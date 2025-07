Horoscop 24 iulie – VĂRSĂTOR – e momentul să câștigați o sumă de bani

09:10

Protest matinal la Presedintie! Activistii Inima Moldovei o acuza pe Maia Sandu ca incalca legea si-i cer demisia Membrii partidului Inima Moldovei protesteaza in aceste clipe in fata la Preasedintie impotriva implicării presedintelui Maia Sandu in procesul electoral. Activistii sustin ca exista numeroase fapte de incälcare a legi de către Președintă și au declarat că, […]