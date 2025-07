Priorități greșite în plină criză agricolă

11:20

Parlamentul a promulgat o serie de acte normative și administrative care influențează activitatea din mediul rural și costurile suportate de fermieri. De la ajustări de tarife pentru apă și canalizare în zone agricole, până la modificări în documentația cadastrală și în sistemele de asigurări sociale, toate aceste schimbări merită atenția fermierilor și autorităților locale.