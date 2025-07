(FOTO) Atac masiv asupra Ucrainei: Piața „Privoz” din Odesa în flăcări, rachete rusești au lovit și orașele Cerkasî și Sumî

16:50

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Iulia Dascălu, își exprimă public dezamăgirea profundă după ce nu a fost inclusă pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare din această toamnă. Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Dascălu a criticat dur modul în care a fost tratată de colegii de partid și conducerea PAS, comparând situația sa cu „un ciorap care s-a rupt și a fost aruncat la tomberon”.Politiciana a participat pe 20 iulie la Consiliul Politic Național al PAS, unde a fost aprobată lista finală a candidaților. Ea a afirmat că nu a fost inclusă în niciuna dintre variantele discutate, iar în ciuda implicării sale în activitatea parlamentară, nu a primit măcar un gest simbolic de recunoștință din partea colegilor.„Cel mai dureros lucru pe care l-am simțit eu astăzi (…) este că absolut nimeni – nici conducerea partidului, nici colegii din fracțiune – nu au spus un mulțumesc pentru munca prestată. Este dureros când tu te dai tot și în schimb primești nimic”, a declarat Dascălu.Deputata a menționat că s-a abținut de la votul asupra listei, motivând că aceasta conține persoane care, în opinia sa, nu merită să ajungă în următorul Parlament:„Nu am încredere că acești oameni or să aducă mare plus, valoare în viitorul legislativ.”Fosta profesoară și activistă a precizat că deși se simte rănită, nu cedează psihic și își va continua parcursul profesional:„Eu nu mă pierd, eu nu mă duc în depresie. (…) Am avut oferte și când eram deputată – propuneri de joburi serioase, bine plătite. Eu le-am refuzat pe toate pentru că am vrut să fiu aici și să lupt până la capăt.”În final, Dascălu a anunțat că va lua o pauză de reflecție pentru a-și reevalua prioritățile și a decide următorii pași:„Viața merge înainte. O să-mi iau o pauză, să-mi limpezesc gândurile și să mă gândesc ce pot face mai departe. Dar sunt sigură că o să fac.”