Licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, anulată: Trei companii, refuzate deși au propus oferte mai ieftine. Ce motiv a invocat Cancelaria de Stat

10:10

Interpretul Patric Hanganu este invitatul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Artistul ne-a povestit, în detaliu, despre drumul său - de la pasiunea din copilărie pentru muzică și cântatul în stradă, până la evoluția artistică de astăzi. Patric ne-a vorbit deschis și despre relațiile sale cu alți artiști din țara noastră, despre ce se ascunde în spatele scandalurilor din mediul online și ce strategii a folosit pentru a deveni cât mai vizibil în industria muzicală. Cu planuri mari și visuri bine conturate, interpretul își dorește o familie frumoasă și împlinită. Este recunoscător pentru fiul său și speră ca, pe viitor, să evite greșelile trecutului.