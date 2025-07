Stamate și Năstase pot colecta semnături pentru a candida independent la parlamentare

12:00

În Republica Moldova, cele 16 universități oferă, în acest an, 320 de programe de licență și 378 de programe de master. Admiterea pentru anul universitar 2025 va începe luni, 21 iulie, și se va desfășura exclusiv online, prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, sesiunea de admitere din 2024 a fost …