Cantemir și Leova, printre primele raioane care primesc microbuze școlare moderne oferite cu sprijinul Uniunii Europene

10:15

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile au documentat mai multe cazuri alarmante de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, printre care se remarcă un incident grav petrecut în raionul Cahul. În satul Văleni, un conducător de ATV a fost depistat cu o concentrație de 1,11 mg/l alcool în aerul expirat, plasându-se printre cele mai grave cazuri înregistrate la nivel național în ultimele zile. Printre celelalte cazuri deosebit de periculoase se numără: Sinești, Ungheni – 1,46 mg/l (Volkswagen) Octeabriscoe, Sângerei – 1,12 mg/l (motocultor) Florești – 1,11 mg/l (Volkswagen) și 0,94 mg/l (motociclist) Curchi, Orhei – 0,98 mg/l (hipomobil) Chișinău – 1,07 mg/l (biciclist) și un șofer testat pozitiv la marijuana În raionul Căușeni au fost, de asemenea, înregistrate mai multe cazuri: Copanca – 0,48 mg/l (Hyundai) Taraclia – 1,24 mg/l (tricicletă) Opaci – 0,88 mg/l (motociclist) Important: Legea nu face distincție între tipurile de vehicule – autoturism, bicicletă, ATV, motocultor sau căruță. Oricine conduce sub influență, răspunde penal. Fii responsabil! Viața ta și a celor din jur depinde de alegerile tale. Nu urca la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor!