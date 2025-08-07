Ultima oră! Autoritățile din Grecia au stabilit data la care se va examina cererea de extrădare a lui Vldimir Plahotniuc

11:20

O perioadă de timp, scandalurile se țineau scai de interpretul Patric Hanganu , nici nu ieșea bine din unul, că deja intra în altul. Artistul spune că aceasta a fost „cea mai mare tragedie” din cariera și viața sa. Totuși, susține că niciunul dintre aceste conflicte nu a fost planificat în mod intenționat. Ba mai mult, în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Hanganu a dezvăluit că, doar pentru această întrebare, și-ar dori să meargă la detectorul de minciuni.