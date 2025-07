Veste bună pentru freelanceri: statul simplifică regimul fiscal și elimină rapoartele contabile

09:00

Un bărbat din Cahul a primit o nouă șansă la viață, după un transplant de rinichi, provenit de la un donator aflat în moarte cerebrală. Intervenția a fost efectuată de o echipă de medici din cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Acum, bărbatul se simte mai bine și spune că viața lui s-a schimbat după operație. Vladimir Cojocaru a început tratamentul prin hemodializă în anul 2020. În acest an, pacientul a fost inclus pe lista de așteptare pentru transplant, care a durat aproximativ cinci luni. Primele simptome pe care le-a observat au fost hipertensiunea și senzația de sufocare. Am avut infecție și am ajuns cu deficiență renală. Pielea se crăpa pe mâini, mâncărimi pe corp. În orice caz nu mă simțeam bine. Aveam și înădușeli mari. Pentru a face transplantul, a fost formată o echipă multidisciplinară. Intervenția a trecut cu succes, spun medicii. „După declamparea arterelor, vaselor, rinichiul s-a revascularizat bine. Pacientul nu a mai avut nevoie de ședințe de hemodializă.”, menționează Andrei Galescu, șef Secție Urologie, SCR „Timofei Moșneaga”. Donatorul, aflat în moarte cerebrală, a fost identificat la Institutul de Medicină Urgentă. De asemenea, de la același donator a fost prelevat și ficatul, care va fi utilizat pentru un alt transplant. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pe parcursul anului trecut au fost realizate 143 de operații de transplant. Din numărul total, trei au fost transplanturi de ficat, unul de rinichi, 29 - de cornee, 108 - transplanturi de membrană amniotică pe suprafața oculară, iar două - prelevări de ficat de la donator viu.