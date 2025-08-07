De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”
UNIMEDIA, 7 august 2025 12:30
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian, transmite digi24.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Vrei să votezi prin corespondență la parlamentarele din toamnă? Au rămas 7 zile pentru a te înregistra
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 15 minute
12:30
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional” # UNIMEDIA
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian, transmite digi24.ro.
Acum 30 minute
12:20
Liderul Partidul Noua Opţiune Istorică, Dmitri Torner: Vom propune în viitorul Parlament o nouă amnistie a capitalurilor
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate.
Acum o oră
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 7 august. Astfel, mâine șoferii vor achita cu 6 bani mai mult pentru un litru de benzină sau pentru unul de motorină.
12:10
„Inima Moldovei" cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată Maia Sandu, cine va întoarce miliardele?!
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat.
12:10
„Noaptea, a venit la poarta mea, cu fața acoperită". Arina Spătaru susține că este intimiată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță
Arina Spătaru, fostă deputată și martor în dosarele care-l vizează pe Ilan Șor, a transmis un mesaj public, în care susține că este intimidată. Potrivit declarațiilor sale, mai multe nopți la rând, un bărbat cu fața acoperită a stat la poarta locuinței sale, fără să spună nimic, a privit în cameră apoi a plecat.
12:00
Sanduța, după valul de conferințe despre amenințările în adresa Anei Cucerescu: „Dar pe Ghidirim cine o apără de Cernăuțeanu și Caraman, după ce a anulat procesele verbale neconforme pe corupție electorală?"
Fosta judecătoare Victoria Sanduța, demisă de CSM pentru postările pe Facebook, se arată indignată de faptul că presa tace în cazul judecătoarei Sofia Ghidirim de la Judecătoria Cimișlia, în privința căreia șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a depus o sesizare la CSM, cerând sancționarea disciplinară a magistratei, pentru faptul că aceasta a anulat 44 de procese-verbale ale poliției, emise pe „corupere electorală”. „De ce, domnilor Caraman și Cernăuțeanu, în cazul judecătoarei Ghidirim, care a îndrăznit să anuleze procesele verbale neconforme pe corupție electorală, o amenințați chiar voi? De voi cine o apără?”, a întrebat Victoria Sanduța, într-o postare pe rețele.
11:50
Andreea Marin, primele declarații după ce a ieșit din operație. Cu ce probleme se confruntă vedeta: „Din om poți ajunge neom..."
Andreea Marin a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o zi. Acum, vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini de pe patul de spital, alături de un mesaj în care a oferit detalii despre starea sa de sănătate, transmite protv.ro.
11:50
Renato Usatîi: Republica Moldova are nevoie de relații economice pragmatice cu Federația Rusă, iar gazul rusesc trebuie cumpărat mai ieftin la sursă, nu scump prin intermediari
Președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, este de părerea că Republica Moldova trebuie să aibă relații pragmatice cu Federația Rusă, în special în domeniul economic și cel energetic, pentru că în această țară, în prezent, muncesc sute de mii de moldoveni.
Acum 2 ore
11:40
Noile tarife americane lovesc, începând de astăzi, zeci de țări, inclusiv Republica Moldova. Trump promite că vor curge „miliarde" în SUA
Zeci de țări, inclusiv Republica Moldova, se confruntă, începând de joi, cu taxe mai mari la exporturile către Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a noului val de tarife impuse de Donald Trump. Ultimele măsuri comerciale de retorsiune ale președintelui american au fost aplicate la un minut după miezul nopții, ora Washingtonului, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.
11:40
Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile: „S-a ajuns la un acord"
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.
11:40
(foto) „Apa curge și verile trec": Sofia Rotaru revine pe rețele chiar de ziua sa, după o pauză de 3 ani. Poze cu artista la 78 de ani
Sofia Rotaru, una dintre cele mai îndrăgite artiste, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu acestă ocazie, interpreta a publicat prima s-a postare pe instagram, după o pauză de 3 ani.
11:30
Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul cetățenilor în stabilirea locului aflării unui minor din raionul Cahul, care la data de 5 august 2025, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.
11:20
Andreea Marin, primele declarații după ce a ieșit din operație. Cu ce probleme se confruntă vedeta: „Din om poți ajunge din om neom...” # UNIMEDIA
Andreea Marin a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o zi. Acum, vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini de pe patul de spital, alături de un mesaj în care a oferit detalii despre starea sa de sănătate, transmite protv.ro.
11:20
(video) Scandalurile cu influenceri, o metodă de a-ți crește audiența? Patric Hanganu spune adevărul dacă a provocat vreun conflict în mod intenționat
O perioadă de timp, scandalurile se țineau scai de interpretul Patric Hanganu , nici nu ieșea bine din unul, că deja intra în altul. Artistul spune că aceasta a fost „cea mai mare tragedie” din cariera și viața sa. Totuși, susține că niciunul dintre aceste conflicte nu a fost planificat în mod intenționat. Ba mai mult, în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Hanganu a dezvăluit că, doar pentru această întrebare, și-ar dori să meargă la detectorul de minciuni.
11:20
Scade încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski. Președintele, la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația
Un sondaj publicat miercuri arată că încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război, care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, scrie adevarul.ro.
11:10
Zagorodnîi: La alegerile parlamentare, „Respect Moldova" vine cu o echipă de profesioniști
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21.
11:00
(video) „Dora e soacră mare": Nuntă în familia lui Emilian Crețu: Nina a dansat până a căzut, apoi a fost prinsă la WC în vie: „I-a tras o trântă"
Zi specială pentru familia lui Emilian Crețu. Unicul fiu al mătușei actorului, Dora, și-a unit destinul cu aleasa inimii. Evenimentul, organizat în aer liber la o cramă din inima naturii, într-un decor rustic și rafinat, a adunat familie, prieteni apropiați și multă voie bună. Nici pățaniile nu au lipsit de la serbare.
Acum 4 ore
10:40
(stop cadru) „- La mine la ușă bate poliția! - Și la mine, eu nu ies." Poliția: Deschideți, altfel intrăm forțat
Unii suspecți vizați într-un dosar de corupere electorală au refuzat să deschidă ușa mascaților, joi dimineață, când trupele speciale au descins cu percheziții în mai multe localități din țară. Un dialog dintre două persoane publicat de oamenii legii, pare desprins dintr-un scenariu de comedie: „La mine bate poliția!” – „Și la mine, eu nu deschid”.
10:40
Patru incendii pe insula Thassos, una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor. Flăcări inclusiv lângă plajă
Pompierii se luptă cu flăcările pe insula Thassos din Grecia, una dintre destinaţiile de vacanţă preferate ale moldovenilor, acolo unde, din cauza fulgerelor, au izbucnit patru incendii, scrie adevărul.ro.
10:30
Scandal între TRM și „Cu Sens", după ce o echipă a redacției ar fi pătruns neautorizat la Moldova 1: - A intervenit serviciul de pază al MAI - E un fals, așteptați investigația
Scandal între Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) și redacția „Cu Sens”, după ce o echipă a celei de-a doua redacții ar fi pătruns fără permisiune în spații cu acces restricționat ale postului public de televiziune Moldova 1. Potrivit TRM, serviciul de pază al instituției, asigurat de o unitate specializată a Ministerului Afacerilor Interne, a intervenit pentru a le cere să părăsească teritoriul instituției.
10:10
(video) „RM este cel mai frumos loc din lume". Patric Hanganu, la „Tinerii care împing Moldova înainte: Despre lipsuri, creșterea în showbiz, cel mai mare regret, iubire și scandaluri
Interpretul Patric Hanganu este invitatul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Artistul ne-a povestit, în detaliu, despre drumul său - de la pasiunea din copilărie pentru muzică și cântatul în stradă, până la evoluția artistică de astăzi. Patric ne-a vorbit deschis și despre relațiile sale cu alți artiști din țara noastră, despre ce se ascunde în spatele scandalurilor din mediul online și ce strategii a folosit pentru a deveni cât mai vizibil în industria muzicală. Cu planuri mari și visuri bine conturate, interpretul își dorește o familie frumoasă și împlinită. Este recunoscător pentru fiul său și speră ca, pe viitor, să evite greșelile trecutului.
09:50
(live) CSP, în ședință: O contestație împotriva ex-procurorului Victoria Furtună, pe masa Consiliului
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:40
Penthouse pe două niveluri cu terasă și cea mai frumoasă panoramă asupra orașului — noul tău stil de viață la Rîșcani # UNIMEDIA
Într-unul dintre cele mai dinamice și bine dezvoltate sectoare ale Chișinăului — Rîșcani, într-un complex rezidențial care a devenit deja un nou simbol al orașului modern, este disponibil un penthouse unic. Nu este doar o locuință — este un spațiu al confortului, statutului și panoramelor care inspiră.
09:30
(live) CSP, în ședință: Contestația ex-adjunctului PG Ruslan Popov, amânată. Care este motivul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:30
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu este înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3, scrie adevărul.ro.
09:20
Scandal de corupție în Grecia: Fraudă masivă cu bani europeni pentru terenuri „unde nici gândacii nu trăiesc". Premierul blochează ancheta
Guvernul grec și miniștrii de la Atena, dar și alți oficiali de rang înalt sunt suspectați că au făcut parte dintr-un complot uriaș pentru a frauda milioane de euro în bani europeni, scrie Politico, citat de adevărul.ro.
09:20
(foto) Furtună cu urmări: O femeie a fost rănită, după ce un copac a căzut într-o curte din sectorul Botanica
O femeie a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită de un copac doborât de vântul puternic, în timpul furtunii de aseară. Incidentul s-a produs pe strada Cuza Vodă din capitală, potrivit informațiilor oferite de Poliție.
09:10
EDEN - un nou nivel de confort în Buiucani! Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Într-o zonă liniștită, verde și cu infrastructură dezvoltată – Buiucani – prinde contur un complex rezidențial premium, creat pentru cei care caută mai mult decât o locuință. Este locul unde calitatea construcției, designul modern și confortul zilnic se întâlnesc pentru a oferi un nou standard al vieții urbane.
09:10
(live) CSP, în ședință: O contestație a ex-adjunctului PG Ruslan Popov, pe masa Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, majoritatea fiind contestații. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:00
(stop cadru) „De unde vine pasiunea pentru gătit?" Alexandru Comerzan: A pornit mai întâi de la a mânca
Bucătarul Alexandru Comerzan spune că pasiunea sa pentru gătit vine de la dorința de a mânca ceva cu adevărat gustos. În copilărie, weekendurile erau prilej de reunire în familie, când toți se adunau în jurul mesei și fiecare aducea ceva din bucate - zeamă, colțunași sau plăcinte. Atmosfera caldă și bucuria de a descoperi gusturi noi l-au inspirat să își urmeze drumul în arta culinară. „Fiecare tip de mâncare îl asociez cu cineva din neamuri”, a povestit acesta în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
09:00
Pe 7 august, istoria a fost marcată de înființarea Primăriei București în 1864 și de începutul Bătăliei de la Guadalcanal în 1942.
Acum 6 ore
08:40
(galerie foto) Primele imagini cu fortăreața de lux pe care Simona Halep a plătit 600 mii de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei din România dintr-o zonă plină de verdeață
Au apărut primele imagini cu fortăreața de lux în schimbul căreia Simona Halep a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro. Vila campioanei din România este amplasată într-o zonă exclusivistă, plină de verdeață, scrie prosport.ro.
08:40
Peste 78 de percheziții în toată țara pe corupere electorală. IGP: „Sunt vizați membrii și simpatizanții unei organizații criminale"
Ofițerii INI și polițiștii de la BPDS „Fulger”, cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale, efectuează în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor.
08:30
Balanțele vor fi surprinse cu vești neașteptate, iar Capricornii ar putea primi o mărire de salariu: Află ce-ți prezic astrele
Conjuncția Mercur cu Venus aduce claritate în comunicare și armonie în relații, influențând toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți nevoia de a-și exprima adevărata esență, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii valoroase despre cum să navigheze aceste ape emoționale. Ce surprize vă rezervă astrele astăzi?
08:10
Liverpool a avut o campanie „nebună” de transferuri în acest mercato.„Cormoranii” au spart banca în această vară și au cheltuit până acum aproximativ 308 de milioane de euro pentru a-și întări echipa cu Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez și Hugo Ekitike, scrie digisport.ro.
08:00
Deconectări de lumină, astăzi, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution S.A. anunţă că joi, 7 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
07:40
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu Putin, cât şi cu Zelenski"
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, scrie adevărul.ro.
07:30
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu perioade de nori și soare, iar conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu se așteaptă precipitații semnificative pe parcursul zilei.
07:10
Un Range Rover, care a aparținut reginei Elisabeta a II-a, scos la licitație. Ce modificări au fost făcute special pentru suverana Regatului Uni
Un Range Rover, din 2006, a fost scos la licitație în Marea Britanie. Autoturismul a aparținut reginei Elisabeta a II-a, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
22:40
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind „injuste, nejustificate şi iraţionale” şi a avertizat că „va lua toate măsurile necesare” pentru a-şi proteja interesele, scrie HotNews.ro.
22:40
Doliu în sistemul medical. Ex-șefa adjunctă a Colegiului de Medicină din Bender s-a stins din viață: Va rămâne un exemplu de dedicație și omenie
Ex-directoarea adjunctă a Colegiului de Medicină din Bender, Efrosinia Bragarenco, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de fostul șef al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, Boris Gîlcă.
22:00
Cine este judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Presa: Surprinsă cu un automobil ce lipsea din declarația de avere, șefă pe un complet specializat pe furtul miliardului
Judecătoarea care i-a dictat sentința de condamnare bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, magistrata a ajuns în atenția presei, după ce Portalul anticorupție.md a scris despre faptul că aceasta circula cu o mașină care nu se regăsea în declarația sa de avere. De asemenea, Ana Cucerescu este cunoscută pentru faptul că a fost desemnată să prezideze unul dintre cele două complete de judecată specializate în investigarea fraudei bancare. Totodată, magistrata a primit în examinare dosarul de învinuire a fostului șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, în care partea vătămată este Veaceslav Platon.
21:50
(video) Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări"
Imagini luate de pe camerele de supraveghere, inedite, arată cum soldații ruși au ucis fără niciun motiv un bărbat de 70 de ani în Ucraina, scrie digi24.ro. De cealaltă parte, Rusia neagă implicarea trupelor sale în execuțiile în masă ale civililor din Bucea, iar Vladimir Putin le califică drept „știri false” și o „provocare”.
21:30
Avertizare pentru moldovenii care călătoresc în Franța: Țara se luptă cu un incendiu de vegetație devastator. Circulația, oprită pe mai multe drumuri
Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile de sud ale Republicii Franceze, în legătură cu faptul că un incendiu masiv s-a declanșat în departamentul Aude.
21:10
Trei magistrați, numiți în funcție la Curtea de Apel Centru, prin decretul Maiei Sandu: Cine sunt judecătorii
Președinta Maia Sandu i-a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, prin decret prezidențial, pe magistrații Eleonora Badan-Melnic, Serghei Dimitriu și Violeta Gîrleanu.
20:40
(foto) „Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa": Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani, după ce s-a despărțit de logodnic
Cu succes pe plan profesional, dar cu logodna „ruptă”, Sydney Sweeney (27 de ani) a declanșat o adevărată isterie în rândul bărbaților cu bani, care i-au luat cu asalt mesageria și îi trimit oferte greu de refuzat, scrie prosport.ro.
20:30
(video) Ramzan Kadîrov cere combaterea dezinformării, după ce s-a zvonit că era să moară înecat în Turcia: „Voi repeta încă o dată pentru dușmani"
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a apărut la o ședință publică a guvernului cecen în timpul căreia a declarat că este „sănătos” și a dat indicații pentru combaterea „calomniei și dezinformării” după apariția unor zvonuri potrivit cărora a fost pe punctul de a-și pierde viața în Turcia, relatează Meduza.
20:10
Ultima oră! Deținutul ucrainean evadat din Judecătoria Cimișlia a fost reținut: Unde se ascundea bărbatul, cercetat pentru jaf și agresiune sexuală
Deținutul ucrainean care a evadat, ieri, din baia Judecătoriei Cimișlia a fost reținut cu puțin timp în urmă, anunță Poliția. Acesta este cercetat penal pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a două minore. Acum, bărbatul riscă ani în plus de închisoare pentru evadare.
