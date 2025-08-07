VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver

10:40

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță o nouă licitație de comercializare a bunurilor statului, care va avea loc la 21 august 2025. Pe listă sunt incluse peste 35 de bunuri imobile, printre care terenuri, complexe de clădiri și încăperi nelocuibile, atât în capitală, cât și în raioane precum Ungheni, Soroca, Drochia, Hîncești, Fălești, Cimișlia sau Cahul. […] Articolul Mega-lichidare imobiliară. Statul cere 10 milioane de lei pentru un teren, dar vine cu pretenții de 5 milioane de euro apare prima dată în Bani.md.