Icoane bizantine pentru Catedrala Episcopală din Cahul, cu finanțare din partea României

Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Dumitru” din municipiul Cahul implementează, în perioada iunie – septembrie 2025, proiectul „Tradiție și identitate românească – Împodobirea cu icoane a catapetesmei Catedralei din municipiul Cahul”, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României. Proiectul are ca obiectiv susținerea activității liturgice și misionare a Bisericii Ortodoxe Române în sudul Republicii Moldova, prin completarea dotărilor Catedralei Episcopale „Sfântul Dumitru” din municipiul Cahul. Inițiativa se înscrie în demersurile de promovare și consolidare a valorilor spirituale și identitare românești, prin sprijinirea unui important locaș de cult aflat sub jurisdicția Episcopiei Basarabiei de Sud. Prin implementarea acestui proiect, catapeteasma va fi completată cu icoanele tradiționale corespunzătoare – icoanele împărătești, praznicale și ale sfinților – care au un rol esențial atât în desfășurarea slujbelor, cât și în educația vizuală și teologică a credincioșilor. Icoanele vor fi realizate în stil bizantin, respectând canoanele iconografiei ortodoxe, și vor contribui la îmbogățirea duhovnicească a spațiului liturgic, oferind celor care vin să se roage o experiență vizuală profundă și un cadru sacru în care să întâlnească frumusețea credinței. Produsele achiziționate cu finanțarea DRRM: icoană împărătească – 4 buc; icoană praznicală – 4 buc; icoană Sf. Apostoli – 12 buc; icoană Sf. Uși Împărătești – 2 buc; icoană Sf. Uși Diaconești – 2 buc. Valoarea proiectului este de 105.000 lei, din care 100.000 lei – finanțare nerambursabilă oferită de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Finalizarea catapetesmei va însemna împlinirea simbolică și liturgică a altarului Catedralei din Cahul, aducând un plus de solemnitate, ordine și frumusețe în viața bisericească a comunității locale. Mai mult decât atât, proiectul contribuie la întărirea identității ortodoxe și românești în această zonă de graniță, punând în valoare tradiția artistică a iconografiei românești. Biserica „Sfântul Dumitru” are statut de catedrală episcopală și reprezintă un centru vital al vieții religioase ortodoxe românești din această regiune. Ridicarea acestui edificiu a fost posibilă prin grija și eforturile susținute ale Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Lucrările de construcție exterioară au fost deja finalizate, iar în prezent se desfășoară pictura interioară în tehnica frescă. Biserica a fost dotată cu mobilier bisericesc sculptat – inclusiv cu o catapeteasmă impunătoare – însă, pentru a fi complet funcțională din punct de vedere liturgic și estetic, este necesară împodobirea catapetesmei cu icoane pictate, conform rânduielii ortodoxe. Prin acest demers, Catedrala Episcopală devine un model de referință pentru comunitățile din sudul Republicii Moldova, un loc de lumină și comuniune, unde tradiția și credința se împletesc armonios în slujba sufletului românesc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziua de Azi