Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
ProTV.md, 9 august 2025 17:40
• • •
Acum 5 minute
17:50
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
17:50
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
17:50
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO # ProTV.md
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
Acum 10 minute
17:40
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
Acum o oră
17:00
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO # ProTV.md
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
17:00
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO # ProTV.md
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
17:00
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO # ProTV.md
Victorie cu emoții pentru Dinamo București într-un meci cu nou promovata Metaloglobus. A fost un meci în care cei de la VAR au anulat unul dintre cele mai frumoase golurile al începutului de sezon - VIDEO
16:50
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO # ProTV.md
Sporting Lisabona demonstrează că se poate descurca impecabil și fără golgheterul din sezonul trecut Victor Gyokeres. Campioana în exercițiu a Portugaliei a început sezonul intern cu un succes clar în deplasare - VIDEO
16:50
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO # ProTV.md
Ucraina - din nou zguduită de explozii. Două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusească în regiunea Herson - VIDEO
16:50
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO # ProTV.md
Probleme pentru formația de baschet Los Angeles Lakers. Trei echipe sunt gata să le fure marea vedetă, pe LeBron James - VIDEO
16:50
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO # ProTV.md
Scandal în satul Zaim. Părinții elevilor au protestat și sunt revoltați după ce au aflat că, în acest an, în localitate nu va funcționa o clasă de liceu. Reacția ministrului Educației - VIDEO
Acum 2 ore
16:40
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO # ProTV.md
Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia - VIDEO
16:40
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Brazilia a ieșit băut din bar și, încălțat în șlapi, s-a aliniat la startul unui maraton de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați - VIDEO
16:30
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA # ProTV.md
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
16:30
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală. Un automobil s-a ciocnit violent cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - VIDEO
16:20
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO
16:00
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua” # ProTV.md
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua”
Acum 4 ore
15:40
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei” # ProTV.md
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei”
15:10
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO # ProTV.md
Incident la un teren de joacă din Tiraspol. Un copil a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce un picior i-a rămas blocat între scândurile unui pod de lemn - FOTO
14:20
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice” # ProTV.md
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice”
14:20
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite. Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat - VIDEO
14:00
Tragic. Un angajat IGSU a murit într-un grav accident, la Telenești: Alte trei persoane - transportate la spital. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 6 ore
13:20
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO # ProTV.md
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia: Aceștia ajută la stingerea incendiilor de proporții în mai multe regiuni, alături de pompierii eleni - FOTO
13:20
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO # ProTV.md
Benzina mai ieftină, iar motorina mai scumpă. Cât achită șoferii pentru carburanți în acest weekend - FOTO
13:10
12:50
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova # ProTV.md
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova
12:10
Acum 8 ore
11:30
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # ProTV.md
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase
10:50
10:40
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice # ProTV.md
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice
10:30
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin # ProTV.md
Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin
10:20
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace # ProTV.md
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace
10:00
10:00
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști - VIDEO
Acum 12 ore
09:40
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” # ProTV.md
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou”
09:30
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # ProTV.md
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza
09:30
08:40
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina # ProTV.md
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina
08:30
După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie # ProTV.md
După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie
08:20
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” # ProTV.md
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
08:20
Reacția Kremlinului după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin # ProTV.md
Reacția Kremlinului după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:50
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG - VIDEO # ProTV.md
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG - VIDEO
21:50
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump # ProTV.md
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
21:40
Lovitură dublă pentru Tottenham: Accidentare gravă a lui Maddison și înfrângere usturătoare cu Bayern înainte de Supercupa Europei - VIDEO # ProTV.md
Lovitură dublă pentru Tottenham: Accidentare gravă a lui Maddison și înfrângere usturătoare cu Bayern înainte de Supercupa Europei - VIDEO
21:20
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini, reținuți în capitală, în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei. Cei doi ar fi avut drept scop perturbarea procesului electoral - VIDEO
21:20
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO # ProTV.md
Cei doi cetățeni străini, reținuți în timp ce lipeau afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, au fost audiați. Ce a descoperit poliția - VIDEO
21:20
„Cupa Lunetiștilor”, desfășurată pe poligonul de la Bulboaca: Lunetiști din țară, România și Polonia, și-au testat limitele prin șase probe complexe - VIDEO # ProTV.md
„Cupa Lunetiștilor”, desfășurată pe poligonul de la Bulboaca: Lunetiști din țară, România și Polonia, și-au testat limitele prin șase probe complexe - VIDEO
21:20
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza # ProTV.md
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza
20:50
Ucraina își retrage civilii din zonele periculoase ale orașului Herson și lansează atacuri în regiunea rusă Krasnodar. 12 soldați uciși - VIDEO # ProTV.md
Ucraina își retrage civilii din zonele periculoase ale orașului Herson și lansează atacuri în regiunea rusă Krasnodar. 12 soldați uciși - VIDEO
