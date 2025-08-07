(foto) Drapelul Republicii Moldova, înmânat lotului de Kickboxing înainte de Jocurile Mondiale: Cine sunt sportivii care ne vor reprezenta țara la competiția din China

15:30

La nunta vărului său, unicul fiu al mătușei lui Emilian Crețu, Dora, actorul a fost copleșit de un moment neașteptat: un mesaj plin de recunoștință, care l-a făcut să plângă în văzul tuturor. „Atunci când eu n-am știut, n-am putut… tu ai fost acolo. Ai îmbrăcat-o în încredere, ai făcut-o să strălucească, ai fost umărul pe care ea s-a sprijinit atunci când totul părea să se clatine”, se arăta într-o scrisoare. Actorul nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Am bocit oleacă!”.