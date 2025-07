Putin și Macron convorbire telefonică, pentru prima dată în ultimii 3 ani

13:20

La Bălți, pe strada Bulgară, în cartierul Dacia, a fost amenajată o nouă zonă de odihnă. O bancă confortabilă pentru relaxare, realizată într-un stil deosebit, atrage atenția prin designul său neobișnuit. Mobilierul urban din lemn încadrează în același timp o rondelă plantată cu plante decorative și s-a integrat armonios în peisajul urban. „Nu am de ...