Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național
Provincial, 7 august 2025 07:50
Ieri, la sediul ADR Centru din Ialoveni, a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), responsabili de elaborarea planului de amenajare a teritoriului național – sectiunea specializată apă și sanitație. Scopul întrunirii a fost colectarea de informații esențiale privind: proiectele de aprovizionare cu apă și […] Post-ul Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
07:50
Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național # Provincial
Ieri, la sediul ADR Centru din Ialoveni, a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), responsabili de elaborarea planului de amenajare a teritoriului național – sectiunea specializată apă și sanitație. Scopul întrunirii a fost colectarea de informații esențiale privind: proiectele de aprovizionare cu apă și […] Post-ul Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
19:20
Primăria municipiului Soroca, informează că toate serviciile gospodărești din oraș, sunt la intervenții pe teren, în scopul înlăturării consecințelor vântului puternic de astăzi, 6 august. Astfel, echipele de defrișare ale Serviciului de Amenajare și Înverzire, intervine în sectoare, pentru a înlătura situațiile de avariere apărute în urma rafalelor de vânt, soldate cu rupturi de crengi […] Post-ul Primăria Soroca intervine pentru lichidarea consecințelor vântului puternic apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS # Provincial
În Republica Moldova cetățenii care susțin integrarea europeană sunt de două ori mai mulți decât cei care susțin guvernarea actuală. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a spus că, acest simplu adevăr arată clar că partidul care a fost la putere nu este perceput de cetățeni […] Post-ul Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS apare prima dată în Provincial.
16:50
În orașul Cimișlia se construiesc două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp. La stadioane vor putea merge familiile din zonă, iar tribunele vor fi accesibile inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Orașul are două echipe de volei masculin și două echipe de volei feminin care până acum se puteau antrena doar în […] Post-ul Două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
16:30
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […] Post-ul Denis Roșca: Fără mediatizare, oamenii nu știu ce pot face în propria țară apare prima dată în Provincial.
16:20
Tot mai mulți antreprenori din sectorul agroalimentar accesează sprijinul oferit prin Programul FCA, lansat în martie 2025. Până în prezent, 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare, inclusiv 14 afaceri în luna Iulie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, dintre care 14,23 milioane lei au […] Post-ul Agricultorii profită de Programul FCA: 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare apare prima dată în Provincial.
16:10
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României. Partida face parte dintr-o dublă programată în perioada 6-8 august. Meciul de la CNAF Buftea, România, s-a încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea gazdelor. Următorul amical va avea loc pe 8 august. România WU 17 – Moldova WU17 5-0 Au […] Post-ul Fotbal feminin WU17. Moldova, învinsă de România apare prima dată în Provincial.
15:50
Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local # Provincial
Colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți include vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite în împrejurimile municipiului. Potrivit Agenției Naționale Arheologice, vase ceramice realizate la roata olarului și datate din secolul al IV-lea au fost descoperite în împrejurimile municipiului Bălți. Descoperirile arheologice aparțin culturii Sаntana de Mureș. Aceste exponate au o valoare […] Post-ul Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local apare prima dată în Provincial.
15:50
Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare # Provincial
Astăzi, 6 august 2025, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, în cadrul căreia a fost analizată situația epizootică generată de focarele de pestă porcină africană, identificate anterior în extravilanul satelor Chircani și Cucoara, precum și în localitățile Zîrnești, Paicu și Andrușul de Jos. În urma evaluării situației curente și a […] Post-ul Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare apare prima dată în Provincial.
15:40
La Nisporeni, cu ajutorul financiar al Uniunii Europene, se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Se construiește și o parcare modernă de 3200 m², cu 105 locuri pentru mașini, lângă spital. Totodată, vor fi amenajate spații verzi pe teritoriu. Autoritățile locale spun că inițiativa va fluidiza traficul din zonă și va reduce […] Post-ul La Nisporeni se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate apare prima dată în Provincial.
15:40
Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie # Provincial
În perioada 29.07.2025-05.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană (PPA) și un focar de rabie. – 3 focare de PPA la porci domestici, în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești; – 1 focar de PPA la mistreț, în proximitatea localității Criva, raionul Briceni; – 1 focar de rabie la […] Post-ul Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie apare prima dată în Provincial.
15:20
Pe 24 august, de la ora 16:00 până la 22:00, Primăria Chișinău vă invită la a doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău”. Vă așteaptă muzică live cu artiști îndrăgiți din Moldova și din diasporă, mirosul bucatelor ca acasă, ateliere de meșteșugărit și creație, activități pentru copii, momente de relaxare și frumusețe, artă în aer […] Post-ul Pe 24 august are loc a doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău” apare prima dată în Provincial.
15:10
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost plasate în câmpul muncii 13 010 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4278 șomeri (32,9%) și 387 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni. […] Post-ul Peste 13 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 apare prima dată în Provincial.
15:10
Guvernul instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind LEA 400 kV Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV # Provincial
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni – Gutinaș, precum și a modernizării stației electrice Strășeni 330 kV. Acest Proiect a liniei electrice Strășeni-Gutinaș reprezintă o componentă importantă a Planului […] Post-ul Guvernul instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind LEA 400 kV Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV apare prima dată în Provincial.
14:40
La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană # Provincial
La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană. Prin implicarea sa, ADR Sud se asigură că procesul de elaborare a Programului este în corespundere cu reglementările naționale în vigoare și cu principiile revitalizării. Marți, 5 august 2025, în incinta primăriei Căușeni a avut loc prima ședință de discuții cu Comitetul de […] Post-ul La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană apare prima dată în Provincial.
14:30
“Moldovagaz” cere măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de gaze în rețelele de distribuție # Provincial
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […] Post-ul “Moldovagaz” cere măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de gaze în rețelele de distribuție apare prima dată în Provincial.
14:30
Pe terenul Complexului Sportiv Zimbru din Chișinău s-a disputat un meci dedicat legendelor fotbalului feminin. De această dată, scorul a contat mai puțin – în prim-plan au fost prietenia și sprijinul pentru egalitatea de gen, adevărații învingători ai evenimentului. Evenimentul, care a avut loc pe 5 august, este organizat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) […] Post-ul Meci amical între legendele fotbalului feminin din Moldova apare prima dată în Provincial.
14:10
Mai multă energie verde în Republica Moldova: Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori # Provincial
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică pentru producția de energie electrică. Din cele […] Post-ul Mai multă energie verde în Republica Moldova: Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori apare prima dată în Provincial.
13:40
Victoria Belous, la Glodeni: vom continua să susținem mediul de business și să construim un mediu favorabil dezvoltării # Provincial
În cadrul vizitei de lucru la Glodeni, ministra Finanțelor, Victoria Belous, a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri din raion, în cadrul căreia au fost abordate provocările curente și soluțiile necesare pentru susținerea activității antreprenoriale în regiune. Discuțiile s-au axat pe dificultățile întâmpinate de antreprenori, noile ajustări legislative în domeniul fiscal și vamal […] Post-ul Victoria Belous, la Glodeni: vom continua să susținem mediul de business și să construim un mediu favorabil dezvoltării apare prima dată în Provincial.
13:10
67 de seniori din Fălești au primit telefoane mobile și instruire digitală în cadrul Universității Vârstei a Treia # Provincial
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a participat pe 5 august curent, la evenimentul organizat în cadrul Universității Vârstei a Treia în raionul Fălești, unde, alături de parteneri, a oferit telefoane mobile celor 67 de studenți seniori înrolați în program. Activitatea a continuat cu o sesiune de instruire în dezvoltarea competențelor digitale, susținută de […] Post-ul 67 de seniori din Fălești au primit telefoane mobile și instruire digitală în cadrul Universității Vârstei a Treia apare prima dată în Provincial.
12:50
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării # Provincial
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, o inițiativă strategică menită să impulsioneze economia regională și să reducă disparitățile teritoriale. În acest sens, pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, din […] Post-ul Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării apare prima dată în Provincial.
12:40
Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie: cererile pot fi depuse din 15 august # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea, începând cu 15 august 2025, a unui nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din bugetul de stat. Fermierii pot solicita sprijin financiar pentru următoarele măsuri: Plăți directe per cap de animal, pentru: junci peste 3 luni; junci peste 12 luni. Cererile […] Post-ul Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie: cererile pot fi depuse din 15 august apare prima dată în Provincial.
12:30
Tinerii angajați pentru prima dată vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei timp de un an # Provincial
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, angajați […] Post-ul Tinerii angajați pentru prima dată vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei timp de un an apare prima dată în Provincial.
12:30
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: 5 persoane, reținute de CNA și PCCOCS # Provincial
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației […] Post-ul Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: 5 persoane, reținute de CNA și PCCOCS apare prima dată în Provincial.
12:20
Veaceslav Gonța și Anatolie Sava, cumnați și parteneri în agricultură de peste un deceniu, au pus bazele unei afaceri agricole în satul Drăgușenii Noi, raionul Hîncești. Au pus umărul împreună, au învățat din mers și au crescut de la un an la altul, cu răbdare, grijă pentru pământ și dorința de a face lucrurile bine. […] Post-ul Ludmila Catlabuga a vizitat o afacere agricolă din satul Drăgușenii Noi apare prima dată în Provincial.
12:20
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, a anunțat trecerea la etapa finală a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat stradal, finanțat dintr-un grant oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). A fost finalizată prima etapă de evaluare a consultanților, iar în scurt timp va începe a […] Post-ul În orașul Bălți începe reconstrucția sistemului de iluminat stradal apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria Municipiului Chişinău informează că în perioada lunilor august – septembrie, curent, în cadrul târgurilor școlărești, locuitorii capitalei vor avea posibilitatea să achiziționeze rechizite școlare, vestimentație, ghiozdane, precum și alte mărfuri necesare pentru elevi către noul an școlar 2025-2026. Iarmaroacele școlare, stabilite de preturile de sector, vor activa pe următoarele adrese: Sectorul Centru, târgurile vor funcționa […] Post-ul În capitală sunt organizate târguri școlare apare prima dată în Provincial.
11:50
Mărfuri nedeclarate și fără acte de proveniență, depistate de Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal # Provincial
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat, în aceeași zi, două tentative de transport ilicit de bunuri pe teritoriul țării. Pe traseul Chișinău–Leușeni, a fost stopat un autocar VanHool, condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani. În urma controlului vamal, în compartimentul marfar a fost depistat un lot […] Post-ul Mărfuri nedeclarate și fără acte de proveniență, depistate de Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal apare prima dată în Provincial.
11:40
3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii. Decizia CSE, anunțată de premier # Provincial
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). Oficialul a precizat că, anumite regiuni au fost afectate de calamitățile naturale din mai – iunie, iar Guvernul vine în ajutor – aproape 3 milioane de lei vor fi direcționate spre regiunile care au avut de suferit. „Din fondul de […] Post-ul 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii. Decizia CSE, anunțată de premier apare prima dată în Provincial.
11:40
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SPIA al MAI. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 31 […] Post-ul Angajat al IP Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria municipiului Bălți, cu sprijinul Direcției Învățământ, a organizat odihnă gratuită pentru 179 de copii în tabăra de vară „Zâmbetul” din Vadul lui Vodă. Schimbul I — 26 iulie – 4 august 2025; Schimbul II — 6 – 15 august 2025. În tabăra „Zâmbetul” au mers copii cu vârste cuprinse între 7 […] Post-ul Tabără de vară gratuită la Vadul lui Vodă pentru 179 de copii din Bălți apare prima dată în Provincial.
11:20
(VIDEO) Sergiu Bejan, în vizită pe șantierul sensului giratoriu de pe drumul R6, km 32,00 # Provincial
Directorul general al Administraţia Națională a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de pe drumul național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00, unde sunt în plină desfășurare lucrări de amenajare a unui sens giratoriu. Scopul principal al vizitei a fost verificarea progresului, respectarea […] Post-ul (VIDEO) Sergiu Bejan, în vizită pe șantierul sensului giratoriu de pe drumul R6, km 32,00 apare prima dată în Provincial.
11:20
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în amiaza zilei de 5 august 2025, după ce o femeie a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs într-o gospodărie din localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:29. La fața locului a intervenit de urgență o echipă de salvatori […] Post-ul Femeie salvată de la 10 metri adâncime, după ce a căzut într-o fântână la Grimăncăuți apare prima dată în Provincial.
11:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină informează că, din cauza unor condiții tehnice, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice nu va mai fi prezent vineri, 8 august, în Centrul de Sănătate Cotul Morii, așa cum a fost anunțat anterior, ci se va afla în Centrul de Sănătate Leușeni. Echipele mobile de medici specialiști continuă […] Post-ul Modificări în orarul serviciilor de screening pulmonar în raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
11:10
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, organizează expo-târgul universal „Târg de vară”, ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Târgul se desfășoară în perioada 06 – 08 august 2025, între orele 08:00 și 19:00, pe piața Vasile Alecsandri, și reunește zeci de antreprenori locali și […] Post-ul Expo-târg universal „Târg de vară”, ediția a XVI-a, la Bălți apare prima dată în Provincial.
11:10
La Sărata Galbenă, Ludmila Catlabuga a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas # Provincial
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a mers ieri, în satul Sărata Galbenă, unde a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas. Cu o suprafață gestionată de peste 3700 de hectare și o moară proprie, Ștefan Vlas este unul dintre agricultorii care practică o formă integrată de agricultură, începând de la lucrările solului până […] Post-ul La Sărata Galbenă, Ludmila Catlabuga a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas apare prima dată în Provincial.
11:00
O nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, rezervat copiilor și juniorilor, va începe pe 16 august. Startul competiției, în fiecare ligă valorică și categorie de vârstă, va avea loc după cum urmează: Liga Tineret – 16 august 2025 Liga Tineret 2 – 23 august 2025 Liga Națională – 16 august 2025 Liga 1 […] Post-ul Copii și juniori. Campionatul Moldovei, ediția 2025/26 începe pe 16 august apare prima dată în Provincial.
11:00
Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război: vom continua să apărăm adevărul și unitatea oamenilor noștri # Provincial
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul s-a axat pe beneficiile aduse de Legea cu privire la veteranii de război, adoptată în anul 2024, dar și pe prioritățile de viitor, în vederea protecției drepturilor veteranilor. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război, […] Post-ul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război: vom continua să apărăm adevărul și unitatea oamenilor noștri apare prima dată în Provincial.
11:00
Pe 5 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Purcari, Răscăieți, Talmaza și cu conducerea Consiliului raional Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, au fost abordate subiecte de interes strategic pentru comunitățile […] Post-ul Roman Roșca în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
11:00
Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii. 4 persoane din Chișinău condamnate # Provincial
Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două sentințe cu condamnare la închisoare pentru vânzarea și păstrarea de substanțe interzise. Potrivit primei sentințe, patru membri de familie (mama și concubinul acesteia, fiica și concubinul ultimei) au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare […] Post-ul Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii. 4 persoane din Chișinău condamnate apare prima dată în Provincial.
10:50
Liderul Alianța „MOLDOVENII”: Fără o mediatizare eficientă, oamenii nici nu își dau seama ce ar putea produce în Moldova # Provincial
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile lansate de președintele Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, economistul Denis Roșca. În cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale, dedicată dezvoltării economice, substituției de importuri, stimulării exporturilor și dezvoltării regiunilor, Denis Roșca a […] Post-ul Liderul Alianța „MOLDOVENII”: Fără o mediatizare eficientă, oamenii nici nu își dau seama ce ar putea produce în Moldova apare prima dată în Provincial.
Ieri
23:30
Liderul Alianței MOLDOVENII: „În țară există un surplus de clădiri industriale nefolosite, dar investitorii nu au acces la ele” # Provincial
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de comunicare eficientă între reprezentanții mediului de afaceri și politicieni. La eveniment au participat șefi de întreprinderi mari, oameni de știință și funcționari publici. Discuția de două ore s-a încheiat cu opinia generală că Moldova încă dispune de potențial pentru relansarea […] Post-ul Liderul Alianței MOLDOVENII: „În țară există un surplus de clădiri industriale nefolosite, dar investitorii nu au acces la ele” apare prima dată în Provincial.
23:00
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, în contextul sentinței pronunțată pentru Evghenia Guțul, bașcanului Găgăuziei, a venit cu o adresare către găgăuzi, asigurându-i de suportul Bălțiului: „Bălți este cu voi – nordul este cu voi!”. Totodată, politicianul a cerut stoparea „genocidului politic”. „Astăzi nu mă adresez vouă în calitate de politician. […] Post-ul Maxim Moroșan – adresare către găgăuzi: „Bălți este cu voi – nordul este cu voi!” apare prima dată în Provincial.
17:30
Pentru a asigura o informare transparentă a cetățenilor privind utilizarea fondurilor publice și progresul lucrărilor în sectorul rutier, Administrația Națională a Drumurilor prezintă sinteza activităților și a debursărilor efectuate în luna iunie 2025. În perioada de referință, Administrația Națională a Drumurilor a valorificat circa 295,88 milioane lei pentru implementarea proiectelor de reabilitare, întreținere și modernizare […] Post-ul Guvernul continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale apare prima dată în Provincial.
17:20
Liderul Alianței MOLDOVENII: „În țară există un surplus de clădiri industriale nefolosite, dar investitorii nu au acces la ele” # Provincial
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de comunicare eficientă între reprezentanții mediului de afaceri și politicieni. La eveniment au participat șefi de întreprinderi mari, oameni de știință și funcționari publici. Discuția de două ore s-a încheiat cu opinia generală că Moldova încă dispune de potențial pentru relansarea […] Post-ul Liderul Alianței MOLDOVENII: „În țară există un surplus de clădiri industriale nefolosite, dar investitorii nu au acces la ele” apare prima dată în Provincial.
17:20
În perioada 11 iulie – 4 august, au fost deschise cinci noi puncte farmaceutice în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Noile farmacii au fost inaugurate în localitățile: Săseni (raionul Călărași), Unțești (raionul Ungheni), Vălcineț (raionul Ocnița), Cuhnești (raionul Glodeni) și Recea (raionul Strășeni). Prin această extindere, proiectul […] Post-ul Cinci noi farmacii inaugurate în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău” apare prima dată în Provincial.
17:20
La Hâncești prinde contur proiectul „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație” # Provincial
Astăzi, ADR Centru, a vizitat șantierul din municipiul Hâncești, unde se implementează un important proiect de revitalizare urbană, realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Potrivit unui comunicat, proiectul „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea […] Post-ul La Hâncești prinde contur proiectul „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație” apare prima dată în Provincial.
17:00
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, în contextul sentinței pronunțată pentru Evghenia Guțul, bașcanului Găgăuziei, a venit cu o adresare către găgăuzi, asigurându-i de suportul Bălțiului: „Bălți este cu voi – nordul este cu voi!”. Totodată, politicianul a cerut stoparea „genocidului politic”. „Astăzi nu mă adresez vouă în calitate de politician. […] Post-ul Maxim Moroșan – adresare către găgăuzi: „Bălți este cu voi – nordul este cu voi!” apare prima dată în Provincial.
16:20
La data de 5 august 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc Gala Sportului 2024 – ceremonia festivă de premiere a celor mai buni sportivi, antrenori, precum și a echipelor orașului care au obținut performanțe remarcabile în sporturile de echipă și individuale în anul 2024. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și-a exprimat admirația […] Post-ul Gala Sportului 2024, la Bălți: cei mai buni sportivi și antrenori au fost premiați apare prima dată în Provincial.
16:20
Fotbal feminin. S-a stabilit programul etapei inaugurale a Ligii Naționale, ediția 2025/26 # Provincial
Marți, 5 august, la Futsal Arena FMF de la Ciorescu a avut loc tragerea la sorți a meciurilor campionatului național la fotbal feminin. În sezonul 2025/2026 a competiției vor participa 4 formații: Real Succes ȘS11 Pudra – Chișinău, FC Zimbru, CSF Anenii Noi 2020 – ȘS Anenii Noi și CF Nistru – Cioburciu. Vă prezentăm […] Post-ul Fotbal feminin. S-a stabilit programul etapei inaugurale a Ligii Naționale, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.