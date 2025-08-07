Licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, anulată: Trei companii, refuzate deși au propus oferte mai ieftine. Ce motiv a invocat Cancelaria de Stat
UNIMEDIA, 7 august 2025 14:10
Licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, lansată de Cancelaria de Stat, a fost anulată. Toate cele trei companii ofertante au primit refuz, deși două dintre ele au propus oferte mult mai ieftine. Autoritatea de stat a anulat procedura de achiziție pentru organizarea festivităților naționale, invocând imposibilitatea realizării unei „comparații echitabile” între ofertele depuse, scrie canalul de Telegram SPPOT.
• • •
„Noaptea, a venit la poarta mea, cu fața acoperită”. Arina Spătaru susține că este intimidată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță # UNIMEDIA
Arina Spătaru, fostă deputată și martor în dosarele care-l vizează pe Ilan Șor, a transmis un mesaj public, în care susține că este intimidată. Potrivit declarațiilor sale, mai multe nopți la rând, un bărbat cu fața acoperită a stat la poarta locuinței sale, fără să spună nimic, a privit în cameră apoi a plecat.
Mare atenție la foc: Meteorologii anunță Cod Galben de pericol de incendii. Când intră în vigoare alerta # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea intră în vigoare mâine, 8 august și va fi valabilă până la data de 14 august.
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, citat de digi24.ro.
Conflict violent la Telenești: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost străpuns cu o furcă. Suspectul de 25 de ani, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat de 68 de ani a fost transportat la spital, după ce un tânăr de 25 de ani l-a înfipt cu o furcă în zona abdominală și la picior. Potrivit oamenilor legii, conflictul a avut loc la Telenști, iar agresorul a fost reținut.
NASA lansează cea mai importantă misiune de până acum: Exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # UNIMEDIA
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului, transmite adevarul.ro.
„Vei rămâne mereu în inimile noastre”. Lacrimi și durere la Condrița: Cristian Staver, tânărul care a luptat 2 ani pentru viață după un accident grav cu motocicleta, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum # UNIMEDIA
Cristian Staver, motociclistul care a decedat pe data de 4 august, după o luptă de 2 pentru viață, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum.
„Nu mă voi umili”. Liderul uneia din cele mai mari economii ale lumii îl înfruntă pe față pe Trump și arată cu degetul ambuscadele în care au căzut Zelenski și Ramaphosa # UNIMEDIA
În contextul în care tarifele vamale impuse de SUA asupra produselor braziliene au crescut miercuri la 50%, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, într-un interviu acordat Reuters, că nu vede posibilitatea unor negocieri directe cu președintele american Donald Trump, despre care a spus că cel mai probabil vor fi „umilitoare”, scrie HotNews.ro.
(video) „Nu e meritul PAS”. Cheptonar: Plahotniuc a fost reținut din prostia lui, nu a fost voința lui și nu e rezultatul acțiunilor autorităților din RM # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, susține că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este rezultatul acțiunilorinstituțiilor de drept din Republica Moldova, ci s-a întâmplat „din prostia lui”. Potrivit parlametarului, acesta a fost prins pentru fals de identitate, iar autoritățile elene au descoperit ulterior mandatele emise pe numele său. „Nu e meritul PAS”, a precizat Cheptonar.
(galerie foto) Din ce trăiește acum celebra Sharon Stone: Câștigă mai bine decât atunci când juca în filme celebre # UNIMEDIA
Actrița Sharon Stone, devenită celebră în întreaga lume pentru rolul din Basic Instinct, a vorbit deschis despre situația sa financiară. Într-un interviu acordat Business Insider, ea mărturisește că acum, la 67 de ani, încă încasează sume frumoase de bani din modelling, scrie Can Can.
(video) CSP a amânat examinarea contestației ex-adjunctului PG, Ruslan Popov. Ce decizie a luat pe cea împotriva ex-procurorului Victoria Furtună # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. CSP a amânat examinarea contestației ex-adjunctului PG, Ruslan Popov și a respins-o ca neîntemeiată pe cea împotriva ex-procurorului Victoria Furtună.
Liderul Partidului Noua Opţiune Istorică, Dmitri Torner: Vom propune în viitorul Parlament o nouă amnistie a capitalurilor # UNIMEDIA
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate.
Vrei să votezi prin corespondență la parlamentarele din toamnă? Au rămas 7 zile pentru a te înregistra # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional” # UNIMEDIA
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian, transmite digi24.ro.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 7 august. Astfel, mâine șoferii vor achita cu 6 bani mai mult pentru un litru de benzină sau pentru unul de motorină.
„Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată Maia Sandu, cine va întoarce miliardele?! # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat.
Sanduța, după valul de conferințe despre amenințările în adresa Anei Cucerescu: „Dar pe Ghidirim cine o apără de Cernăuțeanu și Caraman, după ce a anulat procesele verbale neconforme pe corupție electorală?” # UNIMEDIA
Fosta judecătoare Victoria Sanduța, demisă de CSM pentru postările pe Facebook, se arată indignată de faptul că presa tace în cazul judecătoarei Sofia Ghidirim de la Judecătoria Cimișlia, în privința căreia șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a depus o sesizare la CSM, cerând sancționarea disciplinară a magistratei, pentru faptul că aceasta a anulat 44 de procese-verbale ale poliției, emise pe „corupere electorală”. „De ce, domnilor Caraman și Cernăuțeanu, în cazul judecătoarei Ghidirim, care a îndrăznit să anuleze procesele verbale neconforme pe corupție electorală, o amenințați chiar voi? De voi cine o apără?”, a întrebat Victoria Sanduța, într-o postare pe rețele.
Andreea Marin, primele declarații după ce a ieșit din operație. Cu ce probleme se confruntă vedeta: „Din om poți ajunge neom...” # UNIMEDIA
Andreea Marin a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o zi. Acum, vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini de pe patul de spital, alături de un mesaj în care a oferit detalii despre starea sa de sănătate, transmite protv.ro.
Renato Usatîi: Republica Moldova are nevoie de relații economice pragmatice cu Federația Rusă, iar gazul rusesc trebuie cumpărat mai ieftin la sursă, nu scump prin intermediari # UNIMEDIA
Președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, este de părerea că Republica Moldova trebuie să aibă relații pragmatice cu Federația Rusă, în special în domeniul economic și cel energetic, pentru că în această țară, în prezent, muncesc sute de mii de moldoveni.
Noile tarife americane lovesc, începând de astăzi, zeci de țări, inclusiv Republica Moldova. Trump promite că vor curge „miliarde” în SUA # UNIMEDIA
Zeci de țări, inclusiv Republica Moldova, se confruntă, începând de joi, cu taxe mai mari la exporturile către Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a noului val de tarife impuse de Donald Trump. Ultimele măsuri comerciale de retorsiune ale președintelui american au fost aplicate la un minut după miezul nopții, ora Washingtonului, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.
Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile: „S-a ajuns la un acord” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.
(foto) „Apa curge și verile trec”: Sofia Rotaru revine pe rețele chiar de ziua sa, după o pauză de 3 ani. Poze cu artista la 78 de ani # UNIMEDIA
Sofia Rotaru, una dintre cele mai îndrăgite artiste, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu acestă ocazie, interpreta a publicat prima s-a postare pe instagram, după o pauză de 3 ani.
Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul cetățenilor în stabilirea locului aflării unui minor din raionul Cahul, care la data de 5 august 2025, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.
(video) Scandalurile cu influenceri, o metodă de a-ți crește audiența? Patric Hanganu spune adevărul dacă a provocat vreun conflict în mod intenționat # UNIMEDIA
O perioadă de timp, scandalurile se țineau scai de interpretul Patric Hanganu , nici nu ieșea bine din unul, că deja intra în altul. Artistul spune că aceasta a fost „cea mai mare tragedie” din cariera și viața sa. Totuși, susține că niciunul dintre aceste conflicte nu a fost planificat în mod intenționat. Ba mai mult, în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Hanganu a dezvăluit că, doar pentru această întrebare, și-ar dori să meargă la detectorul de minciuni.
Scade încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski. Președintele, la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația # UNIMEDIA
Un sondaj publicat miercuri arată că încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război, care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, scrie adevarul.ro.
Zagorodnîi: La alegerile parlamentare, „Respect Moldova” vine cu o echipă de profesioniști # UNIMEDIA
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21.
(video) „Dora e soacră mare”: Nuntă în familia lui Emilian Crețu: Nina a dansat până a căzut, apoi a fost prinsă la WC în vie: „I-a tras o trântă” # UNIMEDIA
Zi specială pentru familia lui Emilian Crețu. Unicul fiu al mătușei actorului, Dora, și-a unit destinul cu aleasa inimii. Evenimentul, organizat în aer liber la o cramă din inima naturii, într-un decor rustic și rafinat, a adunat familie, prieteni apropiați și multă voie bună. Nici pățaniile nu au lipsit de la serbare.
(stop cadru) „- La mine la ușă bate poliția! - Și la mine, eu nu ies.” Poliția: Deschideți, altfel intrăm forțat # UNIMEDIA
Unii suspecți vizați într-un dosar de corupere electorală au refuzat să deschidă ușa mascaților, joi dimineață, când trupele speciale au descins cu percheziții în mai multe localități din țară. Un dialog dintre două persoane publicat de oamenii legii, pare desprins dintr-un scenariu de comedie: „La mine bate poliția!” – „Și la mine, eu nu deschid”.
Patru incendii pe insula Thassos, una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor. Flăcări inclusiv lângă plajă # UNIMEDIA
Pompierii se luptă cu flăcările pe insula Thassos din Grecia, una dintre destinaţiile de vacanţă preferate ale moldovenilor, acolo unde, din cauza fulgerelor, au izbucnit patru incendii, scrie adevărul.ro.
Scandal între TRM și „Cu Sens”, după ce o echipă a redacției ar fi pătruns neautorizat la Moldova 1: - A intervenit serviciul de pază al MAI - E un fals, așteptați investigația # UNIMEDIA
Scandal între Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) și redacția „Cu Sens”, după ce o echipă a celei de-a doua redacții ar fi pătruns fără permisiune în spații cu acces restricționat ale postului public de televiziune Moldova 1. Potrivit TRM, serviciul de pază al instituției, asigurat de o unitate specializată a Ministerului Afacerilor Interne, a intervenit pentru a le cere să părăsească teritoriul instituției.
(video) „RM este cel mai frumos loc din lume”. Patric Hanganu, la „Tinerii care împing Moldova înainte: Despre lipsuri, creșterea în showbiz, cel mai mare regret, iubire și scandaluri # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu este invitatul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Artistul ne-a povestit, în detaliu, despre drumul său - de la pasiunea din copilărie pentru muzică și cântatul în stradă, până la evoluția artistică de astăzi. Patric ne-a vorbit deschis și despre relațiile sale cu alți artiști din țara noastră, despre ce se ascunde în spatele scandalurilor din mediul online și ce strategii a folosit pentru a deveni cât mai vizibil în industria muzicală. Cu planuri mari și visuri bine conturate, interpretul își dorește o familie frumoasă și împlinită. Este recunoscător pentru fiul său și speră ca, pe viitor, să evite greșelile trecutului.
(live) CSP, în ședință: O contestație împotriva ex-procurorului Victoria Furtună, pe masa Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(live) CSP, în ședință: Contestația ex-adjunctului PG Ruslan Popov, amânată. Care este motivul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu este înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea # UNIMEDIA
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3, scrie adevărul.ro.
Scandal de corupție în Grecia: Fraudă masivă cu bani europeni pentru terenuri „unde nici gândacii nu trăiesc”. Premierul blochează ancheta # UNIMEDIA
Guvernul grec și miniștrii de la Atena, dar și alți oficiali de rang înalt sunt suspectați că au făcut parte dintr-un complot uriaș pentru a frauda milioane de euro în bani europeni, scrie Politico, citat de adevărul.ro.
(foto) Furtună cu urmări: O femeie a fost rănită, după ce un copac a căzut într-o curte din sectorul Botanica # UNIMEDIA
O femeie a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită de un copac doborât de vântul puternic, în timpul furtunii de aseară. Incidentul s-a produs pe strada Cuza Vodă din capitală, potrivit informațiilor oferite de Poliție.
(live) CSP, în ședință: O contestație a ex-adjunctului PG Ruslan Popov, pe masa Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(stop cadru) „De unde vine pasiunea pentru gătit?” Alexandru Comerzan: A pornit mai întâi de la a mânca # UNIMEDIA
Bucătarul Alexandru Comerzan spune că pasiunea sa pentru gătit vine de la dorința de a mânca ceva cu adevărat gustos. În copilărie, weekendurile erau prilej de reunire în familie, când toți se adunau în jurul mesei și fiecare aducea ceva din bucate - zeamă, colțunași sau plăcinte. Atmosfera caldă și bucuria de a descoperi gusturi noi l-au inspirat să își urmeze drumul în arta culinară. „Fiecare tip de mâncare îl asociez cu cineva din neamuri”, a povestit acesta în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
Pe 7 august, istoria a fost marcată de înființarea Primăriei București în 1864 și de începutul Bătăliei de la Guadalcanal în 1942.
(galerie foto) Primele imagini cu fortăreața de lux pe care Simona Halep a plătit 600 mii de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei din România dintr-o zonă plină de verdeață # UNIMEDIA
Au apărut primele imagini cu fortăreața de lux în schimbul căreia Simona Halep a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro. Vila campioanei din România este amplasată într-o zonă exclusivistă, plină de verdeață, scrie prosport.ro.
Peste 78 de percheziții în toată țara pe corupere electorală. IGP: „Sunt vizați membrii și simpatizanții unei organizații criminale” # UNIMEDIA
Ofițerii INI și polițiștii de la BPDS „Fulger”, cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale, efectuează în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor.
Balanțele vor fi surprinse cu vești neașteptate, iar Capricornii ar putea primi o mărire de salariu: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția Mercur cu Venus aduce claritate în comunicare și armonie în relații, influențând toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți nevoia de a-și exprima adevărata esență, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii valoroase despre cum să navigheze aceste ape emoționale. Ce surprize vă rezervă astrele astăzi?
Liverpool a avut o campanie „nebună” de transferuri în acest mercato.„Cormoranii” au spart banca în această vară și au cheltuit până acum aproximativ 308 de milioane de euro pentru a-și întări echipa cu Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez și Hugo Ekitike, scrie digisport.ro.
Deconectări de lumină, astăzi, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution S.A. anunţă că joi, 7 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu Putin, cât şi cu Zelenski” # UNIMEDIA
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, scrie adevărul.ro.
