Fostul candidat la prezidențialele din România, Călin Georgescu, trimis în judecată – Ce acuzații i se aduc politicianului

12:40

Primarul de Cantemir, Roman Ciubaciuc trage un semnal de alarmă în privința mesajului exprimat de autorități în privința finanțării localităților în dependență de preferințele politice și geopolitice „Cu toții suntem cetățeni ai aceleiași țări. Ne-am născut și am crescut aici, muncim aici, plătim impozite. Să spui că unii au sau nu au dreptul la fondurile ... Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Viitorul țării este în unitatea poporului! The post Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Viitorul țării este în unitatea poporului! appeared first on Politik.