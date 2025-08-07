Stop războiului din Ucraina? Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnescă în următoarele zile
Vocea Basarabiei, 7 august 2025 17:20
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu,
• • •
Acum 5 minute
17:20
Acum 30 minute
17:00
UE susține antreprenorii din Moldova: Compensații de peste 81 milioane lei, oferite pentru energia electrică # Vocea Basarabiei
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program,
Acum o oră
16:50
Alegeri 2025: CEC analizează cererea depusă de candidatul independent Oleg Bolotnicov # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de astăzi, 7 august 2025, a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea a fost depusă de către Bolotnicov Oleg. Amintim că pentru a fi înregistrat, candidatul independent
Acum 2 ore
16:00
Dezinformare electorală pe Facebook: Deputata Olesea Stamate cere intervenția CEC și a Procuraturii # Vocea Basarabiei
Deputata Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat un denunț public privind o campanie masivă de dezinformare sponsorizată pe rețelele sociale, solicitând intervenția urgentă a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Procuraturii Generale, Poliției și a organizațiilor care monitorizează procesul electoral. Potrivit Olesei Stamate, pagina de Facebook „Moldova Stat Liber" ar promova
15:30
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați. Despre aceasta anunță Ministerul Educației și Cercetării care subliniază că această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale,
15:30
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 07.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
15:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de pericol de incendii, valabil pentru intervalul 08–14 august 2025. Potrivit avertizării, în această perioadă, în mai multe zone ale țării, se prevede un pericol excepțional de incendii cu caracter natural. Condițiile meteorologice – în special temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor – favorizează aprinderea și extinderea rapidă
14:40
Permisele emise în R. Moldova, tot mai solicitate de locuitorii din stânga Nistrului # Vocea Basarabiei
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, în prezent, 59.715 de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 41.223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci emise în conformitate
Acum 6 ore
13:10
Putin și Trump vor avea o întâlnire în zilele următoare: Rusia și SUA au ajuns la un acord privind organizarea unui summit # Vocea Basarabiei
Rusia și Statele Unite au convenit asupra organizării unui summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, care ar urma să aibă loc în zilele următoare. Informația a fost confirmată de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a declarat că părțile au început deja elaborarea detaliilor logistice și diplomatice ale întâlnirii. „La sugestia părții americane,
12:10
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului" din Dondușeni, Republica Moldova, se apropie de final. Proiectul, finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, are drept scop promovarea culturii, spiritualității și civilizației românești în nordul Republicii Moldova, scrie ziarullumina.ro Cu o valoare totală de 400
11:40
Cel mai mare incendiu de pădure din 2025 în Franța: peste 1.800 de pompieri luptă cu flăcările în sudul țării # Vocea Basarabiei
Peste 1.800 de pompieri au intervenit miercuri în departamentul Aude, din sudul Franței, pentru a controla cel mai mare incendiu de pădure cu care țara s-a confruntat în acest an. Incendiul a devastat în 24 de ore peste 16.000 de hectare de vegetație, iar flăcările continuă să se extindă rapid, afectând mai multe localități.O femeie
Acum 8 ore
10:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt doar 7 zile pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot aflați în perioada votării în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, să se înregistreze pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie
09:50
Republica Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie, anunță viceprim-ministra Cristina Gherasimov # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să deschidă oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană în luna septembrie, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1, citată de agenția MOLDPRES. Potrivit oficialei, Chișinăul a finalizat o etapă esențială a procesului de aderare – screening-ul, adică analiza comparativă a
09:30
Percheziții de amploare în toată țara: 78 de descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger" și procurorii PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, iar perchezițiile sunt efectuate la
Acum 12 ore
08:30
Trump impune taxe suplimentare de 25% asupra mărfurilor din India, acuzând comerțul cu petrol rusesc # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor provenite din India, pe fondul acuzațiilor că această țară continuă să importe, direct sau indirect, petrol din Rusia, transmite Reuters. Noua taxă se adaugă tarifelor vamale de 25% deja anunțate anterior. Măsura riscă să agraveze
Acum 24 ore
18:50
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrulunei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanului autonomiei, Eugenia Guțul, condamnată ieri la șapte ani de detenție. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmândca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, informează MOLDPRES. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Eugenia Guțul", a declaratpreședintele Adunării, Dmitri
18:40
Postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. Atfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18", aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite. Celelalte posturi vamale
18:30
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință
18:10
Trenul București–Kiev revine pe șine: Călătorie prin Chișinău, cu 4 vagoane ucrainene # Vocea Basarabiei
Trenul București-Kiev, care a mai circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus, a anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. El a declarat, în cadrul unei întâlniri bilaterale România – Ucraina, care s-a desfăşurat în oraşul Darabani din judeţul Botoşani, că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va
17:40
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 06.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
17:20
Igor Grosu, către copiii din diaspora: „Moldova este a voastră și vă așteaptă cu dor acasă” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi copiii participanți la tabăra DOR – un program dedicat tinerilor din diaspora Republicii Moldova. În acest an, programul a reunit copii din 16 țări, veniți acasă pentru a descoperi Moldova, tradițiile, cultura și limba maternă. „Sunt copii educați, energici, care poartă în suflet dorul și curiozitatea față de
16:50
Zelenski acuză Rusia că a atacat o instalație de gaze la granița cu România pentru a slăbi pregătirile Ucrainei pentru iarnă # Vocea Basarabiei
Rusia a atacat o instalaţie de gaze din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, pentru a slăbi pregătirile pentru sezonul de iarnă, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters, preluată de Agerpres. El a spus că infrastructura de gaze a fost atacată în satul Novosilske, la graniţa cu România, unde se află conducta de
16:40
CEC a înregistrat încă doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral al partidului pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost confirmat reprezentantul partidului în
16:30
ONU, despre condamnarea Evgheniei Guțul: „O chestiune internă a Republicii Moldova” # Vocea Basarabiei
Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite consideră condamnarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, o chestiune internă a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de adjunctul purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Farhan Haq. În cadrul unui briefing de presă, oficialul a menționat că este o problemă care trebuie soluționată de sistemul judiciar moldovenesc.
16:10
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 06.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
„Tu ești următoarea”: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea # Vocea Basarabiei
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă unor presiuni și amenințări grave în perioada premergătoare verdictului. Anunțul a fost făcut miercuri, 6 august, de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, judecătoarea a sesizat autoritățile cu privire la o serie de acțiuni
16:00
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă, în faţa presei, că vicepreşedintele său JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028. Întrebat marţi de jurnalişti despre statutul potenţial al lui JD Vance în „galaxia MAGA" (Make America Great Again, mişcarea populistă creată şi reprezentată de
15:20
VIDEO/ Un deținut periculos a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia: Poliția este în alertă # Vocea Basarabiei
Un deținut aflat în custodia autorităților a evadat marți, 5 august, din sediul Judecătoriei Cimișlia. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit șefului IGP, bărbatul era vizat într-un dosar penal de agresiune sexuală, fiind considerat periculos. Conform informațiilor prezentate, individul ar fi
15:00
Ion Ceban a contestat interdicția de călătorie în România și spațiul Schengen: „Este o decizie politică” # Vocea Basarabiei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a contestat oficial interdicția de călătorie impusă de autoritățile din România, care îi interzice accesul pe teritoriul acestei țări și, implicit, în spațiul Schengen. „Am inițiat procedura de contestare și suspendare a deciziei politice cu privire la vestita interdicție", a declarat Ceban într-o conferință de
14:30
Guvernul alocă 3 milioane de lei pentru satele afectate de calamitățile din mai-iunie # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova va oferi sprijin financiar în valoare totală de aproape 3 milioane de lei pentru mai multe localități afectate de vijelii și ploi torențiale în lunile mai și iunie. Decizia a fost luată în
13:20
Ambasada Republicii Moldova în România transmite condoleanțe României privind moartea fostului președinte Ion Iliescu # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova a transmis, în numele autorităților de la Chișinău, sincere condoleanțe familiei îndoliate și cetățenilor României în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu, survenit pe 5 august, la vârsta de 95 de an „Prin decizia istorică a României de a recunoaște, prima, independența Republicii Moldova, primul Președinte al României Ion Iliescu a jucat […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în România transmite condoleanțe României privind moartea fostului președinte Ion Iliescu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
SUA condamnă tentativele Rusiei de a influența alegerile din Moldova: „Moldovenii au dreptul de a-și decide singuri conducătorii și viitorul” # Vocea Basarabiei
Statele Unite au transmis marți un mesaj ferm privind sprijinul pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, condamnând categoric orice tentativă de amestec în treburile interne ale statului. Reacția oficială vine după ce președinta Maia Sandu a avertizat cu privire la o campanie „fără precedent” de interferență orchestratată de Rusia, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru […] Articolul SUA condamnă tentativele Rusiei de a influența alegerile din Moldova: „Moldovenii au dreptul de a-și decide singuri conducătorii și viitorul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Patru focare de pestă porcină africană și un focar de rabie au fost confirmate săptămâna trecută în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.Trei focare de pestă porcină au fost depistate la porci domestici în localitatea Cărpineni, raionul Hâncești, iar un alt focar a fost identificat la un mistreț, în apropiere de Criva, raionul […] Articolul Patru focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, confirmate de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # Vocea Basarabiei
epublica Moldova s-a născut din ruinele fostului imperiu sovietic și a devenit, chiar în ziua în care era recunoscută la ONU, victima unei agresiuni militare a Federației Ruse în Transnistria, scrie deschide.md Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și Chișinău, între românitatea […] Articolul Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Trei candidați au fost selectați pentru etapa finală a concursului pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău # Vocea Basarabiei
Trei candidați au fost admiși în etapa finală a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Este vorba despre Sergiu Spoială, Roman Podcorîtov și Anna Erimei. Până la expirarea termenului-limită pentru depunerea dosarelor, pe 5 august, la ora 16:00, au fost înregistrate 11 candidaturi. După evaluarea acestora, doar trei au […] Articolul Trei candidați au fost selectați pentru etapa finală a concursului pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea, după un atac rusesc în Ucraina. ISU avertizează asupra riscului de căderi din spațiul aerian # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis în noaptea de marți spre miercuri un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în urma unui atac aerian rusesc asupra teritoriului ucrainean, în apropierea graniței cu România. Potrivit ISU Tulcea, mesajul […] Articolul Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea, după un atac rusesc în Ucraina. ISU avertizează asupra riscului de căderi din spațiul aerian apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Experți, despre reținerea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată astăzi la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, declarat neconstituțional. Instanța a decis o pedeapsă mai blândă decât cea cerută de procurori, care au solicitat 9 ani de detenție. Colega sa, Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul aceleiași formațiuni, a […] Articolul Experți, despre reținerea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 august 2025
18:30
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Anunțul a fost făcut de Guvernul României, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați! Fostul șef de stat era internat din 9 iunie la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, fiind diagnosticat […] Articolul A murit fostul președinte al României, Ion Iliescu! apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 05.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Veste bună pentru agricultori! Israelul deschide piața pentru castraveții și ceapa din Moldova # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că Israelul a aprobat oficial importul de castraveți proaspeți și bulbi uscați de ceapă din Republica Moldova. Decizia vine în urma recunoașterii statutului fitosanitar favorabil al țării și a nivelului corespunzător de protecție sanitară și fitosanitară. Astfel, agricultorii și exportatorii moldoveni au acces la o nouă piață […] Articolul Veste bună pentru agricultori! Israelul deschide piața pentru castraveții și ceapa din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Numărul potențialilor candidați independenți la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie continuă să crească. Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat o nouă cerere pentru eliberarea listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor necesare. Este vorba despre Roman Oglindă, care și-a exprimat intenția de a candida independent pentru un mandat de deputat în Parlamentul Republicii […] Articolul Încă un candidat independent, în cursa electorală din toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
VIDEO/ Fostul primar din Căușeni, Anatol Donțu, pleacă din Platforma DA: „Am ales un partid care pune comunitatea pe primul loc” # Vocea Basarabiei
Anatol Donțu, fost primar al orașului Căușeni și o voce cunoscută în administrația publică locală, a anunțat oficial că părăsește Platforma Demnitate și Adevăr (DA) și se alătură Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC). Într-o declarație publică, Donțu a explicat decizia sa prin dorința de a rămâne aproape de problemele reale ale oamenilor și de […] Articolul VIDEO/ Fostul primar din Căușeni, Anatol Donțu, pleacă din Platforma DA: „Am ales un partid care pune comunitatea pe primul loc” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Site-urile mass-media ruse interzise rămân ușor accesibile în „majoritatea covârșitoare” a cazurilor în Uniunea Europeană, au declarat marți experții, denunțând „eșecul” Bruxelles-ului în a ajuta statele membre și furnizorii de acces să le blocheze, scrie sudinfo.be. După invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, instituţiile europene au interzis ca mass-media controlate de Kremlin să […] Articolul Raport: Site-urile rusești blocate oficial în UE, dar încă accesibile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Electoratul din Moldova, ținta unor jocuri periculoase ale Kremlinului: Spînu dezvăluie schema în 7 pași # Vocea Basarabiei
Ex-ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a lansat un nou semnal de alarmă privind posibile acțiuni de destabilizare în perioada preelectorală. Potrivit acestuia, mai multe acțiuni coordonate ar avea drept sursă de finanțare Kremlinul. „Mai în glumă, mai în serios, dar am impresia că în Moldova cineva a scris cartea „7 idei de afaceri în an electoral””, […] Articolul Electoratul din Moldova, ținta unor jocuri periculoase ale Kremlinului: Spînu dezvăluie schema în 7 pași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
DETALII de la Procuratura Anticorupție: Guțul, obligată să achite statului peste 40 de milioane de lei # Vocea Basarabiei
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare și obligată să achite statului suma de 40.905.637 de lei, în urma unei decizii pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Alături de aceasta, o altă inculpată – Svetlana Popan, secretară în cadrul fostului Partid Politic „Șor” – a primit 6 […] Articolul DETALII de la Procuratura Anticorupție: Guțul, obligată să achite statului peste 40 de milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Compania aeriană Air Arabia, unul dintre cei mai mari operatori low-cost din regiune, ar putea lansa zboruri directe către Republica Moldova. Informația a fost discutată în cadrul vizitei oficiale a viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, în Abu Dhabi. În cadrul întrevederii cu Fatima Zara, șefa Departamentului pentru Afaceri Guvernamentale al companiei Air Arabia, […] Articolul Vacanțe mai accesibile în Dubai? Moldova negociază cu Air Arabia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 05.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul Galben de caniculă și pentru ziua de miercuri, 6 august, avertizând populația cu privire la temperaturile extrem de ridicate. Potrivit SHS, avertizarea vizează în special regiunile sudice și estice ale Republicii Moldova, unde temperaturile maxime vor oscila între +33°C și +35°C. „În zonele vizate, temperatura maximă a […] Articolul Moldova, sub COD GALBEN de caniculă: Se așteaptă temperaturi de +35°C apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată marți, 5 august, la 7 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit hotărârii, Guțul a fost privată și de dreptul de a desfășura activități de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, […] Articolul Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, CONDAMNATĂ la 7 ani de pușcărie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
