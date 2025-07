Horoscop 25 iulie – SCORPION – abia acum remarcă șefii că ați făcut o treabă minunată

12:40

Toți artiștii pe care i-am invitat la concertele din cadrul Festivalului Absolvenților, dar care nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova, au vize Schengen, călătoresc liber în SUA și nu figurează cu nicio restricție din partea serviciilor speciale moldovenești, a spus Renato Usatîi. Potrivit acestuia, blocajul a fost impus de Dorin Recean, care […] The post VIDEO Renato Usatîi: „Recean mi-a spus personal să coordonez cu Ermak venirea trupei «Ruki Vverh». Asta chiar întrece orice limită!” first appeared on HotNews.md.