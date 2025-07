Vodă, după protestele lui Dodon și Vlah de la Guvern și Ministerul Agriculturii: „Instrucțiuni executate din exterior”

22:20

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de creștere a nivelului apei pe râul Prut, valabil în perioada 19–22 iulie. Potrivit SHS, în zonele joase este posibilă ieșirea apei în luncă și inundarea terenurilor agricole din raioanele Briceni și Edineț. „Având în vedere situația hidrometeorologică din cursul superior al râului Prut (Ucraina), […] The post Pericol de inundații în nordul țării: Nivelul Prutului ar putea crește cu până la 3 metri appeared first on NewsMaker.