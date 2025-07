Blocul ÎMPREUNĂ, după retragerea partidului LOC: „O alegere dezamăgitoare care slăbește frontul proeuropean”

14:00

Mama luptătoarei Anastasia Nichita, vicecampioană olimpică și campioană mondială, a publicat un mesaj video cutremurător, în care cere ajutor pentru a-și putea continua tratamentul medical. Femeia a suferit un accident grav în luna februarie și se confruntă cu complicații severe de sănătate, fiind imobilizată la pat. „Mi s-au amputat degetele de la piciorul stâng. Rana nu se prinde, piciorul e deschis. Și acum trebuie să mi se taie și degetele de la celălalt picior. N-am bani să mă duc la Chișinău, n-am bani pentru medicamente. Sunt singură, stau mai mult la pat, nu pot face nimic. Nici măcar o căldare de apă nu are cine să-mi aducă”, a spus, cu lacrimi în ochi, mama sportivei. Femeia afirmă că fiica ei a ajutat-o o perioadă, dar sprijinul s-ar fi oprit la insistențele soțului acesteia: „Au spus că sunt tineri și au propriile nevoi”. De atunci, susține ea, nu mai primește niciun ajutor. Apelul mamei Anastasiei Nichita este simplu: „Nu vreau nimic de la nimeni, doar atât: dacă poate cineva să mă ajute cu un drum până la spital, cu o pastilă, cu un ban. Poate sunt oameni cu suflet mare care pot înțelege prin ce trec”. În încheiere, femeia a spus cu durere: „O mamă poate crește zeci de copii, dar zeci de copii nu pot crește o mamă”. Anastasia Nichita este singurul copil rămas în viață al femeii. Fratele mai mare al sportivei a murit în urmă cu câțiva ani. În mai multe interviuri, luptătoarea a vorbit despre copilăria dificilă, în care mama ei, după divorț, a muncit pe salarii modeste și a plecat peste hotare pentru a-i întreține pe cei doi copii. Reacția Anastasiei Nichita: „Unul Dumnezeu este martor cât am încercat să o ajut” La scurt timp după publicarea mesajului, sportiva a reacționat public pe rețelele sociale: „Doar din respect pentru că mi-a dat viață, nu o să ies public să o critic. Unul Dumnezeu este martor câte am făcut pentru ea și cât am încercat să o ajut. Să rămână pe conștiința ei toate minciunile din acel video! Aș ruga să nu-mi mai trimiteți, pentru că știu și nu-mi face bine în situația în care sunt acum”, a scris Anastasia. Cazul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, mulți internauți exprimându-și compasiunea față de mama sportivei, dar și sprijinul față de Anastasia Nichita, care este în așteptarea primului copil.