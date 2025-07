Alexandru Tanase: E fascinant cum în Parlament se adoptă două reglementări conceptual diametral opuse

16:20

Când guvernarea a refuzat crearea unei comisii de anchetă, am spus clar: nu mă opresc. Dacă Parlamentul a închis ochii, voi merge până la capăt pe cont propriu. O comisie parlamentară ar fi putut scoate la lumină lucruri grave. Sau poate o investigație jurnalistică serioasă, de la A la Z. Dar atât guvernarea, cât și […] The post NEWS ALERT: Olesea Stamate prezintă un film documentar despre legea amnistiei – de la momentul în care a fost votată first appeared on HotNews.md.