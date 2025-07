Legea amnistiei: Curtea Constituțională a anulat prevederile care au permis eliberarea deținuților pe viață

22:20

Deputata neafiliată Olesea Stamate a anunțat că va concura la alegerile parlamentare din această toamnă, în calitate de candidat independent. Totodată, politiciana a comunicat că urmează să înceapă lucrul pentru constituirea unei noi formațiuni politice pro-europene. Precizările au fost făcute într-un mesaj video publicat pe 20 iulie. „Acum 4 ani, am crezut, cum ați crezut […]