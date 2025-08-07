AND: lucrări în desfășurare pe drumul R8.1, sectorul Arionești – Otaci
7 august 2025
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci, lucrările de reabilitare continuă. Astfel, lucrările la structura rutieră sunt realizate în proporție de aproximativ 75%, iar cele la structurile de drenaj – în proporție de 57%. Progresul general al execuției lucrărilor este de peste 45%.
(VIDEO) Prima pădure comunitară din Roșcani, plantată pe un teren salvat de la degradare
În satul Roșcani din raionul Anenii Noi a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren care altădată risca să devină o groapă de gunoi. Inițiativa a fost lansată încă din 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Deși terenul era
În stațiile de transport public din Bălți vor fi instalate panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport"
Astăzi, 7 august 2025, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan și administratoarea întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți", Elena Maximciuc s-au deplasat la mai multe stații de transport public pentru a identifica locurile optime de amplasare a panourilor informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport". Inițiativa vine din partea primarul municipiului
FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă
FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările pentru modernizarea sistemului de încălzire și preparare a apei calde menajere prin instalarea a 2 pompe de căldură la CPSN (Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale de Fotbal) al FMF de la Vadul lui Vodă. În cadrul CPSN au loc
Ședință extraordinară la Rîșcani după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în Braniște
Astăzi, 7 august 2025, în conformitate cu Dispoziția nr. 80 emisă de Președintele raionului Rîșcani, dl Vladimir Mizdrenco, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, în legătură cu apariția unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 membri din 29, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, după ce s-a prezentat pentru control un autocar de rută
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz" și McDonald's, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer. Noile semafoare au fost deja conectate și vor contribui nu doar la siguranța pietonilor,
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, în prezent, 59 715 de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 41 223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11 215 elevi au fost deja înmatriculați. Această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, iar față de sesiunea din 2023 — cu 6,39
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: 75% dintre piloni, asamblați
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de pe ambele capete ale liniei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația
Partidul Noua Opţiune Istorică propune o nouă amnistie a capitalurilor pentru deblocarea situației din mai multe ramuri importante ale economiei
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate
Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi pe altele noi și eficiente energetic
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat
Tinerii din Orhei, pregătiți pentru angajare în cadrul taberei de vară „Abilitare prin angajare"
În perioada 4–5 august, 20 de tineri și tinere din regiunea Orhei au participat la tabăra de consiliere vocațională „Abilitare prin angajare", desfășurată în cadrul campaniei naționale de promovare a ocupării forței de muncă în rândul tineretului, lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Guvernului Germaniei. Pe parcursul celor două zile, participanții au fost
Compensații la electricitate: 81,1 milioane de lei, acordate antreprenorilor în ultimele șapte luni
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene în țară. Printre cei 11 câștigători desemnați se numără și trei investitori din localități situate în perimetrul Zonei de Securitate, care vor construi
Finanțare ilegală și corupere electorală: autoritățile desfășoară 78 de percheziții în țară
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni dupǎ acțiunile procesuale.
Miercuri, 6 august, au fost stabilite cele patru echipe calificate în semifinalele fazei play-off ale Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă, ediția 2025. Formația ARF Dubăsari a obținut un loc în penultimul act al competiției după o victorie categorică în fața echipei FC Real Petrești, scor 12-1. În duelul dintre FC Budești și CS
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a
Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național
Ieri, la sediul ADR Centru din Ialoveni, a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), responsabili de elaborarea planului de amenajare a teritoriului național – sectiunea specializată apă și sanitație. Scopul întrunirii a fost colectarea de informații esențiale privind: proiectele de aprovizionare cu apă și
Primăria municipiului Soroca, informează că toate serviciile gospodărești din oraș, sunt la intervenții pe teren, în scopul înlăturării consecințelor vântului puternic de astăzi, 6 august. Astfel, echipele de defrișare ale Serviciului de Amenajare și Înverzire, intervine în sectoare, pentru a înlătura situațiile de avariere apărute în urma rafalelor de vânt, soldate cu rupturi de crengi
Ion
În Republica Moldova cetățenii care susțin integrarea europeană sunt de două ori mai mulți decât cei care susțin guvernarea actuală. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a spus că, acest simplu adevăr arată clar că partidul care a fost la putere nu este perceput de cetățeni […] Post-ul Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS apare prima dată în Provincial.
În orașul Cimișlia se construiesc două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp. La stadioane vor putea merge familiile din zonă, iar tribunele vor fi accesibile inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Orașul are două echipe de volei masculin și două echipe de volei feminin care până acum se puteau antrena doar în […] Post-ul Două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […] Post-ul Denis Roșca: Fără mediatizare, oamenii nu știu ce pot face în propria țară apare prima dată în Provincial.
Tot mai mulți antreprenori din sectorul agroalimentar accesează sprijinul oferit prin Programul FCA, lansat în martie 2025. Până în prezent, 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare, inclusiv 14 afaceri în luna Iulie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, dintre care 14,23 milioane lei au […] Post-ul Agricultorii profită de Programul FCA: 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare apare prima dată în Provincial.
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României. Partida face parte dintr-o dublă programată în perioada 6-8 august. Meciul de la CNAF Buftea, România, s-a încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea gazdelor. Următorul amical va avea loc pe 8 august. România WU 17 – Moldova WU17 5-0 Au […] Post-ul Fotbal feminin WU17. Moldova, învinsă de România apare prima dată în Provincial.
Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local # Provincial
Colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți include vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite în împrejurimile municipiului. Potrivit Agenției Naționale Arheologice, vase ceramice realizate la roata olarului și datate din secolul al IV-lea au fost descoperite în împrejurimile municipiului Bălți. Descoperirile arheologice aparțin culturii Sаntana de Mureș. Aceste exponate au o valoare […] Post-ul Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local apare prima dată în Provincial.
Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare # Provincial
Astăzi, 6 august 2025, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, în cadrul căreia a fost analizată situația epizootică generată de focarele de pestă porcină africană, identificate anterior în extravilanul satelor Chircani și Cucoara, precum și în localitățile Zîrnești, Paicu și Andrușul de Jos. În urma evaluării situației curente și a […] Post-ul Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare apare prima dată în Provincial.
La Nisporeni, cu ajutorul financiar al Uniunii Europene, se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Se construiește și o parcare modernă de 3200 m², cu 105 locuri pentru mașini, lângă spital. Totodată, vor fi amenajate spații verzi pe teritoriu. Autoritățile locale spun că inițiativa va fluidiza traficul din zonă și va reduce […] Post-ul La Nisporeni se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate apare prima dată în Provincial.
Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie # Provincial
În perioada 29.07.2025-05.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană (PPA) și un focar de rabie. – 3 focare de PPA la porci domestici, în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești; – 1 focar de PPA la mistreț, în proximitatea localității Criva, raionul Briceni; – 1 focar de rabie la […] Post-ul Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie apare prima dată în Provincial.
Pe 24 august, de la ora 16:00 până la 22:00, Primăria Chișinău vă invită la a doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău”. Vă așteaptă muzică live cu artiști îndrăgiți din Moldova și din diasporă, mirosul bucatelor ca acasă, ateliere de meșteșugărit și creație, activități pentru copii, momente de relaxare și frumusețe, artă în aer […] Post-ul Pe 24 august are loc a doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău” apare prima dată în Provincial.
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost plasate în câmpul muncii 13 010 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4278 șomeri (32,9%) și 387 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni. […] Post-ul Peste 13 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 apare prima dată în Provincial.
Guvernul instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind LEA 400 kV Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV # Provincial
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni – Gutinaș, precum și a modernizării stației electrice Strășeni 330 kV. Acest Proiect a liniei electrice Strășeni-Gutinaș reprezintă o componentă importantă a Planului […] Post-ul Guvernul instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind LEA 400 kV Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV apare prima dată în Provincial.
La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană # Provincial
La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană. Prin implicarea sa, ADR Sud se asigură că procesul de elaborare a Programului este în corespundere cu reglementările naționale în vigoare și cu principiile revitalizării. Marți, 5 august 2025, în incinta primăriei Căușeni a avut loc prima ședință de discuții cu Comitetul de […] Post-ul La Căușeni continuă activitățile pentru elaborarea unui nou Program de revitalizare urbană apare prima dată în Provincial.
“Moldovagaz” cere măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de gaze în rețelele de distribuție # Provincial
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […] Post-ul “Moldovagaz” cere măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de gaze în rețelele de distribuție apare prima dată în Provincial.
Pe terenul Complexului Sportiv Zimbru din Chișinău s-a disputat un meci dedicat legendelor fotbalului feminin. De această dată, scorul a contat mai puțin – în prim-plan au fost prietenia și sprijinul pentru egalitatea de gen, adevărații învingători ai evenimentului. Evenimentul, care a avut loc pe 5 august, este organizat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) […] Post-ul Meci amical între legendele fotbalului feminin din Moldova apare prima dată în Provincial.
Mai multă energie verde în Republica Moldova: Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori # Provincial
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică pentru producția de energie electrică. Din cele […] Post-ul Mai multă energie verde în Republica Moldova: Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori apare prima dată în Provincial.
Victoria Belous, la Glodeni: vom continua să susținem mediul de business și să construim un mediu favorabil dezvoltării # Provincial
În cadrul vizitei de lucru la Glodeni, ministra Finanțelor, Victoria Belous, a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri din raion, în cadrul căreia au fost abordate provocările curente și soluțiile necesare pentru susținerea activității antreprenoriale în regiune. Discuțiile s-au axat pe dificultățile întâmpinate de antreprenori, noile ajustări legislative în domeniul fiscal și vamal […] Post-ul Victoria Belous, la Glodeni: vom continua să susținem mediul de business și să construim un mediu favorabil dezvoltării apare prima dată în Provincial.
67 de seniori din Fălești au primit telefoane mobile și instruire digitală în cadrul Universității Vârstei a Treia # Provincial
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a participat pe 5 august curent, la evenimentul organizat în cadrul Universității Vârstei a Treia în raionul Fălești, unde, alături de parteneri, a oferit telefoane mobile celor 67 de studenți seniori înrolați în program. Activitatea a continuat cu o sesiune de instruire în dezvoltarea competențelor digitale, susținută de […] Post-ul 67 de seniori din Fălești au primit telefoane mobile și instruire digitală în cadrul Universității Vârstei a Treia apare prima dată în Provincial.
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării # Provincial
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, o inițiativă strategică menită să impulsioneze economia regională și să reducă disparitățile teritoriale. În acest sens, pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, din […] Post-ul Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării apare prima dată în Provincial.
Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie: cererile pot fi depuse din 15 august # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea, începând cu 15 august 2025, a unui nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din bugetul de stat. Fermierii pot solicita sprijin financiar pentru următoarele măsuri: Plăți directe per cap de animal, pentru: junci peste 3 luni; junci peste 12 luni. Cererile […] Post-ul Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie: cererile pot fi depuse din 15 august apare prima dată în Provincial.
Tinerii angajați pentru prima dată vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei timp de un an # Provincial
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, angajați […] Post-ul Tinerii angajați pentru prima dată vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei timp de un an apare prima dată în Provincial.
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: 5 persoane, reținute de CNA și PCCOCS # Provincial
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației […] Post-ul Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: 5 persoane, reținute de CNA și PCCOCS apare prima dată în Provincial.
Veaceslav Gonța și Anatolie Sava, cumnați și parteneri în agricultură de peste un deceniu, au pus bazele unei afaceri agricole în satul Drăgușenii Noi, raionul Hîncești. Au pus umărul împreună, au învățat din mers și au crescut de la un an la altul, cu răbdare, grijă pentru pământ și dorința de a face lucrurile bine. […] Post-ul Ludmila Catlabuga a vizitat o afacere agricolă din satul Drăgușenii Noi apare prima dată în Provincial.
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, a anunțat trecerea la etapa finală a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat stradal, finanțat dintr-un grant oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). A fost finalizată prima etapă de evaluare a consultanților, iar în scurt timp va începe a […] Post-ul În orașul Bălți începe reconstrucția sistemului de iluminat stradal apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Chişinău informează că în perioada lunilor august – septembrie, curent, în cadrul târgurilor școlărești, locuitorii capitalei vor avea posibilitatea să achiziționeze rechizite școlare, vestimentație, ghiozdane, precum și alte mărfuri necesare pentru elevi către noul an școlar 2025-2026. Iarmaroacele școlare, stabilite de preturile de sector, vor activa pe următoarele adrese: Sectorul Centru, târgurile vor funcționa […] Post-ul În capitală sunt organizate târguri școlare apare prima dată în Provincial.
Mărfuri nedeclarate și fără acte de proveniență, depistate de Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal # Provincial
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat, în aceeași zi, două tentative de transport ilicit de bunuri pe teritoriul țării. Pe traseul Chișinău–Leușeni, a fost stopat un autocar VanHool, condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani. În urma controlului vamal, în compartimentul marfar a fost depistat un lot […] Post-ul Mărfuri nedeclarate și fără acte de proveniență, depistate de Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal apare prima dată în Provincial.
3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii. Decizia CSE, anunțată de premier # Provincial
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). Oficialul a precizat că, anumite regiuni au fost afectate de calamitățile naturale din mai – iunie, iar Guvernul vine în ajutor – aproape 3 milioane de lei vor fi direcționate spre regiunile care au avut de suferit. „Din fondul de […] Post-ul 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii. Decizia CSE, anunțată de premier apare prima dată în Provincial.
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SPIA al MAI. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 31 […] Post-ul Angajat al IP Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț apare prima dată în Provincial.
