Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
ProTV.md, 9 august 2025 20:20
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
20:40
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin # ProTV.md
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
Acum o oră
20:20
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin # ProTV.md
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 09.08.2025
Acum 2 ore
19:50
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei # ProTV.md
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei
19:40
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO
19:40
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO # ProTV.md
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO
19:30
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
19:30
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO
19:20
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința # ProTV.md
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința
19:20
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei # ProTV.md
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei
Acum 4 ore
18:10
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO # ProTV.md
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO
18:00
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin # ProTV.md
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin
17:50
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
17:50
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO # ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
17:50
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO # ProTV.md
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
17:40
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției # ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
17:00
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO # ProTV.md
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
17:00
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO # ProTV.md
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
17:00
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO # ProTV.md
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO
Acum 6 ore
16:50
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO # ProTV.md
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO
16:50
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO # ProTV.md
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO
16:50
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO # ProTV.md
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO
16:50
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO # ProTV.md
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO
16:40
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO # ProTV.md
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO
16:40
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO
16:30
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA # ProTV.md
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
16:30
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO
16:20
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO # ProTV.md
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO
16:00
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua” # ProTV.md
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua”
15:40
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei” # ProTV.md
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei”
15:10
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO # ProTV.md
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO
Acum 8 ore
14:20
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice” # ProTV.md
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice”
14:20
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO
14:00
Tragic. Un angajat IGSU a murit într-un grav accident, la Telenești: Alte trei persoane - transportate la spital. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Tragic. Un angajat IGSU a murit într-un grav accident, la Telenești: Alte trei persoane - transportate la spital. Poliția vine cu detalii - FOTO
13:20
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO # ProTV.md
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO
13:20
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO # ProTV.md
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO
13:10
Imagini de la locul unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad - VIDEO
Acum 12 ore
12:50
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova # ProTV.md
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad, România. Doi oameni au murit - VIDEO
11:30
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # ProTV.md
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase
10:50
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia
10:40
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice # ProTV.md
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice
10:30
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin # ProTV.md
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin
10:20
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace # ProTV.md
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace
10:00
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții
10:00
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO
09:40
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” # ProTV.md
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou”
09:30
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # ProTV.md
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza
09:30
Seară magică la Kazak Club! Rezervă un loc pentru cina cu show ecvestru - VIDEO
08:40
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina # ProTV.md
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.