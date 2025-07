Incendii în Grecia: Pompierii din Republica Moldova au ajutat la lichidarea unui focar de 20 ha

15:20

Deputata neafiliată Olesea Stamate, fostă membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat că va candida ca independentă la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video adresat cetățenilor, în care și-a exprimat dezamăgirea față de practicile politice actuale și și-a reafirmat angajamentul pentru o Moldovă „demnă, europeană și prosperă”.„Acum 4 ani, am crezut, cum ați crezut și voi, că schimbarea e posibilă. Am muncit cu toată seriozitatea pentru asta. Dar prea des am văzut cum valorile sunt folosite doar ca vitrină. Cum se vorbește despre Europa, dar se practică dublul standard. Cum se promite dreptate, și se servește interesul de partid”, a declarat Stamate. „Drumul cel mai greu, dar cel mai corect”Fosta ministră a Justiției a mărturisit că a primit oferte de a candida pe listele altor partide și chiar de a prelua conducerea unor formațiuni politice, însă a ales o cale independentă, „fără compromisuri”.„Le mulțumesc tuturor pentru încredere. Dar am decis să merg pe drumul cel mai greu – dar cel pe care îl simt corect: să candidez ca independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu fruntea sus. Și cu credința că încă mai contează să fii om.”Olesea Stamate a anunțat că a format deja grupul de inițiativă și a depus actele la Comisia Electorală Centrală, urmând să înceapă procesul de colectare a semnăturilor.„Actele au fost depuse! Așteptăm decizia Comisiei Electorale Centrale. Mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat să pornesc acest drum și celor care au decis să mă ajute de acum încolo”, a scris ulterior Stamate. O nouă formațiune politică în pregătirePe lângă candidatura sa independentă, Stamate a anunțat că împreună cu echipa sa lucrează la înființarea unei noi formațiuni politice, care va pune accent pe valorile morale, credința creștină și bunul-simț.„Vom lucra la construcția unei noi formațiuni politice – una care pune oamenii, credința și bunul-simț înapoi în centrul deciziilor. Care să unească, nu să dezbine. Care să promoveze cu adevărat integrarea europeană, dar și valorile morale și creștine care stau la temelia unei societăți drepte.”În mesajul său, Olesea Stamate a făcut un apel direct către cetățeni să i se alăture nu doar ca alegători, ci ca parte activă a unei mișcări pentru o Moldovă mai bună.„Vă chem alături de mine. Nu doar ca alegători. Ci ca parte dintr-o mișcare nouă — Pentru o Moldovă demnă, europeană și prosperă. Eu cred într-o Moldovă prosperă și liberă. Cred că Moldova va reuși! Moldova poate – dacă CREDE!”