Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO

ProTV.md, 9 august 2025 17:50

Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
18:00
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin ProTV.md
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin
Acum 10 minute
17:50
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO ProTV.md
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
17:50
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
17:50
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO ProTV.md
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
Acum 30 minute
17:40
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
Acum o oră
17:00
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO ProTV.md
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
17:00
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO ProTV.md
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
17:00
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO ProTV.md
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO
Acum 2 ore
16:50
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO ProTV.md
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO
16:50
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO ProTV.md
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO
16:50
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO ProTV.md
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO
16:50
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO ProTV.md
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO
16:40
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO ProTV.md
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO
16:40
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO
16:30
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA ProTV.md
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
16:30
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO
16:20
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO ProTV.md
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO
16:00
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua” ProTV.md
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua”
Acum 4 ore
15:40
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei” ProTV.md
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei”
15:10
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO ProTV.md
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO
14:20
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice” ProTV.md
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice”
14:20
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO ProTV.md
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO
14:00
Tragic. Un angajat IGSU a murit într-un grav accident, la Telenești: Alte trei persoane - transportate la spital. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Tragic. Un angajat IGSU a murit într-un grav accident, la Telenești: Alte trei persoane - transportate la spital. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 6 ore
13:20
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO ProTV.md
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO
13:20
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO ProTV.md
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO
13:10
Imagini de la locul unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad - VIDEO ProTV.md
Imagini de la locul unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad - VIDEO
12:50
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova ProTV.md
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad, România. Doi oameni au murit - VIDEO ProTV.md
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad, România. Doi oameni au murit - VIDEO
Acum 8 ore
11:30
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase ProTV.md
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase
10:50
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia ProTV.md
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia
10:40
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice ProTV.md
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice
10:30
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin ProTV.md
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin
10:20
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace ProTV.md
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace
10:00
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții ProTV.md
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții
10:00
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO ProTV.md
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO
Acum 12 ore
09:40
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” ProTV.md
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou”
09:30
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza ProTV.md
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza
09:30
Seară magică la Kazak Club! Rezervă un loc pentru cina cu show ecvestru - VIDEO ProTV.md
Seară magică la Kazak Club! Rezervă un loc pentru cina cu show ecvestru - VIDEO
08:40
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina ProTV.md
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina
08:30
După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie ProTV.md
După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie
08:20
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” ProTV.md
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
08:20
Reacția Kremlinului după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin ProTV.md
Reacția Kremlinului după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:50
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG - VIDEO ProTV.md
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG - VIDEO
21:50
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump ProTV.md
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
21:40
Lovitură dublă pentru Tottenham: Accidentare gravă a lui Maddison și înfrângere usturătoare cu Bayern înainte de Supercupa Europei - VIDEO ProTV.md
Lovitură dublă pentru Tottenham: Accidentare gravă a lui Maddison și înfrângere usturătoare cu Bayern înainte de Supercupa Europei - VIDEO
21:20
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO ProTV.md
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO
21:20
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO ProTV.md
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO
21:20
„Cupa Lunetiștilor”, desfășurată pe poligonul de la Bulboaca: Lunetiști din țară, România și Polonia, și-au testat limitele prin șase probe complexe - VIDEO ProTV.md
„Cupa Lunetiștilor”, desfășurată pe poligonul de la Bulboaca: Lunetiști din țară, România și Polonia, și-au testat limitele prin șase probe complexe - VIDEO
21:20
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza ProTV.md
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.