Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare

15:30

Compania de stat Energocom nu este pregătită să preia efectiv, de la 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor naturale către cei circa 800 de mii de consumatori deserviți în prezent de Moldovagaz – avertizează surse din cadrul Moldovagaz. Potrivit acestora, Energocom nu deține infrastructura operațională necesară pentru a asigura continuitatea serviciilor, nu are suficient personal calificat, […] Articolul Furnizorul „fantomă”: Energocom preia gazul fără infrastructură, fără personal, fără nimic apare prima dată în Bani.md.