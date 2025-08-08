Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
NordNews, 8 august 2025 10:40
Această băutură te poate ajuta să îndeplinești nevoia zilnică de a consuma lichide. Te-ai întrebat mereu dacă cafeaua te dezhidratează sau nu? Noi am venit cu răspunsul în articolul de mai jos. Ce spun specialiștii despre consumul de cafea, potrivit catine.ro. Ca și produs chimic, cafeaua crește producția de urină, ceea ce înseamnă că această [...] Articolul Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea apare prima dată în NordNews.
• • •
Acum 5 minute
10:40
(P) Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar # NordNews
Modelul actual limitează dezvoltarea economică, îngreunează accesul la credite și contribuie la scurgerea de capital din țară, au remarcat directorii marilor companii în cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale, organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei: „Modernizarea sistemului de finanțare a statului, a mediului de afaceri și a familiilor”. S-a discutat despre [...] Articolul (P) Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar apare prima dată în NordNews.
10:40
10:40
Aglomerație la frontieră: aproape 81 de mii de persoane au trecut granița Moldovei într-o singură zi # NordNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost mai animată ca niciodată. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, 80 319 treceri au fost înregistrate pe ambele sensuri, semn că vacanțele, afacerile și vizitele peste hotare sunt în plină desfășurare. Aeroportul Internațional Chișinău a fost, ca de obicei, „poarta” cea mai folosită – peste 23 [...] Articolul Aglomerație la frontieră: aproape 81 de mii de persoane au trecut granița Moldovei într-o singură zi apare prima dată în NordNews.
Acum 10 minute
10:50
Concernul rus „Gazprom”, acționarul majoritar al întreprinderii „Moldovagaz”, acuză Chișinăul că ar distruge deliberat compania, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale a acesteia, începând cu 1 septembrie 2025. Într-un comunicat emis pe 7 august, „Gazprom” califică decizia ANRE drept „etapa finală a distrugerii [...] Articolul „Gazprom” acuză Chișinăul că ar distruge „Moldovagaz” apare prima dată în NordNews.
10:50
Peste 100 de pacienți din Anglia cu cancer avansat de cap și gât vor primi un nou vaccin care folosește tehnologia ARNm pentru a antrena sistemul imunitar să combată celulele canceroase, transmite IPN cu referire la Mediafax. Studiul clinic AHEAD-MERIT se va desfășura timp de un an în 15 spitale și vizează pacienții cu forme agresive [...] Articolul Anglia testează un nou vaccin ARNm împotriva cancerului de cap și gât asociat cu HPV apare prima dată în NordNews.
Acum 15 minute
10:30
La sfârșitul lunii iulie, activele oficiale de rezervă ale țării au constituit 5,043 miliarde de euro. Banca Națională a Moldovei precizează că cifra este în descreștere cu 26,72 milioane de euro față de luna iunie, transmite IPN. Potrivit BNM, scăderea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de mai mulți factori. Este vorba despre intervențiile [...] Articolul Activele de rezervă au scăzut cu aproape 27 de milioane de euro în iulie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
10:10
Dimineața zilei de 8 august a început cu zeci de descinderi ale poliției și mascaților „Fulger” în mai multe localități din țară. 78 de adrese au fost percheziționate simultan, într-o operațiune de amploare vizând o rețea suspectată că ar fi cumpărat voturi pentru organizația criminală „Șor”, folosind bani rusești transferați prin aplicații mobile și canale [...] Articolul VIDEO Percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor” apare prima dată în NordNews.
10:00
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv # NordNews
După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo. Roș-albaștrii traversau un moment extrem de dificil, cu patru eșecuri la rând, astfel că întâlnirea de joi seara, de pe cel mai mare [...] Articolul UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
09:40
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că doi candidați au fost selectați pentru etapa următoare, cea a interviului. Aceștia sunt Marcel Chircă și Violeta Cojocaru, transmite MOLDPRES. Interviul va avea loc la data 15 august 2025. Concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” a fost anunțat de APP pe 22 iulie. [...] Articolul Doi candidați la funcția administrator la „Poșta Moldovei” vor susține proba inteviului apare prima dată în NordNews.
09:40
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o schimbare bruscă de poziţie faţă de declaraţiile anterioare făcute în aceeaşi zi. Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a [...] Articolul Trump vrea să se vadă cu Putin, chiar dacă liderul rus refuză o întrevedere cu Zelenski apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
06:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,16 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,06 lei, atingând prețul de 19,99 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina, sub 20 de lei. Noile tarife pentru 8 august apare prima dată în NordNews.
06:10
La final de săptămână, vremea dă semne de calm și stabilitate, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 8 august, vântul va sufla slab, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 11 și 26°C. La Bălți și Soroca, minimele [...] Articolul Vremea ține cu noi. Prognoza pentru 8 august apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:10
VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Balatina: pe bicicletă spre civilizație, dar se bea tot din fântână # NordNews
În ediția de azi a proiectului „Satul meu, orașul meu” NordNews este la Balatina, raionul Glodeni, pentru a afla cum se trăiește aici, ce s-a schimbat și ce mai e de făcut. Deși trăiesc la doar câțiva kiloemtri de Prut, oamenii încă mai așteaptă apă la robinete. Tot aici, din ce în ce mai mulți [...] Articolul VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Balatina: pe bicicletă spre civilizație, dar se bea tot din fântână apare prima dată în NordNews.
20:30
VIDEO (P) Victoria Furtună: „Nu ne vindem patria. Mergem singuri, dar cu sprijinul poporului” # NordNews
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea, pe care o conduce, este deschisă la eventuale alianțe politice, însă doar cu partide care împărtășesc aceleași valori și obiective. Mesajul a fost transmis public într-o postare pe rețelele de socializare de pe 7 augut curent. Potrivit Victoriei Furtună, „Moldova Mare” este, în prezent, singura [...] Articolul VIDEO (P) Victoria Furtună: „Nu ne vindem patria. Mergem singuri, dar cu sprijinul poporului” apare prima dată în NordNews.
20:20
NordNews LIVE | Invitatul serii: Denis Roșca, președintele Partidului Alianța „Moldovenii” # NordNews
Ce înseamnă o viziune economică originală într-o țară unde majoritatea partidelor preferă să importe modele gata făcute? De ce nicio formațiune politică nu a vrut să adopte, până acum, conceptele propuse de Denis Roșca, iar echipa din jurul Alianța „Moldovenii” a decis să creadă în ele? În această seară, la NordNews Live, discutăm cu [...] Articolul NordNews LIVE | Invitatul serii: Denis Roșca, președintele Partidului Alianța „Moldovenii” apare prima dată în NordNews.
20:20
(P) Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # NordNews
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol. Una dintre cele mai [...] Articolul (P) Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect apare prima dată în NordNews.
20:10
Dispută politică la Bălți. Serghei Gramma, PSRM, acuză: „Petkov și PN își însușeșc meritele altora” # NordNews
Planul pentru susținerea familiilor tinere din Bălți, anunțat pe 7 iulie de Partidul Nostru, devine subiect de dispute politice. Consilierul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Serghei Gramma, susține că documentul nu ar fi o inițiativă a actualei administrații locale, ci a fost elaborat și promovat anterior de el, fără implicarea formațiunii conduse de Renato Usatîi. [...] Articolul Dispută politică la Bălți. Serghei Gramma, PSRM, acuză: „Petkov și PN își însușeșc meritele altora” apare prima dată în NordNews.
20:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6397 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.8292 lei, mai ieftin cu 0,14 lei; Leul românesc: 3.8712 lei; Hrivna ucraineană: 0.4061 lei; Rubla rusească: 0.2114 [...] Articolul Dolarul, mai ieftin cu 16 bani. Curs valutar oficial, 8 august apare prima dată în NordNews.
20:10
Nativii sunt pregătiți să-și spună punctul de vedere. Citește horoscopul zilei de 8 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii ar trebui să considere anumite invitații ca personale. Pacea interioară este cea de care au nevoie. E important ca Taurii să învețe că frumusețea vine și din interior, nu este doar ce se [...] Articolul Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:50
Dispută politică la Bălți. Serghei Gramma, PSRM, acuză: „Petkov și PN își însușește meritele altora” # NordNews
19:20
Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori # NordNews
„Termoelectrica” S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea investigației redacției NordNews – DOC Licitația Termoelectrica și TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 [...] Articolul Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori apare prima dată în NordNews.
17:50
VIDEO „În sfârșit, lucrurile s-au mișcat din loc”: reparația podului de pe strada Babinschi este în plină desfășurare # NordNews
„Pe 29 iulie au început lucrările de reparație la podul de pe strada Babinschi din Bălți. Conform informațiilor preliminare, traficul peste pod va fi închis până pe 2 decembrie 2025”, a spus Alexandru Fedaș, reporter NordNews. „Este foarte binevenită (n. r. – reparația). De foarte mulți ani, el niciodată n-o fost reconstruit, cred că îl [...] Articolul VIDEO „În sfârșit, lucrurile s-au mișcat din loc”: reparația podului de pe strada Babinschi este în plină desfășurare apare prima dată în NordNews.
17:40
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între [...] Articolul Acordul de liberalizare a transportului cu Ucraina, prelungit până în 2027 apare prima dată în NordNews.
17:20
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Anuțul a fost făcut de Procuratura Generală a Republicii Moldova (PG). „Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna [...] Articolul PG: Curtea de Apel din Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc pe 13 august apare prima dată în NordNews.
16:50
Măsura preventivă ar putea fi prelungită pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit în dosarul accidentării mortale a unui minor. Procurorii cer ca fostul ales să rămână sun control judiciar pentru încă 60 de zile, pe motiv că ar exista riscul eschivării lui Ciochină de la examinarea cauzei penale, potrivit ZIUA. „Motivele de prelungire [...] Articolul Cazul Nicanor Ciochină: control judiciar prelungit cu 60 de zile apare prima dată în NordNews.
16:30
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, potrivit BNM, se atestă temperarea creșterii ratei anuale [...] Articolul Inflația anuală a ajuns la 8,2% în iunie apare prima dată în NordNews.
16:10
Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa # NordNews
Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită această denumire. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în [...] Articolul Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa apare prima dată în NordNews.
15:10
Alegătorii sunt rugați să-și analizeze cu atenție opțiunile electorale. Îndemnul aparține lui Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru și a fost făcut în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, difuzat pe 5 iulie. Alexandr Berlinschii a menționat că membrii și simpatizanții partidului comunică zilnic cu cetățeni din țară și din diasporă, încurajându-i să analizeze [...] Articolul VIDEO „Judecați după fapte, nu după vorbe”: mesajul Partidului Nostru pentru alegători apare prima dată în NordNews.
14:30
Trenul București-Kiev, care a mai circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus, a anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. El a declarat, în cadrul unei întâlniri bilaterale România – Ucraina, care s-a desfăşurat în oraşul Darabani din judeţul Botoşani, că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va [...] Articolul Trenul București–Kiev, revine printr-o rută alternativă, cu oprire la Chișinău apare prima dată în NordNews.
14:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova a revenit pe lista „îngrijorărilor” americane # NordNews
Declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, prin care Washingtonul condamnă tentativele de subminare a suveranității Republicii Moldova, vine într-un context regional marcat de presiuni în ascensiune și interferențe externe tot mai vizibile. Formularea este fermă și conformă rigorilor diplomatice, dar întrebarea care persistă este dacă aceste poziționări vor fi însoțite de [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova a revenit pe lista „îngrijorărilor” americane apare prima dată în NordNews.
14:00
Există multe motive pentru care ar trebui să-ți începi ziua cu proteine. Ouăle, iaurtul grecesc și șunca de curcan sunt alegeri sănătoase și bogate în proteine. Un mic dejun bogat în proteine poate fi atât delicios, cât și benefic din toate punctele de vedere, potrivit catine.ro. Începerea zilei cu o masă bogată în proteine [...] Articolul Motive pentru care ar trebui să-ți începi ziua cu proteine, potrivit dieteticienilor apare prima dată în NordNews.
14:00
VIDEO Hașiș, amfetamină și PVP de 400 de mii de lei, confiscate. Patru persoane, arestate, la Chișinău # NordNews
O rețea de traficanți de droguri care acționa în sectorul Ciocana din Capitală a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ciocana, polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana. Potrivit oamenilor legii, suspecții vindeau droguri în proporții deosebit de mari, utilizând aplicația [...] Articolul VIDEO Hașiș, amfetamină și PVP de 400 de mii de lei, confiscate. Patru persoane, arestate, la Chișinău apare prima dată în NordNews.
14:00
La Bălți vor fi sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru # NordNews
Familiile tinere din Bălți ar putea beneficia, în următorii trei ani, de ajutoare la naștere, creșe și scutiri de taxe pentru grădinițe. Primăria municipiului a lansat procesul de elaborare a unui mecanism de sprijin social, care va fi supus consultărilor publice în luna septembrie. Potrivit Partidului Nostru, noul plan se aplică pentru perioada 2025–2028 și [...] Articolul La Bălți vor fi sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru apare prima dată în NordNews.
13:40
Peste 100 de drone au fost lansate de forțele armate ruse au provocat moartea a cel puțin șase civile și rănirea a 35 de persoane, provocând și daune materiale semnificative. În noapte dinspre miercuri spre joi, peste 100 de drone tip Sahed și drone capcană au fost lansate de armata rusă, potrivit Forțelor Armate Ucrainene. [...] Articolul Ucraina | Șase morți și 35 de răniți după atacurile rusești cu peste 100 de drone apare prima dată în NordNews.
13:30
Nu toți conștientizează cum ajung produsele alimentare pe rafturile magazinelor. Fructele, legumele, pâinea – totul pornește de la semințe. Sămânța nu este doar un simplu bob. Ea reprezintă o moștenire, identitate și siguranță noastră alimentară. Este o realitate de care depinde viitorul nostru. Soiurile moldovenești sunt produsul selecției adaptate la clima, solul și obiceiurile noastre alimentare. Ele [...] Articolul (P) Moldova Mare: Independența alimentară a Moldovei este pusă în pericol apare prima dată în NordNews.
13:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu [...] Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în NordNews.
13:10
VIDEO (P) Vicepreședintele „Respect Moldova” face apel la vot: Prezența masivă este esențială pentru viitorul stabil al țării # NordNews
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Anatolie Zagorodnîi, îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, pentru a împiedica fraudele electorale și pentru a reda Moldovei un viitor stabil. Apelul a fost lansat în cadrul emisiunii „Important”, difuzată de TVC21, difuzată pe 5 august. Fostul deputat atrage atenția că un număr mare de alegători sunt [...] Articolul VIDEO (P) Vicepreședintele „Respect Moldova” face apel la vot: Prezența masivă este esențială pentru viitorul stabil al țării apare prima dată în NordNews.
13:10
La aproape un deceniu de la introducerea camerelor de supraveghere la bacalaureat, rata de promovare în rândul liceenilor a crescut cu peste 30pp. Comparativ cu anul 2014, când doar 65,31 % liceeni au promovat examenul, performanțele elevilor absolvenți de licee au cunoscut o îmbunătățire constantă, atingând în 2019 o valoare maximă de 95,07%. Cel puțin [...] Articolul Rata de promovare a BAC-ului în R. Moldova, în creștere apare prima dată în NordNews.
12:10
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, [...] Articolul Putin și Trump urmează să se întâlnească „în zilele următoare”, potrivit Kremlinului apare prima dată în NordNews.
11:20
Campania electorală începe oficial de pe 29 august. Din acea zi, partidele și blocurile politice, înregistrate la Comisia Electorală Centrală, vor putea prezenta alegătorilor programele sale electorale pentru scrutinul din toamnă. „– Dumneavostră citiți programele electorale? – Nu. – Dar de ce? – Nu-mi place deloc politica.”, zice un bărbat. „Doar ceea ce văd la [...] Articolul VIDEO „Minciuni și înșelăciuni”: Ce cred bălțenii despre programele electorale apare prima dată în NordNews.
11:20
Donald Trump forțează limitele Constituției pentru a prelua controlul asupra Washingtonului # NordNews
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să preia controlul capitalei americane – din mâna opoziţiei democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraş ”murdar”, ”cu o criminalitate endemică”, şi intenţionează să ”recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid”, aşa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie, potrivit [...] Articolul Donald Trump forțează limitele Constituției pentru a prelua controlul asupra Washingtonului apare prima dată în NordNews.
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență [...] Articolul Au mai rămas 7 zile până la termenul-limită de înscriere pentru votul prin corespondență apare prima dată în NordNews.
Ieri
10:40
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol # NordNews
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200 de mii bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de [...] Articolul După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol apare prima dată în NordNews.
10:30
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging # NordNews
Află care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă și vezi de ce te poți accidenta grav când faci jogging. Deși acest obicei ar trebui să fie unul natural pentru corp, mulți nu realizează că accidentările pot apărea foarte ușor dacă nu sunt luate anumite măsuri de prevenție, potrivit catine.ro. [...] Articolul Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging apare prima dată în NordNews.
10:00
Ploile torențiale și vântul puternic din seara zilei de 6 august au dat bătăi de cap pompierilor și salvatorilor din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost efectuate peste 40 de misiuni în întreaga țară, cele mai multe intervenții fiind înregistrate în municipiile Chișinău, Soroca și Bălți. În Bălți, rafalele [...] Articolul Furtuna de pe 6 august a făcut ravagii: Peste 40 de intervenții ale salvatorilor apare prima dată în NordNews.
09:50
NFL interzice sărurile parfumate și alte inhalante cu amoniac care pot ascunde simptomele comoției cerebrale # NordNews
Liga profesionistă de fotbal american (NFL) a interzis utilizarea sărurilor parfumate și a inhalantelor cu amoniac înainte și în timpul meciurilor, avertizând că aceste substanțe pot ascunde simptomele unei comoții cerebrale și pot pune în pericol sănătatea jucătorilor. „Începând cu sezonul 2025 al NFL, echipelor le este interzis să furnizeze amoniac sub orice formă în [...] Articolul NFL interzice sărurile parfumate și alte inhalante cu amoniac care pot ascunde simptomele comoției cerebrale apare prima dată în NordNews.
09:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, împreună cu procurorii PCCOCS și subdiviziunile teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de finanțare ilegală și corupere electorală. Potrivit informațiilor [...] Articolul Descinderi CNA în toată țara: 78 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,09 lei, atingând prețul de 20,05 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
06:10
După furtunile din ultimele zile, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 7 august, de o vreme mai liniștită. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, din direcția nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge până la 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 13 și 25 de grade Celsius. În municipiile Bălți [...] Articolul Vreme mai calmă după furtuni. Prognoza pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
6 august 2025
20:10
Nativii găsesc că este un timp potrivit pentru a-și găsi relațiile potrivite. Citește horoscopul zilei de 7 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu toate acestea, Balanțele își pierd energia și nu mai vor să ofere atât de mult pe cât o făceau. Luna le ghidează pașii, astfel încât să nu fie pierduți [...] Articolul Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
