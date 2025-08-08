Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
ProTV.md, 8 august 2025 21:50
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG - VIDEO
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Lovitură dublă pentru Tottenham: Accidentare gravă a lui Maddison și înfrângere usturătoare cu Bayern înainte de Supercupa Europei - VIDEO
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO
„Cupa Lunetiștilor”, desfășurată pe poligonul de la Bulboaca: Lunetiști din țară, România și Polonia, și-au testat limitele prin șase probe complexe - VIDEO
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza
Ucraina își retrage civilii din zonele periculoase ale orașului Herson și lansează atacuri în regiunea rusă Krasnodar. 12 soldați uciși - VIDEO
Anunțul premierului polonez după discuția cu Zelenski. Tusk, despre posibilitatea unei pauze în războiul din Ucraina
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile - VIDEO
Avertismentul UE pentru Israel, după ce a fost aprobat planul de ocupare a orașului Gaza
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.08.2025
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO
Trei partide au depus actele pentru înregistrarea la alegerile parlamentare. Care sunt acestea
Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană - VIDEO
Colectarea separată a deșeurilor, testată pe o stradă din Ungheni în cadrul unui proiect-pilot susținut de UE. Localnicii, încântați de inițiativă: „Participăm cu drag și interes” - VIDEO
Blocul „Împreună” a fost înregistart în cursa electorală, iar PCRM a aderat la Blocul Electoral Patriotic. Deciziile, aprobate de CEC - VIDEO
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal - VIDEO
Lukașenko neagă că va mai candida la președinția Belarusului, cu o glumă despre Trump. Ce a spus despre zvonurile că va fi urmat de fiul său
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri - VIDEO
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței - VIDEO
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO
Afișe false cu numele Maiei Sandu și al Mitropoliei Basarabiei, apărute pe străzile Chișinăului. Precizările Președenției
Lecție practică de salvare pe lacul „La Izvor”: Campanie națională pentru prevenirea înecurilor, lansată de IGSU - VIDEO
SUA preiau rolul de mediator în conflictul din Nagorno-Karabah: Armenia și Azerbaidjan semnează acordul de pace la Washington - VIDEO
Ultimatumul SUA pentru Putin expiră astăzi: Trump își schimbă din nou poziția înaintea unei posibile întâlniri - VIDEO
Atacuri cu drone în Ucraina: Explozii și incendii la Bucea, Irpin, Harikov și în regiunea Sumî, unde oamenii au rămas fără curent - VIDEO
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone
Incendii devastatoare în SUA și Franța: Mii de hectare arse, sute de case distruse și victime omenești - VIDEO
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG
Hamas amenință cu „sacrificarea ostaticilor” după ce Israelul a aprobat ocuparea orașului Gaza
Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA. Ce i-a transmis președintele Chinei
Momentul impactului gravului accident din capitală, în urma căruia un motociclist a murit - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile
Prinși în flagrant: Doi adolescenți au fost depistați de poliție chiar în timp ce intenționau să plaseze droguri în ascunzișuri - VIDEO
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro
Ucraina va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială. Anunțul unui oficial român
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
Fox News: Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare
Sergiu Spoială - câștigător al funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău
SHS va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei: Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate - FOTO
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare (Fox News)
Atenție, șoferi. Traficul rutier - suspendat parțial pe strada Calea Orheiului din capitală
Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături
Transportatorii anunță că vor ieși din nou la protest. Care sunt revendicările
Un bărbat din Ucraina - prins în timp ce încerca să traverseze frontiera spre Republica Moldova, cu balonul de aer. Cu cât și-ar fi procurat parapanta - FOTO
Cod GALBEN de caniculă - emis de meteorologi. Care regiune a țării este vizată - FOTO
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi suspendat, pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei
