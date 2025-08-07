(video) CSP a amânat examinarea contestației ex-adjunctului PG, Ruslan Popov. Ce decizie a luat pe cea împotriva ex-procurorului Victoria Furtună

22:00

Judecătoarea care i-a dictat sentința de condamnare bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, magistrata a ajuns în atenția presei, după ce Portalul anticorupție.md a scris despre faptul că aceasta circula cu o mașină care nu se regăsea în declarația sa de avere. De asemenea, Ana Cucerescu este cunoscută pentru faptul că a fost desemnată să prezideze unul dintre cele două complete de judecată specializate în investigarea fraudei bancare. Totodată, magistrata a primit în examinare dosarul de învinuire a fostului șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, în care partea vătămată este Veaceslav Platon.