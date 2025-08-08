Transportul bilateral și de tranzit cu Ucraina rămâne liberalizat până în 2027
Agora.md, 8 august 2025 08:40
Transportul bilateral și de tranzit cu Ucraina rămâne liberalizat până în 2027
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
09:00
Acum 15 minute
Acum 12 ore
22:40
21:10
Acum 24 ore
19:50
18:20
PeScurt // Aliev și Pașinian, la Washington. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele american, Donald Trump, se vor întâlni pe 7–8 august la Washington într-un format trilateral ce ar putea marca un progres semnificativ în procesul de pace dintre Erevan și Baku.. # Agora.md
18:10
18:00
18:00
17:50
17:40
17:40
16:50
16:40
16:10
16:00
16:00
15:20
15:10
15:00
PeScurt // Cod galben de incendii. Meteorologii au emis cod galben de incendii pentru raioanele din nord-estul, centrul și sudul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 8–14 august 2025, când se prognozează un pericol excepțional de incendii de vegetație, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.. # Agora.md
14:50
14:40
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
12:30
12:10
12:10
11:40
11:20
11:00
11:00
10:30
10:20
10:20
09:40
09:20
09:20
Ieri
08:50
08:40
6 august 2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.