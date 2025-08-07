(foto) Drapelul Republicii Moldova, înmânat lotului de Kickboxing înainte de Jocurile Mondiale: Cine sunt sportivii care ne vor reprezenta țara la competiția din China
UNIMEDIA, 7 august 2025
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai.
• • •
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Strășeni # UNIMEDIA
O mămică de 29 de ani a născut al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc ieri, 6 august, în raionul Strășeni.
20:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, citată de news.ro.
Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol.
(foto) Un Volkswagen, făcut scrum la Slobozia: Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul # UNIMEDIA
Un automobil de model Volkswagen a fost făcut scrum la propriu, la Slobozia. Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul, care a alertat pompierii.
(video) Mercur retrograd face ravagii printre îndrăgostiți? Doina Danielean: „Două perechi de miri s-au despărțit înainte de nuntă, a treia nu răspunde la apeluri” # UNIMEDIA
Perioada de Mercur retrograd pare să facă ravagii printre îndrăgostiți. Moderatoarea de nunți, Doina Danielean, spune că două evenimente au fost deja anulate, iar o altă pereche de miri nu mai răspunde la telefon.
Germania prelungește din nou controalele la frontiere. Câți migranți clandestini au fost respinși la graniță în ultimele trei luni # UNIMEDIA
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
(foto) Un Mercedes, o Toyota și o Skoda, implicate într-un accident la Telecentru: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident a avut loc acum câteva clipe la Telecentru, pe strada șoseaua Hîncești din capitală. Potrivit imaginilor video trimise la adresa redacției noastre, sunt implicate trei mașini - o Toyota, un Mercedes și o Skoda.
O gunoiște din comuna Țipala a fost cuprinsă de flăcări. Din imaginile trimise la adresa redacției noastre se observă cum un fum negru și dens se ridică deasupra localității.
(foto/video) „Par scene rupte din filme de la Hollywood”: O groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, cuprinsă de flăcări la Tiraspol # UNIMEDIA
Un incendiu enorm a cuprins, ieri, o groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, din orașul Tiraspol. Pompierii au luptat toată noaptea cu flăcările.
(video) „Two for 25”. Un papagal vorbitor și-a trădat stăpânii, traficanții de droguri. Cum a ajutat poliția să destructureze o întreagă rețea # UNIMEDIA
Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25” (două pentru 25 de lire), transmite adevarul.ro.
(video) Accident la intrare în Orhei: O mașină, proiectată în șanț, după o coliziune puternică cu un alt automobil # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs joi, 7 august, în intersecția străzii Nistreană cu traseul M2, în apropiere de orașul Orhei. Două mașini s-ar fi lovit violent, iar una dintre ele a fost proiectată într-un șanț.
(galerie foto) Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu: 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric # UNIMEDIA
Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Fostul președinte al României își va dormi somnul de veci în Cimitirul Ghencea, iar ceremoniile au fost puse la punct până la cel mai mic detaliu. CANCAN.RO a aflat cine s-a ocupat de înmormântarea fostului șef de stat, dar și cât a costat totul.
Îngrijorări cu privire la starea de sănătate a Prințesei Kate: „Nu mai are nici 40 de kilograme” # UNIMEDIA
La doar câteva luni după ce a anunțat că este în remisie, Prințesa Kate Middleton stârnește îngrijorări profunde cu privire la starea sa de sănătate. Potrivit apropiaților, soția prințului William a ajuns să cântărească în jur de 40 de kilograme, scrie adevărul.ro.
Ultima oră! Autoritățile din Grecia au stabilit data la care se va examina cererea de extrădare a lui Vldimir Plahotniuc # UNIMEDIA
Ședința de examinare de catre Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc la 13 august 2025, anunță Procuratura Generală.
Un final trist în cazul băiatului dat dispărut în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul. Acesta a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității.
„Începeți să investiți, să consumați.” Ioniță explică ce înseamnă pentru economie și cetățeni reducerea ratei de bază a creditelor, anunțată de BNM # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat ce înseamnă pentru economie și pentru cetățeni decizia Băncii Naționale a Moldovei de a reduce nesemnificativ rata de bază a creditelor, de la 6,5% la 6,25 la sută anual. Ce semnal dă Banca Națională? „Începeți să investiți, să consumați, lucrurile reintră în normal.” Este un mesaj de încurajare, dar și un semnal de precauție”, a precizat analistul.
Irina Vlah: Mi-a răspuns Grosu la cererea mea prealabilă. Este incredibil că el consideră că nu este obligat să răspundă pentru afirmațiile mincinoase # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, într-o postare video, anunță că Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a răspuns la cererea prealabilă din 28 iulie curent.
Fost ministru al Justiției, despre situația lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția SUA va fi adus în R. Moldova # UNIMEDIA
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întâmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el. Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după plecarea din Republica Moldova.
Trenul internațional București-Kiev revine după câțiva ani de pauză: Acesta are un nou traseu și va trece prin Republica Moldova # UNIMEDIA
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 de ore, scrie hotnews.ro.
Ce se știe până acum despre viitoarea întâlnire Trump – Putin: Președintele rus a numit o posibilă țară gazdă # UNIMEDIA
Întâlnirea între președinții SUA și Rusiei va avea loc în perioada 11-17 august, ea fiind agreată în urma întâlnirii avute miercuri de Vladimir Putin cu Steven Witkoff, trimisul special al lui Trump. Țara gazdă nu a fost stabilită, dar Vladimir Putin a precizat joi că Emiratele Arabe Unite sunt o locație potrivită, potrivit agenției Reuters, citată de hotnews.ro.
(video) Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele fostei iubite, în timpul ceremoniei, în Anglia: Reacția miresei # UNIMEDIA
O nuntă a ajuns virală pe TikTok după ce mirele a rostit, în timpul jurămintelor, numele fostei iubite. Mireasa, în loc să se supere, a început să râdă, la fel şi invitaţii. Tânăra a spus că înţelege confuzia pentru că al doilea ei prenume este Sarah, la fel ca al fostei partenere. În plus, a pus totul pe seama emoţiilor, scrie presa română.
(video) „Poliția, deschide ușa”: Mascații au intrat cu forța în casa unui ucrainean și l-au încătușat pentru trafic de droguri. Pe dosar figurează și o minoră # UNIMEDIA
Un grup specializat în comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurat de polițiștii din Chișinău. În cadrul operațiunii au fost reținuți trei bărbați și o minoră, iar drogurile erau vândute prin aplicații de mesagerie și plătite inclusiv cu criptomonede.
Rata de bază a creditelor scade nesemnificativ, în contextul unei inflații anuale de 8,2 la sută în iunie: Ce alte decizii a aprobat BNM # UNIMEDIA
Rata de bază a creditelor scade nesemnificativ, de la 6,5% la 6,25 la sută anual. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 7 august.
(video) „Sleepmaxxing”, un nou trend periculos aruncă în aer TikTok-ul. Influencerii dau sfaturi despre cum să te „spânzuri” pentru a dormi mai bine # UNIMEDIA
Influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, consilieri în „optimizarea somnului”, au inundat reţelele de socializare cu sfaturi periculoase, care nu se bazează pe niciun rezultat medical dovedit. Unul dintre ele îi îndeamnă pe urmăritori să-și acopere gura cu bandă adezivă, iar altul, să-și menţină capul suspendat deasupra pernei cu ajutorul unei frânghii, transmite adevarul.ro.
Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță și a fugit, râmâne încă 60 de zile sub control judiciar: „Justiție televizată. Nu mai pot comenta nimic” # UNIMEDIA
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal cu mașina pe Mihăiță, băiatul de 14 ani, și a fugit de la fața locului, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
„Istoria îl va judeca.” Nicușor Dan a lipsit de la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce mesaj a transmis prin intermediul Administrației Prezidențiale # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a absentat de la ceremonia funerară de joi a lui Ion Iliescu. Nu a fost văzut nici la catafalcul acestuia miercuri, la Palatul Cotroceni, scrie HotNews.ro.
(foto) Moartea voleibalistei Simona, de 20 de ani, găsită înecată în piscina unei vile, este învăluită în mister: Părinții cred că se încearcă mușamalizarea cauzei # UNIMEDIA
Simona Cina, o tânără voleibalistă din Palermo, Italia, a murit la vârsta de doar 20 de ani, după ce s-ar fi înecat în piscina unei vile. Însă, condițiile în care s-a produs tragedia sunt cel puțin suspecte, motiv pentru care părinții cred că se încearcă mușamalizarea adevăratei cauze a decesului. În acest context, familia a lansat un apel public în presa italiană, scrie prosport.ro.
(video) „Am bocit oleacă”. Emilian Crețu, emoționat până la lacrimi de un mesaj: „Când eu nu am putut, tu ai îmbrăcat-o în încredere”. Cine i l-a transmis # UNIMEDIA
La nunta vărului său, unicul fiu al mătușei lui Emilian Crețu, Dora, actorul a fost copleșit de un moment neașteptat: un mesaj plin de recunoștință, care l-a făcut să plângă în văzul tuturor. „Atunci când eu n-am știut, n-am putut… tu ai fost acolo. Ai îmbrăcat-o în încredere, ai făcut-o să strălucească, ai fost umărul pe care ea s-a sprijinit atunci când totul părea să se clatine”, se arăta într-o scrisoare. Actorul nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Am bocit oleacă!”.
Ultima oră! Lista Blocului Alternativa, scursă pe Telegram: Ceban, primul dintre candidați. Cine sunt pe următoarele poziții # UNIMEDIA
Lista primilor 10 candidați ai Blocului Alternativa pentru alegerile parlamentare a fost scursă pe rețele, de canalul de telegram „Casa de nebuni”. Așa cum a lăsat să se înțeleagă și la UNInterviu pentru UNIMEDIA, Ion Ceban, este cap de listă.
(video) Atac armat în Ucraina: Un bărbat a deschis focul într-un McDonald's, apoi s-a baricadat în toaletă # UNIMEDIA
Un bărbat a fost reținut după ce a deschis focul și s-a rănit singur într-un restaurant McDonald's din orașul Cherkasy, situat în centrul Ucrainei, pe 7 august, a informat poliția, scrie adevarul.ro.
(galerie foto) Primele imagini cu fortăreața de lux pe care Simona Halep a plătit 600 mii de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei din România # UNIMEDIA
Au apărut primele imagini cu fortăreața de lux în schimbul căreia Simona Halep a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro. Vila campioanei din România este amplasată într-o zonă exclusivistă, plină de verdeață, scrie prosport.ro.
„Noaptea, a venit la poarta mea, cu fața acoperită”. Arina Spătaru susține că este intimidată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță # UNIMEDIA
Arina Spătaru, fostă deputată și martor în dosarele care-l vizează pe Ilan Șor, a transmis un mesaj public, în care susține că este intimidată. Potrivit declarațiilor sale, mai multe nopți la rând, un bărbat cu fața acoperită a stat la poarta locuinței sale, fără să spună nimic, a privit în cameră apoi a plecat.
Mare atenție la foc: Meteorologii anunță Cod Galben de pericol de incendii. Când intră în vigoare alerta # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea intră în vigoare mâine, 8 august și va fi valabilă până la data de 14 august.
Licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, anulată: Trei companii, refuzate deși au propus oferte mai ieftine. Ce motiv a invocat Cancelaria de Stat # UNIMEDIA
Licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, lansată de Cancelaria de Stat, a fost anulată. Toate cele trei companii ofertante au primit refuz, deși două dintre ele au propus oferte mult mai ieftine. Autoritatea de stat a anulat procedura de achiziție pentru organizarea festivităților naționale, invocând imposibilitatea realizării unei „comparații echitabile” între ofertele depuse, scrie canalul de Telegram SPPOT.
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, citat de digi24.ro.
Conflict violent la Telenești: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost străpuns cu o furcă. Suspectul de 25 de ani, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat de 68 de ani a fost transportat la spital, după ce un tânăr de 25 de ani l-a înfipt cu o furcă în zona abdominală și la picior. Potrivit oamenilor legii, conflictul a avut loc la Telenști, iar agresorul a fost reținut.
NASA lansează cea mai importantă misiune de până acum: Exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # UNIMEDIA
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului, transmite adevarul.ro.
„Vei rămâne mereu în inimile noastre”. Lacrimi și durere la Condrița: Cristian Staver, tânărul care a luptat 2 ani pentru viață după un accident grav cu motocicleta, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum # UNIMEDIA
Cristian Staver, motociclistul care a decedat pe data de 4 august, după o luptă de 2 pentru viață, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum.
„Nu mă voi umili”. Liderul uneia din cele mai mari economii ale lumii îl înfruntă pe față pe Trump și arată cu degetul ambuscadele în care au căzut Zelenski și Ramaphosa # UNIMEDIA
În contextul în care tarifele vamale impuse de SUA asupra produselor braziliene au crescut miercuri la 50%, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, într-un interviu acordat Reuters, că nu vede posibilitatea unor negocieri directe cu președintele american Donald Trump, despre care a spus că cel mai probabil vor fi „umilitoare”, scrie HotNews.ro.
(video) „Nu e meritul PAS”. Cheptonar: Plahotniuc a fost reținut din prostia lui, nu a fost voința lui și nu e rezultatul acțiunilor autorităților din RM # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, susține că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este rezultatul acțiunilorinstituțiilor de drept din Republica Moldova, ci s-a întâmplat „din prostia lui”. Potrivit parlametarului, acesta a fost prins pentru fals de identitate, iar autoritățile elene au descoperit ulterior mandatele emise pe numele său. „Nu e meritul PAS”, a precizat Cheptonar.
(galerie foto) Din ce trăiește acum celebra Sharon Stone: Câștigă mai bine decât atunci când juca în filme celebre # UNIMEDIA
Actrița Sharon Stone, devenită celebră în întreaga lume pentru rolul din Basic Instinct, a vorbit deschis despre situația sa financiară. Într-un interviu acordat Business Insider, ea mărturisește că acum, la 67 de ani, încă încasează sume frumoase de bani din modelling, scrie Can Can.
(video) CSP a amânat examinarea contestației ex-adjunctului PG, Ruslan Popov. Ce decizie a luat pe cea împotriva ex-procurorului Victoria Furtună # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. CSP a amânat examinarea contestației ex-adjunctului PG, Ruslan Popov și a respins-o ca neîntemeiată pe cea împotriva ex-procurorului Victoria Furtună.
Vrei să votezi prin corespondență la parlamentarele din toamnă? Au rămas 7 zile pentru a te înregistra # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional” # UNIMEDIA
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian, transmite digi24.ro.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 7 august. Astfel, mâine șoferii vor achita cu 6 bani mai mult pentru un litru de benzină sau pentru unul de motorină.
