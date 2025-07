Un nou atac rusesc cu drone asupra Odesei: un mort și pagube semnificative în infrastructura civilă

17:20

Zborul operat de compania aeriană SkyUp Malta pe ruta Paris–Chișinău a înregistrat o întârziere de peste 28 de ore, din cauza unei defecțiuni tehnice la aeronavă. 189 de pasageri au fost afectați de întârziere și au dreptul legal de a solicita o compensație în valoare de 400 de euro fiecare, potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC).Într-un comunicat emis în jurul orei 15:00, AAC a informat că zborul întârziat urma să decoleze la ora 14:20 (ora locală Paris), cu o aeronavă de înlocuire identificată de operatorul aerian. Până la acel moment, aeronava nu decolase, deși ora programată fusese deja depășită.„Întârzierea este de peste 28 de ore, iar potrivit reglementărilor în vigoare privind drepturile pasagerilor, aceștia pot solicita o compensație în valoare de 400 euro per pasager, având în vedere distanța ortodromică”, au explicat reprezentanții Autorității.În plus, operatorul aerian are obligația legală de a asigura hrană, băuturi, cazare și transport pentru pasagerii afectați. În cazul în care aceste servicii nu au fost oferite, AAC încurajează pasagerii să depună o petiție către instituție.Pasagerii pot depune reclamațiile pe site-ul Autorității Aeronautice Civile, anexând dovada biletului, a întârzierii și, eventual, a cheltuielilor suportate în lipsa sprijinului din partea companiei aeriene.