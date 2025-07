Putin i-a spus lui Trump după convorbirea telefonică de joi, că nu va renunța la obiectivele sale în Ucraina

11:00

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că formațiunea pe care o conduce exclude categoric orice posibilitate de a forma o alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) după alegerile parlamentare. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV, Dodon a afirmat că o eventuală coaliție cu PAS ar fi fatală pentru ...