță Ion Ceban # Ziua
Lista candidaților Blocului „Alternativa” va fi făcută publică în următoarele zile, iar săptămâna viitoare aceasta va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale. Despre acest lucru a anunțat unul dintre liderii blocului, primarul Capitalei, Ion Ceban. „Vor fi inclusiv colegi din primărie, pe care îi considerăm profesioniști, care au demonstrat experiență nu doar în Chișinău. Este vorba […] Articolul Lista candidaților Blocului „Alternativa” va fi prezentată săptămâna viitoare la CEC, anunță Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Boris Volosatîi: „AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană” # Ziua
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la anumite speculații vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale, privind statutul formațiunii. El a ținut să precizeze că partidul pe pe care îl conduce este pe cont propriu și nu reprezintă filiala cuiva. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu […] Articolul VIDEO | Boris Volosatîi: „AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Transportatorii auto se pregătesc de al treilea protest. O nouă manifestație va fi organizată în 14 august la sediul ANTA # Ziua
Șoferii microbuzelor de linie, reprezentanți ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, se pregătesc de cel de-al treilea protest. În 14 august, aceștia se vor aduna în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto, acolo unde urmează să participe 120 de șoferi. În cadrul manifestației, participanții vor veni cu aceleași revendicări transmise anterior Guvernului și […] Articolul Transportatorii auto se pregătesc de al treilea protest. O nouă manifestație va fi organizată în 14 august la sediul ANTA apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Andrei Năstase cere închisoare pe viață pentru traficanții de droguri care implică minori, pentru pedofili și pentru marii corupți # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, consideră că Republica Moldova ar trebui să se inspire de la Singapore, în ceea ce privește combaterea traficului de droguri, cu implicarea minorilor, dar și a altor infracțiuni grave, adică să-i condamne la detenție pe viață. Printre infracțiunile la care se referă se mai numără […] Articolul VIDEO | Andrei Năstase cere închisoare pe viață pentru traficanții de droguri care implică minori, pentru pedofili și pentru marii corupți apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed al Nahyan, a efectuat joi o vizită în Rusia, întâlnindu-se cu președintele Vladimir Putin la Moscova, reafirmând consolidarea relațiilor strategice dintre cele două state și promițând să dubleze volumul comerțului bilateral în următorii cinci ani. Potrivit agenției oficiale WAM, discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii economice, comerciale, […] Articolul Rusia și Emiratele Arabe Unite își intensifică cooperarea comercială, testând limitele SUA apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Un motociclist a murit în Capitală, după ce a intrat într-un microbuz care efectua o virare # Ziua
Tragic accident în sectorul Buiucani al Capitalei. Un motociclist, în vârstă de 33 de ani, a murit, după ce a intrat într-un microbuz condus de un șofer de 41 de ani, care nu s-ar fi asigurat în timpul unei virări. Accidentul a avut loc pe strada Liviu Deleanu. Impactul a fost atât de puternic, încât […] Articolul VIDEO | Un motociclist a murit în Capitală, după ce a intrat într-un microbuz care efectua o virare apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru că ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din Capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit unui comunicat […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 10 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro # Ziua
Administrația Trump a anunțat creșterea recompensei pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de la 25 la 50 de milioane de dolari, a declarat procurorul general al SUA, Pam Bondi. Washingtonul îl acuză pe Maduro că este unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și că a colaborat […] Articolul SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
EDITORIAL | De ce insistă PAS să fie Voldemortul politicii moldovenești, al cărui nume nu poate fi pronunțat # Ziua
Un partid, mai ales unul care se află la guvernare, mai ales unul cu pretenții cum e al nostru, poate provoca sau impune respect, sau dragoste, sau empatie, sau compasiune. Poate provoca și impune frică, mai ales când i se termină argumentele. Dar când un partid provoacă amuzamentul public, de aici și până la a […] Articolul EDITORIAL | De ce insistă PAS să fie Voldemortul politicii moldovenești, al cărui nume nu poate fi pronunțat apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
11:00
VIDEO | Președintele SUA este pregătit pentru un summit cu Rusia, chiar dacă Putin nu va avea o întâlnire cu Zelenski # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin, chiar dacă acesta nu va avea o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Casa Albă lucrează în continuare la detaliile summitului, a precizat, joi, 7 august, purtătorul de cuvânt Karoline Leavitt. Declarația lui Trump vine după ce Putin […] Articolul VIDEO | Președintele SUA este pregătit pentru un summit cu Rusia, chiar dacă Putin nu va avea o întâlnire cu Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Tensiuni majore în coaliția de guvernare de la București. PSD convoacă Biroul Național, pentru a decide dacă mai poate guverna alături de USR # Ziua
Ruptura în interiorul coaliției de guvernare de la București se adâncește, după scandalul privind funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, boicotate de miniștrii și deputații USR, dar și de președintele Nicușor Dan. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru luni Biroul Permanent Național, pentru a decide în ce măsură prezența la guvernare în asemenea […] Articolul Tensiuni majore în coaliția de guvernare de la București. PSD convoacă Biroul Național, pentru a decide dacă mai poate guverna alături de USR apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Două persoane, învinuite deja pentru corupere electorală, au fost reținute pentru coordonarea unei noi scheme de cumpărare a voturilor, finanțată din Rusia # Ziua
Două persoane, vizate deja într-un dosar de corupere electorală în contextul scrutinelor din 2024, au fost reținute de polițiști și procurori într-o nouă cauză privind coruperea alegătorilor pentru parlamentarele din 28 septembrie. Suspecții, împreună cu un grup de persoane, acționau în interesul grupării Șor, iar pentru a pune în practică schema ilegală utilizau și distribuiau […] Articolul VIDEO | Două persoane, învinuite deja pentru corupere electorală, au fost reținute pentru coordonarea unei noi scheme de cumpărare a voturilor, finanțată din Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că astăzi îi va găzdui la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, pentru un summit istoric al păcii. „Aceste două națiuni au fost în război timp de mulți ani, conflict care a provocat moartea a mii de oameni. Mulți lideri au […] Articolul Trump anunță un summit istoric al păcii între Armenia și Azerbaidjan la Casa Albă apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei” # Ziua
Doi candidați, actualul director interimar și un fost șef de bancă, au ajuns în etapa finală pentru concursul de alegere a unui nou șef al Întreprinderii „Poșta Moldovei”. Astfel, proba finală, anunțată de Agenția Proprietății Publice, va fi susținută de administratorul interimar al companiei, Violeta Cojocaru, fost adjunct al actualului director al APP, Roman Cojuhari, […] Articolul Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei” apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a cuceri orașul Gaza, în pofida avertismentelor IDF # Ziua
Cabinetul de securitate israelian a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, propunerea premierului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza, una dintre cele mai dens populate zone ale Fâșiei, în pofida avertismentelor armatei (IDF) privind riscul major pentru viața ostaticilor rămași și potențialul declanșării unei catastrofe umanitare, transmite The Times of Israel. […] Articolul Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a cuceri orașul Gaza, în pofida avertismentelor IDF apare prima dată în ZIUA.md.
7 august 2025
20:10
DOC | PAS cere CEC să interzică opoziției să mai folosească simbolurile sale în cadrul protestelor anti-guvernamentale # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate solicită Comisiei Electorale Centrale (CEC) intervenția urgentă pentru a stopa utilizarea abuzivă a simbolurilor sale în acțiuni publice și campanii electorale desfășurate de alte formațiuni politice. Într-o sesizare oficială, PAS reclamă că marca înregistrată „/pas/” a fost folosită „în mod neautorizat” în cadrul unui protest public desfășurat pe 23 iulie în […] Articolul DOC | PAS cere CEC să interzică opoziției să mai folosească simbolurile sale în cadrul protestelor anti-guvernamentale apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Un comentator politic de pe malul Dâmboviței scrie că, dacă PAS nu va câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova, va urma un dezastru. Fals – pot interpreta textul domniei sale ca fiind marketing politic în favoarea PAS. Dau Cezarului ce e al Cezarului, adică doamnei președinte Sandu, respect și considerațiune, dar acest lucru nu mă […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Puterea absolută deținută de PAS se va face țăndări apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul primei sale vizite oficiale la Kiev după preluarea funcției. Discuțiile au vizat întărirea colaborării bilaterale și sprijinul acordat Ucrainei în contextul agresiunii ruse. Zelenski a mulțumit României pentru ajutorul militar, politic și logistic contant, precum și pentru susținerea semnificativă […] Articolul VIDEO | Oana Țoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski în prima sa vizită oficială în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Năstase propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, format din economiile moldovenilor și din remitențele venite din diasporă # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din toamnă, propune o soluție inedită pentru relansarea economică a Republicii Moldova, bazată pe valorificarea resurselor financiare interne și ale diasporei. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a lansat ideea creării unui Fond Național de Dezvoltare, finanțat din economiile populației și remitențele moldovenilor […] Articolul Năstase propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, format din economiile moldovenilor și din remitențele venite din diasporă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
O tânără de 29 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al șaptelea copil. Mama a fost asistată de medicii din Strășeni # Ziua
O tânără de 29 de ani a născut în ambulanță cel de-al șaptelea copil. Intervenția emoționantă a avut loc miercuri, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Strășeni a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. „La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța […] Articolul O tânără de 29 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al șaptelea copil. Mama a fost asistată de medicii din Strășeni apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Magistrații greci vor examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în 13 august. Ședința, confirmată de Procuratura Generală # Ziua
Prima ședință de examinare a cererii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc va fi organizată de Curtea de Apel din Atena săptămâna viitoare, în 13 august. Despre acest lucru a anunțat Procuratura Generală, care susține că menține o „comunicare constantă” cu instituțiile elene. „Precizăm că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală […] Articolul Magistrații greci vor examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în 13 august. Ședința, confirmată de Procuratura Generală apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis, pe 7 august, reducerea ratei de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Potrivit instituției, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul și investițiile, pentru a susține relansarea economiei. Odată cu scăderea ratei de bază, BNM […] Articolul BNM a redus rata de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Inflația, în ușoară scădere apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că viitoarea întâlnire cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. Într-o declarație făcută joi, liderul de la Kremlin a menționat sprijinul oferit de președintele Emiratelor pentru organizarea unui astfel de eveniment. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute în organizarea […] Articolul Putin indică Emiratele Arabe Unite drept posibil loc pentru întâlnirea cu Trump apare prima dată în ZIUA.md.
