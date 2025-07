România și Ucraina ar putea produce împreună drone militare – plan discutat de ministerele apărării

11:30

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații despre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unui interviu telefonic exclusiv acordat BBC. Întrebat dacă mai are încredere în Putin, Trump a răspuns sec: „Nu am încredere aproape în nimeni”. Cu toate acestea, a subliniat că relația sa cu președintele rus nu s-a încheiat: „Sunt dezamăgit de el, dar nu am terminat cu el”.Trump a relatat că a sperat în repetate rânduri într-un acord cu Rusia: „De patru ori am crezut că o înțelegere este posibilă”, a spus liderul de la Casa Albă. Într-un ton critic, el a relatat cum, în timp ce negocierile păreau să progreseze, „Putin aruncă în aer o clădire în Kiev”.Președintele american a adăugat că lucrează la oprirea războiului și promite o soluție: „Vom avea o conversație importantă. Cred că suntem aproape de final”, a afirmat Trump, sugerând că SUA caută o cale diplomatică, dar nu exclud presiunea militară.Declarațiile vin la doar o zi după ce Trump a emis un ultimatum Kremlinului: dacă în următoarele 50 de zile Rusia și Ucraina nu ajung la un acord de pace, Washingtonul va impune „sancțiuni secundare de 100%” asupra Moscovei și partenerilor săi comerciali.Totodată, deși SUA au aprobat noi livrări de sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru Ucraina, Trump rămâne de părere că Rusia deține încă avantajul în acest conflict. Surse din presa americană afirmă că schimbarea radicală de retorică a președintelui are cel puțin trei explicații: Trump se simte personal jignit de atitudinea lui Putin, care mimează dorința de pace, dar ignoră apelurile SUA. Eficiența forței militare americane, demonstrată recent în operațiunile din Orientul Mijlociu, îl determină să creadă că presiunea e cheia în relația cu Rusia. Crede că Putin va negocia doar sub amenințarea unei forțe superioare.