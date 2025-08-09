Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința

Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md